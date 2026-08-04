https://sarabic.ae/20260804/روسيا-والعراق-يستأنفان-رحلاتهما-الجوية-المباشرة-1115763986.html
روسيا والعراق يستأنفان رحلاتهما الجوية المباشرة
روسيا والعراق يستأنفان رحلاتهما الجوية المباشرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وبغداد استأنفتا حركة الطيران المباشر بينهما. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T14:47+0000
2026-08-04T14:47+0000
2026-08-04T14:47+0000
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وذكرت الوزارة أن شركة الطيران العراقية قامت بأولى رحلاتها إلى مطار "فنوكوفو" في روسيا.وأضافت الوزارة أنه من المقرر تشغيل رحلتين أسبوعيًا – أيام الثلاثاء والسبت، والرحلات الجوية المباشرة من روسيا متاحة الآن إلى 36 دولة.وأوضح ممثلو الخطوط الجوية العراقية أن هذا القرار جاء نتيجة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية من بغداد إلى موسكو.
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العالم, العالم العربي, روسيا, العراق
العالم, العالم العربي, روسيا, العراق
روسيا والعراق يستأنفان رحلاتهما الجوية المباشرة
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وبغداد استأنفتا حركة الطيران المباشر بينهما.
وذكرت الوزارة أن شركة الطيران العراقية قامت بأولى رحلاتها إلى مطار "فنوكوفو" في روسيا.
وقالت وزارة النقل الروسية: "وصلت اليوم أول رحلة عراقية إلى مطار فنوكوفو".
وأضافت الوزارة أنه من المقرر تشغيل رحلتين أسبوعيًا – أيام الثلاثاء والسبت، والرحلات الجوية المباشرة من روسيا متاحة الآن إلى 36 دولة.
وأوضح ممثلو الخطوط الجوية العراقية أن هذا القرار جاء نتيجة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية من بغداد إلى موسكو.