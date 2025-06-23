https://sarabic.ae/20250623/يصل-إلى-70--دمشق-تعلن-عن-تخفيض-مرتقب-في-رسوم-جوازات-السفر--1101965368.html

"يصل إلى 70%"... دمشق تعلن عن تخفيض مرتقب في رسوم جوازات السفر

"يصل إلى 70%"... دمشق تعلن عن تخفيض مرتقب في رسوم جوازات السفر

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تخفيض مرتقب لكلفة استصدار جوازات السفر السورية، بقيمة تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة، فيما تتم حاليا دراسة مدة جوازات السفر في... 23.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-23T12:47+0000

2025-06-23T12:47+0000

2025-06-23T12:48+0000

أخبار سوريا اليوم

جواز سفر

تخفيض

رسوم مالية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102267/92/1022679291_0:440:3543:2433_1920x0_80_0_0_a41e7dcd7da4a475c37e415f469a43e1.jpg

ونقلت وسائل إعلام سورية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تأكيده أن "رسوم استخراج جواز السفر، التي تعتبر عالية نسبيا، سيحصل عليها تخفيض بقيمة تتراوح من 50 إلى 70 في المئة بانتظار الأيام القليلة القادمة لإعلان هذا التخفيض".أما بالنسبة للسوريين في الخارج، فقد بلغت رسوم جواز السفر العادي 300 دولار، والمستعجل 800 دولار. وللحصول على جواز السفر، يجب توفر حساب بنكي وتقديم صورة عن الهوية الشخصية، مع التسجيل عبر منصة "أنجز" بإدخال البيانات الشخصية وتسديد الرسوم إلكترونيا.وأكدت الإدارة حينذاك أن مدة صلاحية جواز السفر ستكون 6 سنوات لجميع الفئات العمرية، مع استمرار صلاحية جوازات السفر القديمة حتى انتهاء مدتها المحددة.

https://sarabic.ae/20250609/سوريا-آلاف-المغتربين-من-أوروبا-والخليج-دخلوا-المعابر-بهدف-الزيارة-أو-العودة-النهائية-1101491868.html

https://sarabic.ae/20250525/الأردن-يقرر-السماح-لمواطنيه-بالسفر-برا-إلى-سوريا-دون-موافقة-مسبقة-1100953675.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, جواز سفر, تخفيض, رسوم مالية, العالم العربي