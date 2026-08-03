https://sarabic.ae/20260803/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-مصر-دون-تسجيل-خسائر-فيديو-1115716119.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر دون تسجيل خسائر.. فيديو
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر دون تسجيل خسائر.. فيديو
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال، اليوم الاثنين، مناطق عدة في مصر، وشعر به سكان عدد من المحافظات، فيما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن قوته بلغت 5.6 درجة على مقياس... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T00:49+0000
2026-08-03T00:49+0000
2026-08-03T00:49+0000
مصر
أخبار مصر الآن
زلزال
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098834293_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_146b73212e530be8799398b575178c05.jpg
وأوضح المعهد أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترًا شمال شرقي مدينة شرم الشيخ.في المقابل، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، مضيفًا أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.وأعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ في المدن التي شعر سكانها بالزلزال.وأكد أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغات عن إصابات أو أضرار بالممتلكات.ودعا الهلال الأحمر المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، مع متابعة البيانات الرسمية، بينما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098834293_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd8c0cf43ca0d38551d3ed3268818df7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم العربي
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر دون تسجيل خسائر.. فيديو
ضرب زلزال، اليوم الاثنين، مناطق عدة في مصر، وشعر به سكان عدد من المحافظات، فيما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن قوته بلغت 5.6 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح المعهد أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترًا شمال شرقي مدينة شرم الشيخ.
في المقابل، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، مضيفًا أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.
وامتدت الهزة الأرضية إلى خارج مصر، حيث أفاد سكان في فلسطين واليونان وقبرص بشعورهم بها، وفق تقارير وشهادات متداولة.
وأعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ
في المدن التي شعر سكانها بالزلزال.
وأكد أنه لم يتلق حتى الآن أي بلاغات عن إصابات أو أضرار بالممتلكات.
ودعا الهلال الأحمر المواطنين إلى تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، مع متابعة البيانات الرسمية، بينما تواصل الجهات المختصة تقييم الموقف.