https://sarabic.ae/20260802/أكاديمي-مصري-يوضح-لـسبوتنيك-أهمية-التحالف-البحري-الدفاعي-الذي-أعلنت-عنه-السعودية-وفرص-نجاحه-1115711599.html

أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية التحالف البحري الدفاعي الذي أعلنت عنه السعودية وفرص نجاحه

أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية التحالف البحري الدفاعي الذي أعلنت عنه السعودية وفرص نجاحه

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن فكرة إنشاء تحالف لحماية... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T17:35+0000

2026-08-02T17:35+0000

2026-08-02T17:35+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن إنشاء تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية يمثل فكرة جيدة تقودها الدول العربية، بمساندة من الدول الأفريقية. وأضاف أن ما أعلن عنه في الرياض خلال الساعات الماضية يتطلب وجود إطار تنظيمي وقانوني وإداري يحدد المهام والتكليفات ودور كل دولة، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالتعاون والتنسيق وآليات إدارة هذا التحالف.وأضاف إسماعيل، أن تدشين هذا التحالف جاء نتيجة التطورات الأمنية في البحر الأحمر، وفي مقدمتها هجمات جماعة "أنصار الله"، فضلا عن الأحداث الجارية في المنطقة، وما سبقها من توترات إقليمية. وأوضح أن ما تم التوافق عليه في هذه الظروف يمكن أن يشكل نواة لتحالف دائم لحماية المصالح وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية، خاصة مصالح دول المنطقة والمصالح الدولية، إلى جانب تعزيز الترتيبات العسكرية المشتركة بين الدول الأعضاء بما يضمن حماية دائمة تمنع أي اعتداء على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه إذا تحول هذا التحالف إلى إطار دائم، فستكون تلك خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل تحالفات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها "تحالف الازدهار" الذي دعت إليه الولايات المتحدة خلال حرب غزة، لكنه لم يحقق الأهداف التي سعت إليها واشنطن. وأرجع ذلك إلى أن البحر الأحمر يقع بعيدا جغرافيا عن الولايات المتحدة، ما يجعل استمرار انخراطها في مثل هذه الترتيبات أمرا صعبا، خاصة أن وجودها ارتبط في الأساس بعمليات عسكرية محددة.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريا في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلف أزمة إنسانية واسعة تعد من بين الأسوأ عالميا، وفقا للأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20260730/الدفاع-السعودية-14-دولة-أكدت-دعمها-لمشروع-تحالف-بحري-دفاعي-1115637035.html

https://sarabic.ae/20260723/السعودية-تعرض-السفينة-إنسيليا-لاستهداف-أثناء-إبحارها-في-البحر-الأحمر-1115423763.html

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