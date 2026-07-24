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تراجع صادم لجواز السفر الأمريكي.. يفقد مكانته ويهبط إلى المركز العاشر عالميا
تراجع صادم لجواز السفر الأمريكي.. يفقد مكانته ويهبط إلى المركز العاشر عالميا
سبوتنيك عربي
سجّل جواز السفر الأمريكي أسوأ ترتيب له منذ نحو عقدين، بعدما تراجع إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2026، في استمرار لتراجع مكانته... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T12:55+0000
2026-07-24T12:55+0000
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وبحسب المؤشر، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر الأمريكي دخول 180 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، في حين تتفوق عليه الآن 36 دولة من حيث حرية التنقل، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. ورغم ارتفاع عدد الوجهات المتاحة للأمريكيين من 130 وجهة في عام 2006 إلى 180 وجهة حاليًا، فإن دولًا أخرى وسّعت اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات بوتيرة أسرع، ما أدى إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة.وتصدرت سنغافورة تصنيف أقوى جوازات السفر عالميًا، بإتاحة دخول 192 وجهة دون تأشيرة، تلتها الإمارات واليابان وكوريا الجنوبية بـ188 وجهة.وتظهر بيانات المؤشر اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة ومنافسيها، إذ أضافت الإمارات 153 وجهة جديدة إلى قائمة الدول المعفاة من التأشيرة خلال العقدين الماضيين، مقابل 73 وجهة لكوريا الجنوبية، و60 لليابان، بينما أضافت الولايات المتحدة 50 وجهة فقط.وفي المقابل، احتلت الولايات المتحدة المركز 134 في مؤشر السلام العالمي لعام 2026، رغم وجودها في المركز العاشر ضمن مؤشر جوازات السفر، وهو ما يعكس تغيرًا في موازين القوة الناعمة والدبلوماسية على الساحة الدولية.
https://sarabic.ae/20260627/ترامب-يكشف-عن-جواز-سفر-أمريكي-جديد-يحمل-صورته-1114753118.html
https://sarabic.ae/20251016/جواز-السفر-الأمريكي-يفقد-مكانته-ضمن-أقوى-عشرة-جوازات-عالميا--1106069103.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن

تراجع صادم لجواز السفر الأمريكي.. يفقد مكانته ويهبط إلى المركز العاشر عالميا

12:55 GMT 24.07.2026
© YouTube.comجواز سفر
جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© YouTube.com
تابعنا عبر
سجّل جواز السفر الأمريكي أسوأ ترتيب له منذ نحو عقدين، بعدما تراجع إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر "هنلي" لجوازات السفر لعام 2026، في استمرار لتراجع مكانته مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، حين تقاسم الصدارة مع الدنمارك وفنلندا عام 2006.
وبحسب المؤشر، أصبح بإمكان حاملي جواز السفر الأمريكي دخول 180 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، في حين تتفوق عليه الآن 36 دولة من حيث حرية التنقل، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
ترامب يكشف عن جواز سفر أمريكي جديد يحمل صورته
27 يونيو, 02:55 GMT
ورغم ارتفاع عدد الوجهات المتاحة للأمريكيين من 130 وجهة في عام 2006 إلى 180 وجهة حاليًا، فإن دولًا أخرى وسّعت اتفاقيات الإعفاء من التأشيرات بوتيرة أسرع، ما أدى إلى تراجع ترتيب الولايات المتحدة.

وأوضح كريستيان كايلين، رئيس شركة "هنلي آند بارتنرز"، أن قوة جواز السفر أصبحت تعكس بشكل مباشر المكانة الجيوسياسية للدول، مؤكدًا أن حرية التنقل باتت أحد أبرز مؤشرات النفوذ الدبلوماسي.

وتصدرت سنغافورة تصنيف أقوى جوازات السفر عالميًا، بإتاحة دخول 192 وجهة دون تأشيرة، تلتها الإمارات واليابان وكوريا الجنوبية بـ188 وجهة.
جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
جواز السفر الأمريكي يفقد مكانته ضمن أقوى عشرة جوازات عالميا
16 أكتوبر 2025, 09:40 GMT
وتظهر بيانات المؤشر اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة ومنافسيها، إذ أضافت الإمارات 153 وجهة جديدة إلى قائمة الدول المعفاة من التأشيرة خلال العقدين الماضيين، مقابل 73 وجهة لكوريا الجنوبية، و60 لليابان، بينما أضافت الولايات المتحدة 50 وجهة فقط.

وأشار تقرير "هنلي" إلى وجود ارتباط وثيق بين قوة جواز السفر ومستويات الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن "الدول الأكثر سلامًا غالبًا ما تمتلك أقوى جوازات السفر".

وفي المقابل، احتلت الولايات المتحدة المركز 134 في مؤشر السلام العالمي لعام 2026، رغم وجودها في المركز العاشر ضمن مؤشر جوازات السفر، وهو ما يعكس تغيرًا في موازين القوة الناعمة والدبلوماسية على الساحة الدولية.
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