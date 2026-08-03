https://sarabic.ae/20260803/من-أروقة-كلية-الطب-إلى-الجداريات-أميدو-يرسم-بصمته-على-جدران-بنغازي--1115721150.html

من أروقة كلية الطب إلى الجداريات… "أميدو" يرسم بصمته على جدران بنغازي

من أروقة كلية الطب إلى الجداريات… "أميدو" يرسم بصمته على جدران بنغازي

سبوتنيك عربي

بين صرامة معاطف الأطباء البيضاء وحرية الألوان داخل مرسمه في مدينة بنغازي، يصنع الفنان الليبي أحمد لامين الملقّب بـ "أميدو"، عالمًا استثنائيًا من الفن المتميز،... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T12:21+0000

2026-08-03T12:21+0000

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ويروي أميدو في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الفن يولد في أصعب اللحظات، وأن كثيرًا من الفنانين الذين خلدهم التاريخ لم يصلوا إلى الشهرة إلا بعد معاناة وتجارب قاسية صقلت مواهبهم"، ويضيف: "الرسم بالنسبة إلي لم يكن مجرد هواية، بل كان متنفسًا، حيث أميل إلى الإمساك بالفرشاة أكثر من الكتب، لأني أجد في الألوان راحة كبيرة تعيد إلي التوازن النفسي".ويؤكد أميدو أن "سر نجاح أي فنان يكمن في الاختلاف"، مضيفًا: "الرسم لا يعترف بالقيود، وأن الشغف وحده هو الذي يقود صاحبه إلى التطور. فمن اللوحات الصغيرة إلى الجداريات الكبيرة، أواصل اليوم الاستعداد لخوض تجربة جديدة تتمثل في الرسم على واجهات المباني، في خطوة أراها امتدادًا طبيعيًا لمسيرتي الفنية".داخل مرسمه الجديد، الذي لا يزال قيد التجهيز، استقبل أميدو زواره الأوائل، حيث تتصدر المكان جدارية للفنان الإسباني الشهير سلفادور دالي، الذي يعتبره مصدر إلهام دائمًا. ويقول إن "ما يميزه ليس فقط أعماله الفنية، بل قدرته على صناعة بصمة خاصة جعلته حاضرًا في ذاكرة الفن العالمي، وهو ما يسعى لتحقيقه في تجربته الشخصية".لكن أكثر ما يلفت الانتباه في أعمال أميدو هو طريقته غير التقليدية في التعامل مع الخامات. فهو يرى أن الفن يمكن أن يولد من أي شيء، حتى من الأشياء التي يعتبرها الآخرون نفايات أو مواد انتهى عمرها الافتراضي. ولم تتوقف تجاربه عند هذا الحد، إذ حوّل كرة قدم كان يلعب بها إلى لوحة فنية رسم عليها صورة نجمه المفضل، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في عمل جمع بين الرياضة والفن، وحظي بتفاعل واسع من الجمهور. ويؤكد أميدو أن الجمهور الليبي يملك ذائقة فنية عالية، وأنه لمس منذ بداية مسيرته عام 2017 دعمًا وتشجيعًا كبيرين من الناس، وهو ما منحه دافعًا للاستمرار والتجديد. ويرى أن تفاعل الجمهور مع أعماله لا يرتبط فقط بجمال اللوحات، بل أيضًا بالأفكار والرسائل التي تحملها.ويقول: إن "ارتباطه بمدينة بنغازي يمثل جزءًا أساسيًا من هويته الفنية، إذ يفضل تطوير تجربته داخل مدينته، والعمل على تجميل شوارعها عبر الجداريات التي تحمل رسائل إيجابية، مؤمنًا بأن الفن قادر على تغيير نظرة الناس إلى الأماكن وإضفاء روح جديدة عليها".ووجه في نهاية حديثه رسالة لكل شاب يمتلك موهبة، مؤكدًا أن الطريق نحو النجاح يبدأ بالإيمان بالنفس، والعمل المستمر، وعدم الخوف من التجربة، مضيفًا أن إثبات الموهبة يحتاج إلى الاجتهاد والتوكل على الله قبل أي شيء آخر.

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, رسم, بنغازي, رسام, تقارير سبوتنيك, حصري