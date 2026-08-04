https://sarabic.ae/20260804/هل-يساعد-التعلم-المعزز-بالذكاء-الاصطناعي-على-تحسين-حل-المسائل-الرياضية؟-1115769340.html

هل يساعد التعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي على تحسين حل المسائل الرياضية؟

هل يساعد التعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي على تحسين حل المسائل الرياضية؟

سبوتنيك عربي

درس الباحثون التغيرات التي تطرأ على نماذج الذكاء الاصطناعي عند تدريبها باستخدام التعلم المعزز بدلاً من الضبط الدقيق التقليدي الخاضع للإشراف، وتشير تجاربهم إلى... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T18:37+0000

2026-08-04T18:37+0000

2026-08-04T18:37+0000

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في الضبط الدقيق الخاضع للإشراف، يتعلم النموذج من أمثلة الأسئلة المقترنة بحلول مكتوبة بعناية، ويُشجع على محاكاة أنماط الاستدلال والإجابات الموجودة في تلك الأمثلة.وغالبًا ما تُظهر نماذج الاستدلال المُدرَّبة بتقنية التعلم المعزز أداءً أفضل في الاختبارات الرياضية المعيارية، إلا أن ارتفاع الدرجات وحده لا يُفسِّر التغييرات الداخلية التي طرأت عليها. ولذلك، قارنت الدراسة الجديدة بين نماذج التعلم المعزز والنماذج المُعدَّلة وفقًا للتعليمات، باستخدام عدة طرق مُصمَّمة للكشف عن مكان وكيفية ظهور معلومات صحة الإجابة داخل طبقاتها.هل يُمكن للحالة الداخلية للنموذج الكشف عن صحة إجابته؟قام الباحثون بتوليد 1000 مسألة رياضية اصطناعية تغطي الاحتمالات والكسور والنمو المتسلسل وحسابات التكلفة، وقد سمحت لهم هذه المسائل الاصطناعية بالتحكم في الإجابات الصحيحة، وتجنب تأثير المواد المعيارية المحفوظة، وتوفير أمثلة كافية للاختبار الإحصائي. استخرجوا الحالة الداخلية للنموذج لكل حل مُكتمل مباشرةً قبل أن يُنتج الإجابة النهائية، ثم درَّبوا مُصنِّفًا بسيطًا، يُعرف باسم "المسبار الخطي"، للتنبؤ بصحة تلك الإجابة. لا يحلّ التحليل الخطي المسائل الرياضية بحد ذاتها، بل يسأل عما إذا كانت الحلول الصحيحة والخاطئة تقع ضمن مناطق متميزة في التمثيل الداخلي للنموذج، فعندما يفصل مصنف بسيط بينها بدقة، تُوصف المعلومات بأنها أكثر قابلية للفصل الخطي، ما يعني أن النموذج قد نظّم نوعي النتائج في أنماط رياضية أوضح.لا يعني هذا أن النماذج تعرف بوعي ما إذا كانت صحيحة أم لا، بل تحتوي حالاتها الخفية على معلومات إحصائية تُساعد المصنف الخارجي على التمييز بين الاستدلال الناجح والاستدلال غير الناجح.التعلم المعزز يُغير أهمية الطبقاتاستخدم الفريق لاحقًا "الحجب المتوسط"، وهي طريقة تُعطل مؤقتًا إحدى الطبقات باستبدال نشاطها بقيمة مرجعية متوسطة، إذا أدى هذا التدخل إلى انخفاض حاد في الدقة، فمن المرجح أن تكون الطبقة المتأثرة مهمة للحساب.يفسر الباحثون هذا النمط على أنه بنية استدلال هرمية أكثر، حيث قد تعالج الطبقات الأولية العمليات الحسابية الأساسية والعلاقات التأسيسية، بينما تُدمج الطبقات الأعمق هذه العناصر بشكل متزايد في استدلال من الدرجة العليا. في المقابل، قد يُوزّع التدريب الخاضع للإشراف على أمثلة الحلول الكاملة العملية بشكل أكثر توازنًا ويُدخل تكرارًا عبر الشبكة.استجاب كلا النموذجين بشكل مماثل عندما تم تعطيل الطبقات المبكرة، لكن سلوكهما اختلف بشكل حاد بعد الطبقة 15 تقريبًا، ما يشير إلى أن طريقة التدريب كان لها أكبر تأثير على المراحل اللاحقة من المعالجة الرياضية بدلاً من الأسس الحسابية الأساسية.هل يستخدم نموذج الاستدلال الأفضل عددًا أكبر من الرموز عند الحاجة فقط؟بحث الباحثون أيضًا فيما إذا كانت النماذج المدربة بالتعلم المعزز تُعدّل طول استدلالها وفقًا لصعوبة المسألة. اختبروا أربعة نماذج على 50 سؤالًا من أسئلة (GSM8K-Platinum)، وولّدوا 50 إجابة مستقلة لكل سؤال، وقاسوا مقدار التغير في طول المخرجات بين المحاولات المتكررة.لم تكشف النتائج عن نمط شامل واحد للتعلم المعزز، يشير هذا إلى أن تخصيص الرموز لا يعتمد فقط على استخدام التعلم المعزز، بل يعتمد أيضًا على مسار التدريب الكامل، وتصميم المكافآت، ونوع النموذج.ما يمكن أن تُحسّنه النتائجيقدم البحث تفسيرًا آليًا مبكرًا لسبب تفوق النماذج المدربة بالتعلم المعزز على الأنظمة المُعدّلة تقليديًا في الرياضيات، حيث تبدو تمثيلاتها الخفية أكثر وضوحًا، وتصبح المعلومات المتعلقة بصحة الإجابة متاحة في وقت أبكر، وتضطلع الطبقات الأعمق بأدوار أكثر أهمية تدريجيًا.لذلك يوصي المؤلفون بتوسيع نطاق هذه الطريقة لتشمل نماذج أكبر، وخطوات استدلال وسيطة، ومجالات أخرى، بما في ذلك الاستدلال العلمي وتوليد التعليمات البرمجية، وحتى اكتمال هذا العمل، ينبغي اعتبار النتائج بمثابة دليل على النماذج المختبرة بدلاً من تفسير شامل لكل نظام استدلال. المصدر: | مستودع الأبحاث العلمية |

https://sarabic.ae/20260723/باحثون-يطورون-ذكاء-اصطناعي-توليدي-قادر-على-تصميم-بلورات-جديدة-باستخدام-التعلم-المعزز-1115451092.html

https://sarabic.ae/20260731/جامعة-موسكو-الحكومية-تسرع-تدريب-الذكاء-الاصطناعي-لشبكات-حوسبة-أكثر-ذكاء-1115671427.html

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