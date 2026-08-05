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هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة بريطانية بحرية، اليوم الأربعاء، تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T17:14+0000
2026-08-05T17:14+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة البريطانية أن "هناك دوي انفجار قوي بعد بلاغ عن حادث استهداف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية".وأبلغ ربان السفينة عن دوي انفجار بعد بلاغ عن حادث جنوب شرق عدن اليمنية، في وقت أفادت الهيئة البحرية بأن كل أفراد طاقم السفينة المستهدفة جنوب شرق عدن بخير.في السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف ناقلة النفط السعودية "وفاء"، قبالة منطقة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مؤكدة أن "الهجوم نُفذ بعدد من الصواريخ البالستية وأصاب هدفه بدقة"، وفق تعبيرها. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، إن العملية تأتي ضمن ما وصفه بـ"الحظر البحري" على السعودية، مشيرًا إلى أن إجمالي السفن السعودية، التي استهدفتها الجماعة، منذ بدء هذا الحظر في 22 يوليو/ تموز الماضي، ارتفع إلى 8 ناقلات نفط، على حد قوله.وأعلنت الجماعة أنها منعت 29 ناقلة نفط سعودية من العبور في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدة أنها "أجبرتها على التراجع والعودة"، وذلك وفق ما نقلته قناة "المسيرة" اليمنية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، في حال شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260805/المجلس-الرئاسي-اليمني-يطالب-بتحرك-دولي-عاجل-ويحمل-أنصار-الله-مسؤولية-إغراق-سفينة-هندية-1115776293.html
https://sarabic.ae/20260803/بين-التصعيد-والتهدئة-خبراء-يرسمون-سيناريوهات-المرحلة-المقبلة-في-اليمن-1115742846.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن

17:14 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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أعلنت هيئة بريطانية بحرية، اليوم الأربعاء، تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن الهيئة البريطانية أن "هناك دوي انفجار قوي بعد بلاغ عن حادث استهداف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
المجلس الرئاسي اليمني يطالب بتحرك دولي عاجل ويحمل "أنصار الله" مسؤولية إغراق سفينة هندية
04:14 GMT
وأبلغ ربان السفينة عن دوي انفجار بعد بلاغ عن حادث جنوب شرق عدن اليمنية، في وقت أفادت الهيئة البحرية بأن كل أفراد طاقم السفينة المستهدفة جنوب شرق عدن بخير.
في السياق نفسه، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف ناقلة النفط السعودية "وفاء"، قبالة منطقة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مؤكدة أن "الهجوم نُفذ بعدد من الصواريخ البالستية وأصاب هدفه بدقة"، وفق تعبيرها.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، إن العملية تأتي ضمن ما وصفه بـ"الحظر البحري" على السعودية، مشيرًا إلى أن إجمالي السفن السعودية، التي استهدفتها الجماعة، منذ بدء هذا الحظر في 22 يوليو/ تموز الماضي، ارتفع إلى 8 ناقلات نفط، على حد قوله.
وأعلنت الجماعة أنها منعت 29 ناقلة نفط سعودية من العبور في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدة أنها "أجبرتها على التراجع والعودة"، وذلك وفق ما نقلته قناة "المسيرة" اليمنية.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
بين التصعيد والتهدئة... خبراء يرسمون سيناريوهات المرحلة المقبلة في اليمن
3 أغسطس, 19:59 GMT
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والمملكة العربية السعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، في حال شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.
ويشهد اليمن صراعًا مستمرًا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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