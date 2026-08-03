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روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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30 د
مدار الليل والنهار
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260803/عودة-البيت-الروسي-للعمل-في-دمشق-يفتح-آفاقا-جديدة-للعلاقات-الثقافية-بين-روسيا-وسوريا-1115729090.html
عودة "البيت الروسي" للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
عودة "البيت الروسي" للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
سبوتنيك عربي
بعد إغلاقه في ديسمبر/ كانون الأول 2024 على خلفية التحولات السياسية التي شهدتها سوريا والمخاوف الأمنية المرتبطة بها، أعلنت مؤسسة التعاون الروسي عن توصل روسيا... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T13:24+0000
2026-08-03T13:24+0000
راديو
روسيا والعالم العربي
روسيا
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عودة "البيت الروسي" للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
سبوتنيك عربي
عودة "البيت الروسي" للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
وجاء الاتفاق خلال اجتماع جمع رئيس المؤسسة، إيغور تشايكا، مع القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو، عبد الرزاق إسماعيل.ومن المقرر أن يقوم الوفد الفني الروسي بزيارة العاصمة السورية قريبا لتقييم حالة "البيت الروسي" والتنسيق بشأن جميع الترتيبات اللازمة مع الجانب السوري، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمركز.بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو، عبد الرزاق إسماعيل، على الاهتمام الكبير بضمان الأمن الكامل للمؤسسات الروسية في سوريا، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات الأجنبية الروسية كانت خلال العام ونصف العام الماضيين تحت حماية موثوقة من قبل الهياكل السورية.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موسكو لا تكتفي بالحضور السياسي في علاقتها وإنما تسعى لتعزيز التواصل مع الشعب السوري عبر التعليم والثقافة"، لافتا إلى أن "العلاقات الثنائية تتجه لمرحلة أكثر شمولية لتجاوز الملفات العسكرية والسياسية إلى التعاون الثقافي".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعادة عمل البيت الروسي حاجة ملحة في إطار العلاقات الثقافية بين البلدين، بغض النظر عن الجانب السياسي أو العسكري الي كان يطغى على العلاقة بين البلدين في حقبة سابقة"، بحسب قوله.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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روسيا والعالم العربي , روسيا, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, аудио

عودة "البيت الروسي" للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا

13:24 GMT 03.08.2026
راديو
عودة "البيت الروسي" للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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بعد إغلاقه في ديسمبر/ كانون الأول 2024 على خلفية التحولات السياسية التي شهدتها سوريا والمخاوف الأمنية المرتبطة بها، أعلنت مؤسسة التعاون الروسي عن توصل روسيا وسوريا إلى اتفاق بشأن استئناف عمل المركز الثقافي والعلمي الروسي "البيت الروسي" في العاصمة دمشق.
وجاء الاتفاق خلال اجتماع جمع رئيس المؤسسة، إيغور تشايكا، مع القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو، عبد الرزاق إسماعيل.
ومن المقرر أن يقوم الوفد الفني الروسي بزيارة العاصمة السورية قريبا لتقييم حالة "البيت الروسي" والتنسيق بشأن جميع الترتيبات اللازمة مع الجانب السوري، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمركز.
بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في موسكو، عبد الرزاق إسماعيل، على الاهتمام الكبير بضمان الأمن الكامل للمؤسسات الروسية في سوريا، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات الأجنبية الروسية كانت خلال العام ونصف العام الماضيين تحت حماية موثوقة من قبل الهياكل السورية.

في هذا السياق، قال رئيس "نادي أصدقاء روسيا والقرم"، الدكتور نضال رباح، إن "استئناف عمل البيت الروسي في دمشق يأتي في إطار العلاقة التاريخية بين سوريا وروسيا التي لم تنقطع حتى بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد"، بحسب قوله.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موسكو لا تكتفي بالحضور السياسي في علاقتها وإنما تسعى لتعزيز التواصل مع الشعب السوري عبر التعليم والثقافة"، لافتا إلى أن "العلاقات الثنائية تتجه لمرحلة أكثر شمولية لتجاوز الملفات العسكرية والسياسية إلى التعاون الثقافي".

في سياق متصل، قال الخبير بالشأن الروسي، الدكتور أسامة سماق، إن "استئناف عمل البيت الروسي يشير أيضا إلى استقرار البيئة الأمنية في سوريا خاصة دمشق، مما يسمح بالهيئات الأجنبية باستئناف عملها، من سفارات ومراكز ثقافية وغيره".

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعادة عمل البيت الروسي حاجة ملحة في إطار العلاقات الثقافية بين البلدين، بغض النظر عن الجانب السياسي أو العسكري الي كان يطغى على العلاقة بين البلدين في حقبة سابقة"، بحسب قوله.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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