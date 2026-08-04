https://sarabic.ae/20260804/بلجيكا-تعتمد-على-الغاز-الروسي-المسال-لأول-مرة-منذ-أزمة-الشرق-الأوسط-1115746365.html
بلجيكا تعتمد على الغاز الروسي المسال لأول مرة منذ أزمة الشرق الأوسط
بلجيكا تعتمد على الغاز الروسي المسال لأول مرة منذ أزمة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أصبحت روسيا خلال شهر يوليو المورد الوحيد للغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا، في سابقة هي الأولى منذ اندلاع أزمة الشرق الأوسط، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام بلجيكية 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T02:20+0000
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روسيا
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.وأوضحت التقارير، أن ذلك يقتصر على شحنات الغاز المسال المنقولة بحرًا، بينما استمرت بلجيكا في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج والمملكة المتحدة. وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات بلجيكا من الغاز الطبيعي المسال انخفض بأكثر من 40% مقارنة بيوليو من العام الماضي.وخلال الشهر نفسه، صدّرت روسيا نحو 0.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا، لتصبح المصدر الوحيد لهذا النوع من الإمدادات.
https://sarabic.ae/20260728/بلجيكا-تسجل-أعلى-معدل-وفيات-في-الاتحاد-الأوروبي-خلال-موجة-الحر-في-يونيو-1115558609.html
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روسيا, أخبار بلجيكا اليوم
روسيا, أخبار بلجيكا اليوم
بلجيكا تعتمد على الغاز الروسي المسال لأول مرة منذ أزمة الشرق الأوسط
02:20 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 05:08 GMT 04.08.2026)
أصبحت روسيا خلال شهر يوليو المورد الوحيد للغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا، في سابقة هي الأولى منذ اندلاع أزمة الشرق الأوسط، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام بلجيكية
وأوضحت التقارير، أن ذلك يقتصر على شحنات الغاز المسال
المنقولة بحرًا، بينما استمرت بلجيكا في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج والمملكة المتحدة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات بلجيكا من الغاز الطبيعي المسال انخفض بأكثر من 40% مقارنة بيوليو من العام الماضي.
وخلال الشهر نفسه، صدّرت روسيا نحو 0.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا، لتصبح المصدر الوحيد لهذا النوع من الإمدادات.