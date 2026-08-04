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الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات تابعة لوزارة الدفاع الروسية
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات تابعة لوزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت القوات البرية الروسية وعددًا من الهيئات التابعة لوزارة الدفاع الروسية. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T04:03+0000
2026-08-04T05:10+0000
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستند إلى قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، والمتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.وشملت القائمة المركز 1061 للدعم اللوجستي، والإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية، وإدارة البحوث المتقدمة والمشروعات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.ولم تتضمن الوثائق الأمريكية أي اتهامات محددة أو أدلة تدعم قرار فرض العقوبات.وتحظر الإجراءات على الجهات الحكومية الأمريكية شراء السلع أو الخدمات من الكيانات المستهدفة أو تقديم المساعدة لها.كما تمنع بيع المنتجات الدفاعية وإصدار تراخيص تصدير جديدة، مع تعليق التراخيص السارية.
https://sarabic.ae/20260730/الشيوخ-الأمريكي-يقر-بدء-مناقشة-مشروع-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1115611739.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات تابعة لوزارة الدفاع الروسية

04:03 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 05:10 GMT 04.08.2026)
© Sputnikطائرات مسيرة - الجيش الروسي
طائرات مسيرة - الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik
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أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت القوات البرية الروسية وعددًا من الهيئات التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستند إلى قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، والمتعلق بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وشملت القائمة المركز 1061 للدعم اللوجستي، والإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية، وإدارة البحوث المتقدمة والمشروعات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركتي غيديون ألفا وإنترناشونال إنفست كومباني، إضافة إلى خمسة مواطنين روس.

ولم تتضمن الوثائق الأمريكية أي اتهامات محددة أو أدلة تدعم قرار فرض العقوبات.
وتحظر الإجراءات على الجهات الحكومية الأمريكية شراء السلع أو الخدمات من الكيانات المستهدفة أو تقديم المساعدة لها.
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
الشيوخ الأمريكي يقر بدء مناقشة مشروع عقوبات جديدة على روسيا
30 يوليو, 02:08 GMT
كما تمنع بيع المنتجات الدفاعية وإصدار تراخيص تصدير جديدة، مع تعليق التراخيص السارية.
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