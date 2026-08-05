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المجلس الرئاسي اليمني يطالب بتحرك دولي عاجل ويحمل "أنصار الله" مسؤولية إغراق سفينة هندية
المجلس الرئاسي اليمني يطالب بتحرك دولي عاجل ويحمل "أنصار الله" مسؤولية إغراق سفينة هندية
سبوتنيك عربي
حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة "أنصار الله"، المسؤولية الكاملة عن استهداف وإغراق سفينة شحن مدنية هندية في البحر الأحمر، واصفًا الهجوم بأنه "عمل إجرامي... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، إن "استهداف السفينة المدنية يمثل امتدادًا لنهج الجماعة في مهاجمة الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية"، معتبرًا أن ذلك "يهدد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأشاد المجلس بسرعة استجابة قوات خفر السواحل والقوات البحرية، التي تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدًا أن العملية "تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في التعامل مع الحوادث البحرية وحماية الممرات المائية".وأشار بيان المجلس إلى أن الهجوم يأتي في سياق ما وصفه بسلسلة من الهجمات التي طالت المدن والمنشآت النفطية والمواني اليمنية، محذرًا من تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، وتعريض الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب لمزيد من المخاطر.كما رحّب المجلس بإعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، ويعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتزايدة للملاحة البحرية.وأعرب المجلس عن تقديره للدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا متانة العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما.وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن البحر الأحمر سجل غرق أول سفينة شحن أجنبية منذ بدء تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بحظر الملاحة السعودية.وجاءت عملية استهداف السفينة الهندية، في ظل تصاعد العمليات في البحر الأحمر، مع دخول قرار "أنصار الله" حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثالث، حيث كشفت سجلات للسفينة المستهدفة ترددها المتكرر على موانئ سعودية، خاصة في مدينة جيزان، قبل إغلاقها جهاز التتبع في الآونة الأخيرة.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260804/أمريكا-تعلن-حماية-أكثر-من-ألف-سفينة-في-هرمز-وإيران-تحذر-من-استخدام-أي-ممر-خارج-مسارها-1115774134.html
https://sarabic.ae/20260804/الحكومة-اليمنية-هجوم-حوثي-أدى-إلى-غرق-سفينة-شحن-هندية-في-البحر-الأحمر-1115773469.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المجلس الرئاسي اليمني يطالب بتحرك دولي عاجل ويحمل "أنصار الله" مسؤولية إغراق سفينة هندية

04:14 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 06:11 GMT 05.08.2026)
© Photoرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
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حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة "أنصار الله"، المسؤولية الكاملة عن استهداف وإغراق سفينة شحن مدنية هندية في البحر الأحمر، واصفًا الهجوم بأنه "عمل إجرامي خطير" يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية، وفق تعبيره.
وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، إن "استهداف السفينة المدنية يمثل امتدادًا لنهج الجماعة في مهاجمة الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية"، معتبرًا أن ذلك "يهدد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشاد المجلس بسرعة استجابة قوات خفر السواحل والقوات البحرية، التي تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدًا أن العملية "تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في التعامل مع الحوادث البحرية وحماية الممرات المائية".
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
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أمس, 23:36 GMT
وأشار بيان المجلس إلى أن الهجوم يأتي في سياق ما وصفه بسلسلة من الهجمات التي طالت المدن والمنشآت النفطية والمواني اليمنية، محذرًا من تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، وتعريض الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب لمزيد من المخاطر.

ودعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمنظمات البحرية المختصة، إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الهجمات على السفن التجارية، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن حماية الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة.

كما رحّب المجلس بإعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، ويعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتزايدة للملاحة البحرية.
وأعرب المجلس عن تقديره للدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا متانة العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما.
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
الحكومة اليمنية: هجوم حوثي أدى إلى غرق سفينة شحن هندية في البحر الأحمر
أمس, 21:28 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن البحر الأحمر سجل غرق أول سفينة شحن أجنبية منذ بدء تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بحظر الملاحة السعودية.
وجاءت عملية استهداف السفينة الهندية، في ظل تصاعد العمليات في البحر الأحمر، مع دخول قرار "أنصار الله" حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثالث، حيث كشفت سجلات للسفينة المستهدفة ترددها المتكرر على موانئ سعودية، خاصة في مدينة جيزان، قبل إغلاقها جهاز التتبع في الآونة الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والسعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، في حال شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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