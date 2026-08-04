https://sarabic.ae/20260804/ألمانيا-تخطط-لبدء-ملء-احتياطي-الغاز-الوطني-في-2027-1115745579.html
ألمانيا تخطط لبدء ملء احتياطي الغاز الوطني في 2027
ألمانيا تخطط لبدء ملء احتياطي الغاز الوطني في 2027
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة تتوقع البدء في ملء احتياطي الغاز الوطني خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الآلية الخاصة بذلك لا تزال قيد الإعداد... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T00:00+0000
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وقال متحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي حكومي أمس الإثنين، إن "هذه الآلية يجري تطويرها حاليًا، وهي تخضع للموافقة داخل الحكومة، ومن المتوقع أن يبدأ أول ملء للاحتياطي العام المقبل." وأوضح المتحدث أن السلطات تميز بين الاستعداد لموسم التدفئة وإنشاء احتياطي استراتيجي يُستخدم في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن "النهج المتبع للاستعداد لفصل الشتاء لن يتغير، إذ سيظل ذلك من مسؤولية مشغلي منشآت تخزين الغاز وموردي الطاقة".وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد آلية تتيح للدولة حجز جزء من سعات تخزين الغاز لاستخدامها عند التعرض لصدمات خارجية في قطاع الطاقة.وتأتي هذه الخطوة بعد تخلي ألمانيا عن شراء الغاز الروسي، إذ كثفت السلطات إجراءاتها لضمان أمن إمدادات الطاقة. وإلى جانب إلزام المشاركين في السوق بملء منشآت تخزين الغاز، تعمل الحكومة حاليًا على تطوير آلية لإنشاء احتياطي حكومي يُستخدم في حال حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز.
https://sarabic.ae/20260722/لافروف-روسيا-تشعر-بالقلق-من-الأنباء-حول-سعي-ألمانيا-للوصول-إلى-إمكانية-اقتناء-أسلحة-نووية-1115396319.html
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توريد غاز, أخبار ألمانيا, العالم
توريد غاز, أخبار ألمانيا, العالم
ألمانيا تخطط لبدء ملء احتياطي الغاز الوطني في 2027
00:00 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 04.08.2026)
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة تتوقع البدء في ملء احتياطي الغاز الوطني خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الآلية الخاصة بذلك لا تزال قيد الإعداد والموافقة داخل مجلس الوزراء.
وقال متحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي حكومي أمس الإثنين، إن "هذه الآلية يجري تطويرها حاليًا، وهي تخضع للموافقة داخل الحكومة، ومن المتوقع أن يبدأ أول ملء للاحتياطي العام المقبل."
وأوضح المتحدث أن السلطات تميز بين الاستعداد لموسم التدفئة وإنشاء احتياطي استراتيجي يُستخدم في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن "النهج المتبع للاستعداد لفصل الشتاء لن يتغير، إذ سيظل ذلك من مسؤولية مشغلي منشآت تخزين الغاز وموردي الطاقة".
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد آلية تتيح للدولة
حجز جزء من سعات تخزين الغاز لاستخدامها عند التعرض لصدمات خارجية في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تخلي ألمانيا عن شراء الغاز الروسي، إذ كثفت السلطات إجراءاتها لضمان أمن إمدادات الطاقة. وإلى جانب إلزام المشاركين في السوق بملء منشآت تخزين الغاز، تعمل الحكومة حاليًا على تطوير آلية لإنشاء احتياطي حكومي يُستخدم في حال حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز.