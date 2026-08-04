https://sarabic.ae/20260804/أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-نأمل-أن-يكون-القرار-الظني-عادلا-وغير-مسيس--1115752398.html

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: نأمل أن يكون القرار الظني عادلا وغير مسيس

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: نأمل أن يكون القرار الظني عادلا وغير مسيس

سبوتنيك عربي

أكد رئيس تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، أن "الأهالي لا يأملون كثيرا من القرار الظني، خاصة أنه لم يتم استدعاء من وُجّهت إليهم... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T09:33+0000

2026-08-04T09:33+0000

2026-08-04T09:33+0000

لبنان

ميناء

تفجير

تقارير سبوتنيك

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وكشف حطيط في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ في بيروت، عن "وجود أسماء كثيرة موثقة كان يجب استدعاؤها من مخابرات جيش وقيادة أركان وقضاة، إضافة إلى "يونيفيل" الذين سمحوا بدخول النيترات إلى مرفأ بيروت". وتابع حطيط: "هذه القضية كبيرة بحجم وطن، ومعلوم أنها ستتعرض إلى مطبات كبيرة، وهذا ما دفعنا لتثبيت وقفة في الرابع من كل شهر، لأنه لدينا إرادة وليس لدينا خوف من أي احد، والمطلوب من القضاء اللبناني رفع اليد السياسية عن القضاء".

https://sarabic.ae/20260804/بعد-ست-سنوات-على-انفجار-مرفأ-بيروت-هيام-قعدان-لـسبوتنيك-الحقيقة-لا-تزال-غائبة-1115749993.html

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