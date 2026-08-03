ضيف غير متوقع... جرو أسد البحر يسترخي على يخت في كاليفورنيا... فيديو
© Photo / social mediaجرو ذئب بحر يستقر في يخت بكاليفورنيا
© Photo / social media
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تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جرو ذئب بحر وهو يتسلل ليلاً إلى يخت في نادي سان دييغو لليخوت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث استلقى على سرير داخلي وأخذ يشخر ويعطس، ما تسبب بإيقاظ شخص نائم على متن المركب.
وأثار المشهد موجة من التفاعل والتعليقات بين رواد مواقع التواصل، إذ انقسمت الآراء بين من وصف الواقعة بالطريفة والمضحكة، وبين من أعجب بجرأة الحيوان وسلوكه غير المألوف.
في المقابل، تساءل بعض المتابعين عن كيفية تمكن الجرو من الصعود إلى اليخت دون أن يشعر به أحد، فيما اعتبر آخرون أن الحادثة تعكس قدرة الحيوانات البحرية على التكيف مع البيئة البشرية، خاصة في المناطق الساحلية.
🎥جرو أسد البحر راكب غير مألوف— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 3, 2026
🔶وتسلق الجرو قاربًا شراعيًا، واستلقى على سرير، وبدأ يشخر ويعطس، فأيقظ رجلًا كان نائمًا على متن القارب في نادي سان دييغو لليخوت بولاية كاليفورنيا. pic.twitter.com/N4e5hHYhlY
ورغم عدم وجود معلومات دقيقة عن توقيت الواقعة، فإن انتشار الفيديو بسرعة كبيرة حوّله إلى مادة للنقاش، وسط تعليقات تباينت بين السخرية والاستغراب، وبين الإعجاب بهذا الضيف غير المتوقع.