https://sarabic.ae/20260805/المجلس-الرئاسي-اليمني-يطالب-بتحرك-دولي-عاجل-ويحمل-أنصار-الله-مسؤولية-إغراق-سفينة-هندية-1115776293.html

المجلس الرئاسي اليمني يطالب بتحرك دولي عاجل ويحمل "أنصار الله" مسؤولية إغراق سفينة هندية

المجلس الرئاسي اليمني يطالب بتحرك دولي عاجل ويحمل "أنصار الله" مسؤولية إغراق سفينة هندية

سبوتنيك عربي

حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة "أنصار الله"، المسؤولية الكاملة عن استهداف وإغراق سفينة شحن مدنية هندية في البحر الأحمر، واصفًا الهجوم بأنه "عمل إجرامي... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

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وقال المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، إن "استهداف السفينة المدنية يمثل امتدادًا لنهج الجماعة في مهاجمة الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية"، معتبرًا أن ذلك "يهدد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأشاد المجلس بسرعة استجابة قوات خفر السواحل والقوات البحرية، التي تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، مؤكدًا أن العملية "تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية في التعامل مع الحوادث البحرية وحماية الممرات المائية".وأشار بيان المجلس إلى أن الهجوم يأتي في سياق ما وصفه بسلسلة من الهجمات التي طالت المدن والمنشآت النفطية والمواني اليمنية، محذرًا من تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، وتعريض الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب لمزيد من المخاطر.كما رحّب المجلس بإعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبرًا أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، ويعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتزايدة للملاحة البحرية.وأعرب المجلس عن تقديره للدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا متانة العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما.وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن البحر الأحمر سجل غرق أول سفينة شحن أجنبية منذ بدء تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بحظر الملاحة السعودية.وجاءت عملية استهداف السفينة الهندية، في ظل تصاعد العمليات في البحر الأحمر، مع دخول قرار "أنصار الله" حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثالث، حيث كشفت سجلات للسفينة المستهدفة ترددها المتكرر على موانئ سعودية، خاصة في مدينة جيزان، قبل إغلاقها جهاز التتبع في الآونة الأخيرة.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.

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