https://sarabic.ae/20260804/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-6-آخرين-في-هجوم-بمسيّرة-على-ضواحي-موسكو-1115746995.html
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيّرة على ضواحي موسكو
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيّرة على ضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة موسك، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت المقاطعة. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T04:24+0000
2026-08-04T04:24+0000
2026-08-04T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب فوروبيوف في "تيليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم، هجومًا بطائرات مسيّرة على مقاطعة موسكو. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، أدى سقوط إحدى المسيّرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل".وأضاف أن الهجوم ألحق أيضًا أضرارًا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدًا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث.ورداً على الهجمات على المدنيين، تستهدف القوات المسلحة الروسية باستمرار مراكز صنع القرار ومراكز القيادة، فضلاً عن المؤسسات التي يستخدمها نظام كييف بالاشتراك مع متخصصي الناتو المسؤولين عن توريد المكونات وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف.القوات الروسية تسقط 152 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الـ24 ساعة الماضية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260802/السلطات-مقتل-شخصين-جراء-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-مقاطعة-ساراتوف-1115694406.html
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روسيا
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيّرة على ضواحي موسكو
أعلن حاكم مقاطعة موسك، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت المقاطعة.
وكتب فوروبيوف في "تيليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم، هجومًا بطائرات مسيّرة على مقاطعة موسكو. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، أدى سقوط إحدى المسيّرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل".
وأشار إلى أنه "ووفقا المعلومات الأولية، قُتل خمسة أشخاص، فيما أصيب ستة آخرون. ويتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة".
وأضاف أن الهجوم ألحق أيضًا أضرارًا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدًا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث.
ورداً على الهجمات على المدنيين، تستهدف القوات المسلحة الروسية باستمرار مراكز صنع القرار ومراكز القيادة، فضلاً عن المؤسسات التي يستخدمها نظام كييف بالاشتراك مع متخصصي الناتو المسؤولين عن توريد المكونات وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف.