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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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موزاييك
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خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
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الإنسان والثقافة
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أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: نأمل أن يكون القرار الظني عادلا وغير مسيس
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: نأمل أن يكون القرار الظني عادلا وغير مسيس
سبوتنيك عربي
أكد رئيس تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، أن "الأهالي لا يأملون كثيرا من القرار الظني، خاصة أنه لم يتم استدعاء من وُجّهت إليهم... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T09:33+0000
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وكشف حطيط في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ في بيروت، عن "وجود أسماء كثيرة موثقة كان يجب استدعاؤها من مخابرات جيش وقيادة أركان وقضاة، إضافة إلى "يونيفيل" الذين سمحوا بدخول النيترات إلى مرفأ بيروت". وتابع حطيط: "هذه القضية كبيرة بحجم وطن، ومعلوم أنها ستتعرض إلى مطبات كبيرة، وهذا ما دفعنا لتثبيت وقفة في الرابع من كل شهر، لأنه لدينا إرادة وليس لدينا خوف من أي احد، والمطلوب من القضاء اللبناني رفع اليد السياسية عن القضاء".
https://sarabic.ae/20260804/بعد-ست-سنوات-على-انفجار-مرفأ-بيروت-هيام-قعدان-لـسبوتنيك-الحقيقة-لا-تزال-غائبة-1115749993.html
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لبنان, ميناء, تفجير, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, ميناء, تفجير, تقارير سبوتنيك, حصري

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: نأمل أن يكون القرار الظني عادلا وغير مسيس

09:33 GMT 04.08.2026
© AP Photo / Hussein Mallaتداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020
تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لبنان 5 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
أكد رئيس تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، أن "الأهالي لا يأملون كثيرا من القرار الظني، خاصة أنه لم يتم استدعاء من وُجّهت إليهم اتهامات في هذه القضية إلى التحقيق".
وكشف حطيط في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ في بيروت، عن "وجود أسماء كثيرة موثقة كان يجب استدعاؤها من مخابرات جيش وقيادة أركان وقضاة، إضافة إلى "يونيفيل" الذين سمحوا بدخول النيترات إلى مرفأ بيروت".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "أهالي ضحايا انفجار المرفأ يأملون أن يكون القرار الظني عادلا وشاملا وواقعيا وغير مسيّس".
هيام قعدان، والدة الضحية أحمد قعدان الذي توفي في انفجار مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
بعد ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت... هيام قعدان لـ"سبوتنيك": الحقيقة لا تزال غائبة... فيديو
07:39 GMT
وأضاف: "لن نقبل أن تذهب دماء الشهداء هدرا من أجل السياسة والمحاصصات، لأنه قبل العدالة نريد الحقيقة، لذلك يجب محاسبة كل من كان متورطا من عام 2013 إلى عام 2020 دون استثناء ومهما كان موقعه".
وتابع حطيط: "هذه القضية كبيرة بحجم وطن، ومعلوم أنها ستتعرض إلى مطبات كبيرة، وهذا ما دفعنا لتثبيت وقفة في الرابع من كل شهر، لأنه لدينا إرادة وليس لدينا خوف من أي احد، والمطلوب من القضاء اللبناني رفع اليد السياسية عن القضاء".
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