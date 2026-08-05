https://sarabic.ae/20260805/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-نفطية-سعودية-في-خليج-عدن-1115796849.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية في خليج عدن

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة نفط سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T19:20+0000

2026-08-05T19:20+0000

2026-08-05T19:20+0000

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg

وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينة (ديزي) النفطية السعودية في خليج عدن وذلك بصاروخ باليستي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة".وهددت وزارة الخارجية في حكومة جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأربعاء، بالتصعيد ضد السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.وقالت الوزارة، في بيان، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، إن ما تسميه الجماعة "معادلة الحصار بالحصار" أصبحت، بحسب تعبيرها، أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة جاءت بعد استنفاد الخيارات المتاحة للحصول على ما تصفه بـ "الحقوق المشروعة".واتهم البيان، السعودية بمحاولة احتواء تداعيات التطورات الأخيرة، قائلاً إن تلك المحاولات "باءت بالفشل"، وحث الأطراف الإقليمية والدولية على الدفع باتجاه مسار للسلام.

https://sarabic.ae/20260805/هيئة-بحرية-بريطانية-تلقينا-بلاغا-عن-واقعة-على-بعد-95-ميلا-بحريا-جنوب-شرقي-عدن-باليمن-1115794970.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي