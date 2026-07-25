https://sarabic.ae/20260725/أقوى-10-جوازات-سفر-عربية-في-عام-2026-1115491030.html
أقوى 10 جوازات سفر عربية في عام 2026
أقوى 10 جوازات سفر عربية في عام 2026
سبوتنيك عربي
سجّل جواز السفر الإماراتي المركز الثاني عالميًا في مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2026، مناصفة مع جوازي السفر الكوري والياباني، مع إمكانية السفر إلى 188 وجهة... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T09:48+0000
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ونشر مؤشر "هنلي" لجوازات السفر، قائمة الدول لشهر يوليو/ تموز 2026، حيث تصدّر جواز السفر السنغافوري التصنيف بعدما أتاح لحامليه دخول 192 وجهة حول العالم دون تأشيرة، بزيادة قدرها 70 وجهة مقارنة بعام 2006.ويأتي هذا التطور، في وقت سجّل فيه جواز السفر الأمريكي أسوأ ترتيب له منذ نحو عقدين، بعدما تراجع إلى المركز العاشر عالميًا في المؤشر ذاته، في استمرار لتراجع مكانته مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، حين تقاسم الصدارة مع الدنمارك وفنلندا عام 2006.ورغم ارتفاع عدد الوجهات المتاحة للأمريكيين من 130 وجهة في عام 2006، إلى 180 وجهة حاليًا، فإن دولًا أخرى وسّعت اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات بوتيرة أسرع، ما أدى إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة.وأوضح كريستيان كايلين، رئيس شركة "هنلي آند بارتنرز"، أن قوة جواز السفر أصبحت "تعكس بشكل مباشر المكانة الجيوسياسية للدول"، مؤكدًا أن "حرية التنقل باتت أحد أبرز مؤشرات النفوذ الدبلوماسي"، وفق تعبيره.ويأتي ترتيب أقوى 10 جوازات سفر عربية في عام 2026 كالتالي:الإمارات في المركز الثاني عالميًا.قطر في المركز 48 عالميًا.الكويت في المركز 50 عالميًا.السعودية في المركز 54 عالميًا.البحرين في المركز 55 عالميًا.سلطنة عمان في المركز 58 عالميًا.المغرب في المركز الـ67 عالميًا.تونس في المركز الـ71 عالميًا.الجزائر في الرتبة الـ81 عالميًا.موريتانيا في المركز 81 عالميًا.جزر القمر في المركز 85 عالميًا.
https://sarabic.ae/20251016/جواز-السفر-الأمريكي-يفقد-مكانته-ضمن-أقوى-عشرة-جوازات-عالميا--1106069103.html
https://sarabic.ae/20250623/يصل-إلى-70--دمشق-تعلن-عن-تخفيض-مرتقب-في-رسوم-جوازات-السفر--1101965368.html
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السعودية, العالم العربي, الأخبار
السعودية, العالم العربي, الأخبار
أقوى 10 جوازات سفر عربية في عام 2026
سجّل جواز السفر الإماراتي المركز الثاني عالميًا في مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2026، مناصفة مع جوازي السفر الكوري والياباني، مع إمكانية السفر إلى 188 وجهة دون تأشيرة.
ونشر مؤشر
"هنلي" لجوازات السفر، قائمة الدول لشهر يوليو/ تموز 2026، حيث تصدّر جواز السفر السنغافوري التصنيف بعدما أتاح لحامليه دخول 192 وجهة حول العالم دون تأشيرة، بزيادة قدرها 70 وجهة مقارنة بعام 2006.
16 أكتوبر 2025, 09:40 GMT
ويأتي هذا التطور، في وقت سجّل فيه جواز السفر الأمريكي
أسوأ ترتيب له منذ نحو عقدين، بعدما تراجع إلى المركز العاشر عالميًا في المؤشر ذاته، في استمرار لتراجع مكانته مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، حين تقاسم الصدارة مع الدنمارك وفنلندا عام 2006.
وبحسب المؤشر، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر الأمريكي دخول 180 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، في حين تتفوق عليه الآن 36 دولة من حيث حرية التنقل.
ورغم ارتفاع عدد الوجهات المتاحة للأمريكيين من 130 وجهة في عام 2006، إلى 180 وجهة حاليًا، فإن دولًا أخرى وسّعت اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات بوتيرة أسرع، ما أدى إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة.
وأوضح كريستيان كايلين، رئيس شركة "هنلي آند بارتنرز"، أن قوة جواز السفر أصبحت "تعكس بشكل مباشر المكانة الجيوسياسية للدول"، مؤكدًا أن "حرية التنقل باتت أحد أبرز مؤشرات النفوذ الدبلوماسي"، وفق تعبيره.
ويأتي ترتيب أقوى 10 جوازات سفر عربية في عام 2026 كالتالي:
الإمارات في المركز الثاني عالميًا.
قطر في المركز 48 عالميًا.
الكويت في المركز 50 عالميًا.
السعودية في المركز 54 عالميًا.
البحرين في المركز 55 عالميًا.
سلطنة عمان
في المركز 58 عالميًا.
المغرب في المركز الـ67 عالميًا.
تونس في المركز الـ71 عالميًا.
الجزائر في الرتبة الـ81 عالميًا.
موريتانيا في المركز 81 عالميًا.
جزر القمر في المركز 85 عالميًا.