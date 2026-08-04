كيف أصبحت "الدرونز" أحد أخطر الأسلحة في التاريخ؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260804/سلاح-مخيف-كيف-أصبحت-الدرونز-أحد-أخطر-الأسلحة-في-التاريخ-1115764188.html
كيف أصبحت "الدرونز" أحد أخطر الأسلحة في التاريخ؟
كيف أصبحت "الدرونز" أحد أخطر الأسلحة في التاريخ؟
سبوتنيك عربي
فرضت الطائرات المسيرة "الدرونز" أسلوبًا جديدًا في إدارة المعارك الحربية يجمع بين السرعة والدقة والتكلفة المنخفضة، ما جعلها قادرة على تنفيذ مهام كانت تتطلب في... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T14:56+0000
2026-08-04T14:56+0000
رصد عسكري
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114866199_0:28:2560:1468_1920x0_80_0_0_b2e251603622ef04a44def0f7492ce1d.jpg
وكشفت تجارب استخدام "الدرونز" في عدة حروب خلال السنوات الماضية، أنها تحولت إلى سلاح لا يمكن للعدو التنبؤ بمستوى خطورته أو تحديد قواعد اشتباك ثابتة للتعامل معه، كما هو الحال بالنسبة للأسلحة التقليدية المستخدمة في الحروب منذ عقود.ويؤكد ذلك قدرة الطائرات المسيرة على اختراق شبكات دفاع جوي شديدة التحصين متعددة الطبقات لم تفلح أسلحة صاروخية وطائرات هجومية متطورة في اختراقها، ما يعني أن هذا السلاح الرخيص أجبر القادة العسكريين تغيير فهمهم للحروب الحديثة وقاد العديد من الدول إلى التركيز على فهم أساليب الحروب المكشوفة، التي لا تصلح معها دروع صاروخية كانت تجعل الوصول إلى بعض المواقع شبه مستحيل، قبل ظهور المسيرات.ففي الحروب الدائرة حاليًا في عدة نقاط ملتهبة حول العالم، تستطيع الطائرات المسيرة سواء استطلاعية أو قتالية أو مدمجة، أن توفر مراقبة مستمرة لنقل البيانات والصور لحظة بلحظة إلى مراكز القيادة لساعات طويلة، تجعل عملية المناورة الدفاعية للخصم غير فعالة، خاصة إذا كانت الطائرة مصممة للاستطلاع والهجوم معا.فالمهمة التي كانت تنفذها بصعوبة طائرات استطلاع مأهولة لساعات محدودة وتتطلب بعد ذلك انطلاق طائرات هجومية للقضاء على الهدف، أصبح من الممكن تنفيذها بطائرة مسيرة واحدة تستطيع البقاء في الجو لأكثر من 20 ساعة متواصلة انتظارا للهدف، وتستطيع إطلاق صاروخا نحوه في ثوان معدودة، خاصة إذا كانت قادرة على نقل البيانات لمراكز القيادة لحظة بلحظة.وبفضل ما سبق يمكن القول إن "الدرونز" أعادت كتابة قواعد الحرب، حيث أصبحت المعارك تعتمد بدرجة متزايدة على التكنولوجيا والذكاء وسرعة الاستجابة أكثر من اعتمادها على التفوق العددي أو قوة الأسلحة التقليدية، وهو ما يجعلها من أخطر الأسلحة التي غيرت طبيعة الصراعات في العصر الحديث.أخطر الأسلحة عبر التاريخشهدت الحروب على مر التاريخ ظهور أسلحة غيرت مسارها، بداية من العصر البرونزي الذي شهد ظهور الهراوات الحربية، وهي عصي زودت برؤوس حجرية واستخدمت بكفاءة كبيرة في القتال بين البشر.ومع تطور الصناعات المعدنية في أواخر العصر البرونزي، ظهر السيف بوصفه أحد أبرز الأسلحة التي أحدثت تحولا في أساليب القتال، قبل أن تتوالى الابتكارات العسكرية حتى وصلت إلى السلاح النووي الذي كتب نهاية الحرب العالمية الثانية خلال القرن الماضي.ومع التقدم التكنولوجي، انتقلت الحروب من الأسلحة التقليدية إلى الصواريخ الفرط صوتية والأنظمة الذكية وصولا إلى الطائرات المسيرة المسلحة (الدرونز)، التي تعد أحدث وأبرز تحول في تاريخ التسليح الحديث في العصر الحديث.
https://sarabic.ae/20220511/أخطر-الـ-درونز-العسكرية-من-حيث-الحمولة-القتالية-1062087712.html
https://sarabic.ae/20210316/تقلص-سيادة-الدول-برا-وبحرا-وجوا-ما-هي-حروب-الجيل-الخامس؟-1048381674.html
https://sarabic.ae/20191001/الحرب-الإلكترونية-العسكرية-سلاح-غير-مرئي-يصيب-الجيوش-بـشلل-تام-1043031829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114866199_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_0f977da5bc25384a310c8ad271c0e9fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار

كيف أصبحت "الدرونز" أحد أخطر الأسلحة في التاريخ؟

14:56 GMT 04.08.2026
© Photo / kalashnikovgroup"سكات - 350 إم".. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية
سكات - 350 إم.. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Photo / kalashnikovgroup
تابعنا عبر
فرضت الطائرات المسيرة "الدرونز" أسلوبًا جديدًا في إدارة المعارك الحربية يجمع بين السرعة والدقة والتكلفة المنخفضة، ما جعلها قادرة على تنفيذ مهام كانت تتطلب في السابق أسلحة باهظة الثمن أو حشد قوة عسكرية هائلة لتنفيذها.
وكشفت تجارب استخدام "الدرونز" في عدة حروب خلال السنوات الماضية، أنها تحولت إلى سلاح لا يمكن للعدو التنبؤ بمستوى خطورته أو تحديد قواعد اشتباك ثابتة للتعامل معه، كما هو الحال بالنسبة للأسلحة التقليدية المستخدمة في الحروب منذ عقود.
أخطر الـ درونز العسكرية من حيث الحمولة القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
أخطر الـ "درونز" العسكرية من حيث الحمولة القتالية
11 مايو 2022, 08:18 GMT
ويؤكد ذلك قدرة الطائرات المسيرة على اختراق شبكات دفاع جوي شديدة التحصين متعددة الطبقات لم تفلح أسلحة صاروخية وطائرات هجومية متطورة في اختراقها، ما يعني أن هذا السلاح الرخيص أجبر القادة العسكريين تغيير فهمهم للحروب الحديثة وقاد العديد من الدول إلى التركيز على فهم أساليب الحروب المكشوفة، التي لا تصلح معها دروع صاروخية كانت تجعل الوصول إلى بعض المواقع شبه مستحيل، قبل ظهور المسيرات.
ففي الحروب الدائرة حاليًا في عدة نقاط ملتهبة حول العالم، تستطيع الطائرات المسيرة سواء استطلاعية أو قتالية أو مدمجة، أن توفر مراقبة مستمرة لنقل البيانات والصور لحظة بلحظة إلى مراكز القيادة لساعات طويلة، تجعل عملية المناورة الدفاعية للخصم غير فعالة، خاصة إذا كانت الطائرة مصممة للاستطلاع والهجوم معا.
سفن حربية أمريكية وإسبانية في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2021
تقلص سيادة الدول برا وبحرا وجوا… ما هي حروب الجيل الخامس؟
16 مارس 2021, 20:14 GMT
فالمهمة التي كانت تنفذها بصعوبة طائرات استطلاع مأهولة لساعات محدودة وتتطلب بعد ذلك انطلاق طائرات هجومية للقضاء على الهدف، أصبح من الممكن تنفيذها بطائرة مسيرة واحدة تستطيع البقاء في الجو لأكثر من 20 ساعة متواصلة انتظارا للهدف، وتستطيع إطلاق صاروخا نحوه في ثوان معدودة، خاصة إذا كانت قادرة على نقل البيانات لمراكز القيادة لحظة بلحظة.
وبفضل ما سبق يمكن القول إن "الدرونز" أعادت كتابة قواعد الحرب، حيث أصبحت المعارك تعتمد بدرجة متزايدة على التكنولوجيا والذكاء وسرعة الاستجابة أكثر من اعتمادها على التفوق العددي أو قوة الأسلحة التقليدية، وهو ما يجعلها من أخطر الأسلحة التي غيرت طبيعة الصراعات في العصر الحديث.
منظومة الحرب الإلكترونية مورمانسك-بي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2019
الحرب الإلكترونية العسكرية… سلاح "غير مرئي" يصيب الجيوش بـ"شلل تام"
1 أكتوبر 2019, 18:15 GMT
أخطر الأسلحة عبر التاريخ
شهدت الحروب على مر التاريخ ظهور أسلحة غيرت مسارها، بداية من العصر البرونزي الذي شهد ظهور الهراوات الحربية، وهي عصي زودت برؤوس حجرية واستخدمت بكفاءة كبيرة في القتال بين البشر.
ومع تطور الصناعات المعدنية في أواخر العصر البرونزي، ظهر السيف بوصفه أحد أبرز الأسلحة التي أحدثت تحولا في أساليب القتال، قبل أن تتوالى الابتكارات العسكرية حتى وصلت إلى السلاح النووي الذي كتب نهاية الحرب العالمية الثانية خلال القرن الماضي.
ومع التقدم التكنولوجي، انتقلت الحروب من الأسلحة التقليدية إلى الصواريخ الفرط صوتية والأنظمة الذكية وصولا إلى الطائرات المسيرة المسلحة (الدرونز)، التي تعد أحدث وأبرز تحول في تاريخ التسليح الحديث في العصر الحديث.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала