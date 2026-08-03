لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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تسلّم لبنان، اليوم الاثنين، 280 طناً من اللحوم، في إطار مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب التركي، ستُوزَّع على نحو 140 ألف عائلة في مختلف المناطق اللبنانية.
وخرجت من مرفأ بيروت سبع شاحنات محملة بالمساعدات، بإشراف جمعية "حجر الصدقة" التركية وبالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني التركية، بينها "IHH" و"مافي مرمرة" و"وقف اليتيم"، وذلك بحضور وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بسام النابلسي، وممثلين عن السفارة التركية في لبنان، إلى جانب وفود من مؤسسات إنسانية تركية ولبنانية.
وأكد ممثل جمعية "حجر الصدقة" التركية حمزة تكين أن "المنظمات التركية تعمل منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي، المعتدي على سيادة لبنان، على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان"، مشدداً على أن "لبنان ليس مجرد بلد نصل إليه بالمساعدات، بل هو بلد شقيق لتركيا وشعبه عزيز علينا".
وقال تكين إن "منظمات المجتمع المدني التركية أوصلت مساعدات من تركيا إلى لبنان عبر خمس رحلات بحرية كبرى، كما أمّنت معونات عاجلة من داخل لبنان، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليون دولار أمريكي".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأضاف أن "لبنان يتسلّم اليوم 280 طناً، أي 280 ألف كيلوغرام من أضاحي عيد الأضحى المبارك، كلحوم صافية مجمدة، ضمن مشروع إنساني تتجاوز قيمته الإجمالية مليوني دولار أمريكي، لتستفيد منه نحو 140 ألف أسرة في مختلف أنحاء لبنان".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأشار إلى أن "من أرض تركيا إلى قلب لبنان، لا نرسل المعونات فحسب، بل نمد شريان أخوة يتدفق في أوردة الصمود"، مؤكداً أن هذه المساعدات سيتم توزيعها بالتنسيق والتعاون مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المناطق اللبنانية لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل شفافية وفعالية.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
من جهته، شدد المستشار في السفارة التركية في لبنان تولغا بوداك على "الصداقة العميقة التي تربط الشعبين اللبناني والتركي"، مؤكداً أن تركيا ستستمر بالوقوف إلى جانب لبنان والدولة والشعب اللبناني.
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وأشار بوداك إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال استقباله الرئيس جوزيف عون أن تركيا "ستبقى تقف إلى جانب لبنان وهي مستعدة لأي دعم في المرحلة المقبلة"، مستنكراً "العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وشعبه".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
بدوره، تحدث رئيس "منصة دعم فلسطين" في تركيا والرئيس السابق لحزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول عثمان نوري كاباك تابيه عن "عمق العلاقات التاريخية بين تركيا ولبنان"، مشيداً بـ"تاريخ بيروت العريق كمدينة حضارية عظيمة"، ومؤكداً أن "تركيا تقف اليوم إلى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة التي تسبب بها عدوان الاحتلال الإسرائيلي".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
من ناحيته، أشاد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط بـ"هذه الصداقة الجميلة التي نشاهدها اليوم بين لبنان وتركيا"، مشدداً على أن "الأخ يقف إلى جانب أخيه في الأوقات الصعبة، وهذا ما تفعله تركيا اليوم مع لبنان".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayلبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
لبنان يتسلم 280 طنا من اللحوم كمساعدات تركية لـ 140 ألف عائلة
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
وقال البساط إن "منذ اليوم الأول لحرب 2024 حتى اليوم وصل 30 مليون دولار من الحكومة التركية والمجتمع المدني التركي كمساعدات"، معتبراً أن هذه المؤسسات "هي مؤسسات صداقة وأخوة وترابط بين لبنان وتركيا"، معرباً عن أمله بأن "يعود لبنان ويقف مجدداً وتعود العلاقة مع تركيا تجارية واستثمارية وسياحية".