أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية التحالف البحري الدفاعي الذي أعلنت عنه السعودية وفرص نجاحه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف ترخيصاً لانتاج باتريوت؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
08:29 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
09:03 GMT
30 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف.. وحماس لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل باتفاق غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260802/أكاديمي-مصري-يوضح-لـسبوتنيك-أهمية-التحالف-البحري-الدفاعي-الذي-أعلنت-عنه-السعودية-وفرص-نجاحه-1115711599.html
أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية التحالف البحري الدفاعي الذي أعلنت عنه السعودية وفرص نجاحه
أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية التحالف البحري الدفاعي الذي أعلنت عنه السعودية وفرص نجاحه
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن فكرة إنشاء تحالف لحماية... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T17:35+0000
2026-08-02T17:35+0000
حصري
السعودية
مصر
أخبار السودان اليوم
تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/02/1115710303_0:479:574:802_1920x0_80_0_0_e0e3bfd7cd2a41c4be7a9f1a00584376.jpg
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن إنشاء تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية يمثل فكرة جيدة تقودها الدول العربية، بمساندة من الدول الأفريقية. وأضاف أن ما أعلن عنه في الرياض خلال الساعات الماضية يتطلب وجود إطار تنظيمي وقانوني وإداري يحدد المهام والتكليفات ودور كل دولة، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالتعاون والتنسيق وآليات إدارة هذا التحالف.وأضاف إسماعيل، أن تدشين هذا التحالف جاء نتيجة التطورات الأمنية في البحر الأحمر، وفي مقدمتها هجمات جماعة "أنصار الله"، فضلا عن الأحداث الجارية في المنطقة، وما سبقها من توترات إقليمية. وأوضح أن ما تم التوافق عليه في هذه الظروف يمكن أن يشكل نواة لتحالف دائم لحماية المصالح وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية، خاصة مصالح دول المنطقة والمصالح الدولية، إلى جانب تعزيز الترتيبات العسكرية المشتركة بين الدول الأعضاء بما يضمن حماية دائمة تمنع أي اعتداء على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه إذا تحول هذا التحالف إلى إطار دائم، فستكون تلك خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل تحالفات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها "تحالف الازدهار" الذي دعت إليه الولايات المتحدة خلال حرب غزة، لكنه لم يحقق الأهداف التي سعت إليها واشنطن. وأرجع ذلك إلى أن البحر الأحمر يقع بعيدا جغرافيا عن الولايات المتحدة، ما يجعل استمرار انخراطها في مثل هذه الترتيبات أمرا صعبا، خاصة أن وجودها ارتبط في الأساس بعمليات عسكرية محددة.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريا في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلف أزمة إنسانية واسعة تعد من بين الأسوأ عالميا، وفقا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260730/الدفاع-السعودية-14-دولة-أكدت-دعمها-لمشروع-تحالف-بحري-دفاعي-1115637035.html
https://sarabic.ae/20260723/السعودية-تعرض-السفينة-إنسيليا-لاستهداف-أثناء-إبحارها-في-البحر-الأحمر-1115423763.html
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/02/1115710303_0:425:574:856_1920x0_80_0_0_68ff1c8c8a484b887220f588a606a203.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, مصر, أخبار السودان اليوم, تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز, العالم العربي, العالم
حصري, السعودية, مصر, أخبار السودان اليوم, تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز, العالم العربي, العالم

أكاديمي مصري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية التحالف البحري الدفاعي الذي أعلنت عنه السعودية وفرص نجاحه

17:35 GMT 02.08.2026
© Sputnikالدكتور محمد صادق اسماعيل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة
الدكتور محمد صادق اسماعيل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن فكرة إنشاء تحالف لحماية الملاحة والمصالح في البحر الأحمر تعد خطوة إيجابية من جانب الدول العربية والأفريقية.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن إنشاء تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية يمثل فكرة جيدة تقودها الدول العربية، بمساندة من الدول الأفريقية. وأضاف أن ما أعلن عنه في الرياض خلال الساعات الماضية يتطلب وجود إطار تنظيمي وقانوني وإداري يحدد المهام والتكليفات ودور كل دولة، إلى جانب وضع الترتيبات الخاصة بالتعاون والتنسيق وآليات إدارة هذا التحالف.
وأضاف إسماعيل، أن تدشين هذا التحالف جاء نتيجة التطورات الأمنية في البحر الأحمر، وفي مقدمتها هجمات جماعة "أنصار الله"، فضلا عن الأحداث الجارية في المنطقة، وما سبقها من توترات إقليمية. وأوضح أن ما تم التوافق عليه في هذه الظروف يمكن أن يشكل نواة لتحالف دائم لحماية المصالح وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية، خاصة مصالح دول المنطقة والمصالح الدولية، إلى جانب تعزيز الترتيبات العسكرية المشتركة بين الدول الأعضاء بما يضمن حماية دائمة تمنع أي اعتداء على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
تدريبات جنود الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
الدفاع السعودية: 14 دولة أكدت دعمها لمشروع تحالف بحري دفاعي
30 يوليو, 16:40 GMT
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه إذا تحول هذا التحالف إلى إطار دائم، فستكون تلك خطوة مهمة، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل تحالفات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها "تحالف الازدهار" الذي دعت إليه الولايات المتحدة خلال حرب غزة، لكنه لم يحقق الأهداف التي سعت إليها واشنطن. وأرجع ذلك إلى أن البحر الأحمر يقع بعيدا جغرافيا عن الولايات المتحدة، ما يجعل استمرار انخراطها في مثل هذه الترتيبات أمرا صعبا، خاصة أن وجودها ارتبط في الأساس بعمليات عسكرية محددة.
وأشار إسماعيل إلى أن الدول العربية بحاجة فعلية إلى تدشين كيان إقليمي، يمكن أن يطلق عليه منظمة للتعاون في البحر الأحمر أو أي مسمى آخر، يكون هدفه حماية أمن البحر الأحمر والملاحة فيه، مع توسيع مجالات التعاون لتشمل الاستثمارات، والسياحة، والثقافة، والاقتصاد، إلى جانب الجانب الأمني الذي يمثل الهدف الرئيسي المعلن. وأضاف أن هذا التحالف يمكن أن يصبح نواة لمشروع إقليمي كبير يضم الدول المطلة على البحر الأحمر، سواء كانت آسيوية أو أفريقية.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
السعودية: تعرض السفينة "إنسيليا" لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
23 يوليو, 02:34 GMT
وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.
وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية إذا شنت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريا في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلف أزمة إنسانية واسعة تعد من بين الأسوأ عالميا، وفقا للأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала