https://sarabic.ae/20260804/إمدادات-الأسلحة-الأمريكية-لأوكرانيا-تنخفض-5-أضعاف-بعد-مغادرة-بايدن-السلطة-1115766761.html
إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تنخفض 5 أضعاف بعد مغادرة بايدن السلطة
إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تنخفض 5 أضعاف بعد مغادرة بايدن السلطة
سبوتنيك عربي
تراجعت وتيرة إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بشكل حاد بعد مغادرة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن البيت الأبيض، مع توقف عمليات السحب الجديدة من مخزونات... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T15:57+0000
2026-08-04T15:57+0000
2026-08-04T15:57+0000
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ويستعرض هذا الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" حجم التراجع في المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تنخفض 5 أضعاف بعد مغادرة بايدن السلطة
تراجعت وتيرة إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا بشكل حاد بعد مغادرة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن البيت الأبيض، مع توقف عمليات السحب الجديدة من مخزونات البنتاغون والاعتماد على عقود تسليح أُبرمت في وقت سابق.
ويستعرض هذا الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" حجم التراجع في المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.