https://sarabic.ae/20260804/سلاح-مخيف-كيف-أصبحت-الدرونز-أحد-أخطر-الأسلحة-في-التاريخ-1115764188.html

كيف أصبحت "الدرونز" أحد أخطر الأسلحة في التاريخ؟

كيف أصبحت "الدرونز" أحد أخطر الأسلحة في التاريخ؟

سبوتنيك عربي

فرضت الطائرات المسيرة "الدرونز" أسلوبًا جديدًا في إدارة المعارك الحربية يجمع بين السرعة والدقة والتكلفة المنخفضة، ما جعلها قادرة على تنفيذ مهام كانت تتطلب في... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T14:56+0000

2026-08-04T14:56+0000

2026-08-04T14:56+0000

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وكشفت تجارب استخدام "الدرونز" في عدة حروب خلال السنوات الماضية، أنها تحولت إلى سلاح لا يمكن للعدو التنبؤ بمستوى خطورته أو تحديد قواعد اشتباك ثابتة للتعامل معه، كما هو الحال بالنسبة للأسلحة التقليدية المستخدمة في الحروب منذ عقود.ويؤكد ذلك قدرة الطائرات المسيرة على اختراق شبكات دفاع جوي شديدة التحصين متعددة الطبقات لم تفلح أسلحة صاروخية وطائرات هجومية متطورة في اختراقها، ما يعني أن هذا السلاح الرخيص أجبر القادة العسكريين تغيير فهمهم للحروب الحديثة وقاد العديد من الدول إلى التركيز على فهم أساليب الحروب المكشوفة، التي لا تصلح معها دروع صاروخية كانت تجعل الوصول إلى بعض المواقع شبه مستحيل، قبل ظهور المسيرات.ففي الحروب الدائرة حاليًا في عدة نقاط ملتهبة حول العالم، تستطيع الطائرات المسيرة سواء استطلاعية أو قتالية أو مدمجة، أن توفر مراقبة مستمرة لنقل البيانات والصور لحظة بلحظة إلى مراكز القيادة لساعات طويلة، تجعل عملية المناورة الدفاعية للخصم غير فعالة، خاصة إذا كانت الطائرة مصممة للاستطلاع والهجوم معا.فالمهمة التي كانت تنفذها بصعوبة طائرات استطلاع مأهولة لساعات محدودة وتتطلب بعد ذلك انطلاق طائرات هجومية للقضاء على الهدف، أصبح من الممكن تنفيذها بطائرة مسيرة واحدة تستطيع البقاء في الجو لأكثر من 20 ساعة متواصلة انتظارا للهدف، وتستطيع إطلاق صاروخا نحوه في ثوان معدودة، خاصة إذا كانت قادرة على نقل البيانات لمراكز القيادة لحظة بلحظة.وبفضل ما سبق يمكن القول إن "الدرونز" أعادت كتابة قواعد الحرب، حيث أصبحت المعارك تعتمد بدرجة متزايدة على التكنولوجيا والذكاء وسرعة الاستجابة أكثر من اعتمادها على التفوق العددي أو قوة الأسلحة التقليدية، وهو ما يجعلها من أخطر الأسلحة التي غيرت طبيعة الصراعات في العصر الحديث.أخطر الأسلحة عبر التاريخشهدت الحروب على مر التاريخ ظهور أسلحة غيرت مسارها، بداية من العصر البرونزي الذي شهد ظهور الهراوات الحربية، وهي عصي زودت برؤوس حجرية واستخدمت بكفاءة كبيرة في القتال بين البشر.ومع تطور الصناعات المعدنية في أواخر العصر البرونزي، ظهر السيف بوصفه أحد أبرز الأسلحة التي أحدثت تحولا في أساليب القتال، قبل أن تتوالى الابتكارات العسكرية حتى وصلت إلى السلاح النووي الذي كتب نهاية الحرب العالمية الثانية خلال القرن الماضي.ومع التقدم التكنولوجي، انتقلت الحروب من الأسلحة التقليدية إلى الصواريخ الفرط صوتية والأنظمة الذكية وصولا إلى الطائرات المسيرة المسلحة (الدرونز)، التي تعد أحدث وأبرز تحول في تاريخ التسليح الحديث في العصر الحديث.

https://sarabic.ae/20220511/أخطر-الـ-درونز-العسكرية-من-حيث-الحمولة-القتالية-1062087712.html

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https://sarabic.ae/20191001/الحرب-الإلكترونية-العسكرية-سلاح-غير-مرئي-يصيب-الجيوش-بـشلل-تام-1043031829.html

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