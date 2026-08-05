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"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية في خليج عدن
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة نفط سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T19:20+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينة (ديزي) النفطية السعودية في خليج عدن وذلك بصاروخ باليستي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة".وهددت وزارة الخارجية في حكومة جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأربعاء، بالتصعيد ضد السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.وقالت الوزارة، في بيان، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، إن ما تسميه الجماعة "معادلة الحصار بالحصار" أصبحت، بحسب تعبيرها، أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة جاءت بعد استنفاد الخيارات المتاحة للحصول على ما تصفه بـ "الحقوق المشروعة".واتهم البيان، السعودية بمحاولة احتواء تداعيات التطورات الأخيرة، قائلاً إن تلك المحاولات "باءت بالفشل"، وحث الأطراف الإقليمية والدولية على الدفع باتجاه مسار للسلام.
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية في خليج عدن

19:20 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة نفط سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف سفينة (ديزي) النفطية السعودية في خليج عدن وذلك بصاروخ باليستي، وقد حققت العملية هدفها بنجاح وتم إصابة السفينة وإجبارها على العودة".
وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار فرض قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار".
وهددت وزارة الخارجية في حكومة جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأربعاء، بالتصعيد ضد السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
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وقالت الوزارة، في بيان، نقله تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، إن ما تسميه الجماعة "معادلة الحصار بالحصار" أصبحت، بحسب تعبيرها، أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الجماعة جاءت بعد استنفاد الخيارات المتاحة للحصول على ما تصفه بـ "الحقوق المشروعة".
وأضافت أن المواقف الدولية المؤيدة للسعودية "شكلية"، زاعمة أن هناك تفهماً دولياً لموقفها، من دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم هذا الادعاء.
واتهم البيان، السعودية بمحاولة احتواء تداعيات التطورات الأخيرة، قائلاً إن تلك المحاولات "باءت بالفشل"، وحث الأطراف الإقليمية والدولية على الدفع باتجاه مسار للسلام.
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