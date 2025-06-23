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https://sarabic.ae/20250623/يصل-إلى-70--دمشق-تعلن-عن-تخفيض-مرتقب-في-رسوم-جوازات-السفر--1101965368.html
"يصل إلى 70%"... دمشق تعلن عن تخفيض مرتقب في رسوم جوازات السفر
"يصل إلى 70%"... دمشق تعلن عن تخفيض مرتقب في رسوم جوازات السفر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تخفيض مرتقب لكلفة استصدار جوازات السفر السورية، بقيمة تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة، فيما تتم حاليا دراسة مدة جوازات السفر في... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T12:47+0000
2025-06-23T12:48+0000
أخبار سوريا اليوم
جواز سفر
تخفيض
رسوم مالية
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام سورية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تأكيده أن "رسوم استخراج جواز السفر، التي تعتبر عالية نسبيا، سيحصل عليها تخفيض بقيمة تتراوح من 50 إلى 70 في المئة بانتظار الأيام القليلة القادمة لإعلان هذا التخفيض".أما بالنسبة للسوريين في الخارج، فقد بلغت رسوم جواز السفر العادي 300 دولار، والمستعجل 800 دولار. وللحصول على جواز السفر، يجب توفر حساب بنكي وتقديم صورة عن الهوية الشخصية، مع التسجيل عبر منصة "أنجز" بإدخال البيانات الشخصية وتسديد الرسوم إلكترونيا.وأكدت الإدارة حينذاك أن مدة صلاحية جواز السفر ستكون 6 سنوات لجميع الفئات العمرية، مع استمرار صلاحية جوازات السفر القديمة حتى انتهاء مدتها المحددة.
https://sarabic.ae/20250609/سوريا-آلاف-المغتربين-من-أوروبا-والخليج-دخلوا-المعابر-بهدف-الزيارة-أو-العودة-النهائية-1101491868.html
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أخبار سوريا اليوم, جواز سفر, تخفيض, رسوم مالية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, جواز سفر, تخفيض, رسوم مالية, العالم العربي

"يصل إلى 70%"... دمشق تعلن عن تخفيض مرتقب في رسوم جوازات السفر

12:47 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 12:48 GMT 23.06.2025)
© AP Photo / Thanassis Stavrakisجواز سفر سوري
جواز سفر سوري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تخفيض مرتقب لكلفة استصدار جوازات السفر السورية، بقيمة تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة، فيما تتم حاليا دراسة مدة جوازات السفر في الإدارة المختصة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تأكيده أن "رسوم استخراج جواز السفر، التي تعتبر عالية نسبيا، سيحصل عليها تخفيض بقيمة تتراوح من 50 إلى 70 في المئة بانتظار الأيام القليلة القادمة لإعلان هذا التخفيض".
وحول المدة الممنوحة لجوازات السفر، أوضح أن "عدد سنوات صلاحية جواز السفر يحدد من قبل الإدارة المختصة"، وأضاف: "الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر مرتبطة بالوضع الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد، على أن تكون الفترة اللازمة لاستخراج الجواز منطقية مع تكلفة أيضا منطقية للمواطن السوري".
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وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، كانت أصدرت الهجرة والجوازات بيانا حددت فيه رسوم إصدار جواز السفر العادي بـ 312,700 ليرة سورية، وجواز السفر المستعجل بـ 432,700 ليرة، بينما تبلغ رسوم جواز السفر الفوري 2,010,700 ليرة سورية. ويصدر الجواز العادي خلال 30 إلى 45 يوما، والمستعجل خلال 15 يوما، والفوري خلال يومين.
أما بالنسبة للسوريين في الخارج، فقد بلغت رسوم جواز السفر العادي 300 دولار، والمستعجل 800 دولار. وللحصول على جواز السفر، يجب توفر حساب بنكي وتقديم صورة عن الهوية الشخصية، مع التسجيل عبر منصة "أنجز" بإدخال البيانات الشخصية وتسديد الرسوم إلكترونيا.
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وأكدت الإدارة حينذاك أن مدة صلاحية جواز السفر ستكون 6 سنوات لجميع الفئات العمرية، مع استمرار صلاحية جوازات السفر القديمة حتى انتهاء مدتها المحددة.
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