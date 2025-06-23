"يصل إلى 70%"... دمشق تعلن عن تخفيض مرتقب في رسوم جوازات السفر
12:47 GMT 23.06.2025 (تم التحديث: 12:48 GMT 23.06.2025)
© AP Photo / Thanassis Stavrakisجواز سفر سوري
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تخفيض مرتقب لكلفة استصدار جوازات السفر السورية، بقيمة تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة، فيما تتم حاليا دراسة مدة جوازات السفر في الإدارة المختصة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تأكيده أن "رسوم استخراج جواز السفر، التي تعتبر عالية نسبيا، سيحصل عليها تخفيض بقيمة تتراوح من 50 إلى 70 في المئة بانتظار الأيام القليلة القادمة لإعلان هذا التخفيض".
وحول المدة الممنوحة لجوازات السفر، أوضح أن "عدد سنوات صلاحية جواز السفر يحدد من قبل الإدارة المختصة"، وأضاف: "الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر مرتبطة بالوضع الاستثنائي الذي تمر فيه البلاد، على أن تكون الفترة اللازمة لاستخراج الجواز منطقية مع تكلفة أيضا منطقية للمواطن السوري".
وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، كانت أصدرت الهجرة والجوازات بيانا حددت فيه رسوم إصدار جواز السفر العادي بـ 312,700 ليرة سورية، وجواز السفر المستعجل بـ 432,700 ليرة، بينما تبلغ رسوم جواز السفر الفوري 2,010,700 ليرة سورية. ويصدر الجواز العادي خلال 30 إلى 45 يوما، والمستعجل خلال 15 يوما، والفوري خلال يومين.
أما بالنسبة للسوريين في الخارج، فقد بلغت رسوم جواز السفر العادي 300 دولار، والمستعجل 800 دولار. وللحصول على جواز السفر، يجب توفر حساب بنكي وتقديم صورة عن الهوية الشخصية، مع التسجيل عبر منصة "أنجز" بإدخال البيانات الشخصية وتسديد الرسوم إلكترونيا.
25 مايو, 11:56 GMT
وأكدت الإدارة حينذاك أن مدة صلاحية جواز السفر ستكون 6 سنوات لجميع الفئات العمرية، مع استمرار صلاحية جوازات السفر القديمة حتى انتهاء مدتها المحددة.