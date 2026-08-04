https://sarabic.ae/20260804/بلجيكا-تعتمد-على-الغاز-الروسي-المسال-لأول-مرة-منذ-أزمة-الشرق-الأوسط-1115746365.html

بلجيكا تعتمد على الغاز الروسي المسال لأول مرة منذ أزمة الشرق الأوسط

بلجيكا تعتمد على الغاز الروسي المسال لأول مرة منذ أزمة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أصبحت روسيا خلال شهر يوليو المورد الوحيد للغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا، في سابقة هي الأولى منذ اندلاع أزمة الشرق الأوسط، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام بلجيكية 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T02:20+0000

2026-08-04T02:20+0000

2026-08-04T05:08+0000

روسيا

أخبار بلجيكا اليوم

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.وأوضحت التقارير، أن ذلك يقتصر على شحنات الغاز المسال المنقولة بحرًا، بينما استمرت بلجيكا في استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج والمملكة المتحدة. وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات بلجيكا من الغاز الطبيعي المسال انخفض بأكثر من 40% مقارنة بيوليو من العام الماضي.وخلال الشهر نفسه، صدّرت روسيا نحو 0.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى بلجيكا، لتصبح المصدر الوحيد لهذا النوع من الإمدادات.

https://sarabic.ae/20260728/بلجيكا-تسجل-أعلى-معدل-وفيات-في-الاتحاد-الأوروبي-خلال-موجة-الحر-في-يونيو-1115558609.html

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