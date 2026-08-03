https://sarabic.ae/20260803/استطلاع-الديمقراطيون-يتقدمون-على-الجمهوريين-اقتصاديا-لأول-مرة-منذ-نحو-عقد-1115745446.html
استطلاع: الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين اقتصاديا لأول مرة منذ نحو عقد
استطلاع: الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين اقتصاديا لأول مرة منذ نحو عقد
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع مشترك أجرته وكالات أمريكية، أن الناخبين الأميركيين المسجلين باتوا يمنحون الحزب الديمقراطي أفضلية في إدارة الاقتصاد للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات،... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T23:02+0000
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وبحسب نتائج الاستطلاع، رأى 37% من المشاركين أن الديمقراطيين يمتلكون نهجًا أفضل لإدارة الاقتصاد الأميركي، مقابل 36% فضلوا الجمهوريين، بينما اعتبر 27% أن تغيير الحزب الحاكم لن يؤثر في الوضع الاقتصادي.وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 29 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس وشمل 4505 بالغين أميركيين، بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين.وفي المقابل، قال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "أرقام استطلاعاتي الحقيقية، وليس تلك التي تختلقها وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة، هي الأفضل على الإطلاق"، داعيًا الأميركيين إلى التصويت للجمهوريين في الانتخابات المقبلة.ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط تقديرات لمحللين بأن الجمهوريين قد يخسرون السيطرة على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، في ظل تراجع شعبية الإدارة الأميركية على خلفية الحملة العسكرية ضد إيران وارتفاع الأسعار.
https://sarabic.ae/20260731/ترامب-يتوقع-تدفق-المهاجرين-إلى-الولايات-المتحدة-في-حال-فوز-الديمقراطيين-1115659565.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
استطلاع: الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين اقتصاديا لأول مرة منذ نحو عقد
أظهر استطلاع مشترك أجرته وكالات أمريكية، أن الناخبين الأميركيين المسجلين باتوا يمنحون الحزب الديمقراطي أفضلية في إدارة الاقتصاد للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، في تحول قد يؤثر على انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وبحسب نتائج الاستطلاع، رأى 37% من المشاركين أن الديمقراطيين يمتلكون نهجًا أفضل لإدارة الاقتصاد الأميركي، مقابل 36% فضلوا الجمهوريين، بينما اعتبر 27% أن تغيير الحزب الحاكم لن يؤثر في الوضع الاقتصادي.
وأظهر الاستطلاع أنه إذا أُجريت انتخابات التجديد النصفي الآن، فإن 42% من المشاركين سيصوتون لمرشحي الحزب الديمقراطي، مقابل 37% للجمهوريين.
وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 29 تموز/يوليو إلى 3 آب/أغسطس وشمل 4505 بالغين أميركيين، بهامش خطأ يبلغ نقطتين مئويتين.
وفي المقابل، قال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "أرقام استطلاعاتي الحقيقية
، وليس تلك التي تختلقها وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة، هي الأفضل على الإطلاق"، داعيًا الأميركيين إلى التصويت للجمهوريين في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط تقديرات لمحللين بأن الجمهوريين قد يخسرون السيطرة على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين، في ظل تراجع شعبية الإدارة الأميركية على خلفية الحملة العسكرية ضد إيران وارتفاع الأسعار.