https://sarabic.ae/20260804/أنصار-الله-يعلن-ضرب-هدف-حساس-في-مطار-نجران-في-السعودية-1115754032.html
"أنصار الله" تعلن ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية
"أنصار الله" تعلن ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها استهدفت اليوم ما وصفته بـ"هدف حساس" في مطار نجران السعودي باستخدام طائرة مسيرة. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T11:00+0000
2026-08-04T11:00+0000
2026-08-04T15:41+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية حققت إصابة دقيقة، مضيفًا أن الاستهداف جاء، بحسب قوله، ردًا على "خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير".وأكد المتحدث العسكري، أن الجماعة تعتبر أي اختراق للأجواء اليمنية "لن يمر دون رد وعقاب"، وفق تعبيره. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب السعودي.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260730/زعيم-أنصار-الله-يعلن-معادلة-الحصار-بالحصار-ويصعد-هجومه-على-السعودية-1115633659.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية
11:00 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 15:41 GMT 04.08.2026)
أعلنت جماعة "أنصار الله" أنها استهدفت اليوم ما وصفته بـ"هدف حساس" في مطار نجران السعودي باستخدام طائرة مسيرة.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن العملية حققت إصابة دقيقة، مضيفًا أن الاستهداف جاء، بحسب قوله، ردًا على "خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير".
وأكد المتحدث العسكري، أن الجماعة تعتبر أي اختراق للأجواء اليمنية "لن يمر دون رد وعقاب"، وفق تعبيره. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب السعودي.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية.
ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية
عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.