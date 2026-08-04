مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيّرة على ضواحي موسكو

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ع الموجة مع ايلي
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
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نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
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بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
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الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
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من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260804/مقتل-5-أشخاص-وإصابة-6-آخرين-في-هجوم-بمسيّرة-على-ضواحي-موسكو-1115746995.html
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيّرة على ضواحي موسكو
مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيّرة على ضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة موسك، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت المقاطعة. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T04:24+0000
2026-08-04T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب فوروبيوف في "تيليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم، هجومًا بطائرات مسيّرة على مقاطعة موسكو. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، أدى سقوط إحدى المسيّرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل".وأضاف أن الهجوم ألحق أيضًا أضرارًا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدًا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث.ورداً على الهجمات على المدنيين، تستهدف القوات المسلحة الروسية باستمرار مراكز صنع القرار ومراكز القيادة، فضلاً عن المؤسسات التي يستخدمها نظام كييف بالاشتراك مع متخصصي الناتو المسؤولين عن توريد المكونات وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف.القوات الروسية تسقط 152 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الـ24 ساعة الماضية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260802/السلطات-مقتل-شخصين-جراء-هجوم-بطائرة-مسيرة-في-مقاطعة-ساراتوف-1115694406.html
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روسيا

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيّرة على ضواحي موسكو

04:24 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورسيارة إسعاف
سيارة إسعاف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
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أعلن حاكم مقاطعة موسك، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت المقاطعة.
وكتب فوروبيوف في "تيليغرام": "صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم، هجومًا بطائرات مسيّرة على مقاطعة موسكو. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، أدى سقوط إحدى المسيّرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل".

وأشار إلى أنه "ووفقا المعلومات الأولية، قُتل خمسة أشخاص، فيما أصيب ستة آخرون. ويتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة".

وأضاف أن الهجوم ألحق أيضًا أضرارًا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدًا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث.
ضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية والمسعفون ينقلون امرأة مصابة إلى سيارة إسعاف خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم المقاطعة: مقتل شخصين جراء هجوم بطائرة مسيرة في مقاطعة ساراتوف
2 أغسطس, 04:43 GMT
ورداً على الهجمات على المدنيين، تستهدف القوات المسلحة الروسية باستمرار مراكز صنع القرار ومراكز القيادة، فضلاً عن المؤسسات التي يستخدمها نظام كييف بالاشتراك مع متخصصي الناتو المسؤولين عن توريد المكونات وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف.
القوات الروسية تسقط 152 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الـ24 ساعة الماضية - وزارة الدفاع
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