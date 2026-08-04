https://sarabic.ae/20260804/أقوى-10-جوازات-سفر-عربية-في-2026-1115756710.html
أقوى 10 جوازات سفر عربية في 2026
أقوى 10 جوازات سفر عربية في 2026
سبوتنيك عربي
سجل جواز السفر الإماراتي المركز الثاني عالميًا في مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2026، بعدما أتاح لحامله دخول 188 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة،... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:06+0000
2026-08-04T12:06+0000
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الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافاتأقوى 10 جوازات سفر عربية في عام 2026
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, инфографика
انفوجرافيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, инфографика
أقوى 10 جوازات سفر عربية في 2026
سجل جواز السفر الإماراتي المركز الثاني عالميًا في مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2026، بعدما أتاح لحامله دخول 188 وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، أو بالحصول على التأشيرة عند الوصول.