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الحكومة اليمنية: هجوم حوثي أدى إلى غرق سفينة شحن هندية في البحر الأحمر
الحكومة اليمنية: هجوم حوثي أدى إلى غرق سفينة شحن هندية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل اليمنية، أن "سفينة شحن مدنية هندية تعرضت، صباح الثلاثاء، لهجوم قالت إن جماعة أنصار الله نفذته باستخدام زورق مفخخ أثناء إبحارها في البحر... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T21:28+0000
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وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع البحرية اليمنية، تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 14 بحارًا، ونقلهم بسلام إلى ميناء المخا، مشيدة بسرعة الاستجابة وكفاءة عمليات الإنقاذ.وأدانت الوزارة الهجوم، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد القانون البحري الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية".وأضاف البيان أن استهداف السفن التجارية المدنية يمثل "عملًا إرهابيًا" من شأنه تهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، وتعريض حياة البحارة للخطر، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات البحرية الدولية إلى إدانة الهجوم واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية، والعمل على تعزيز التدابير اللازمة لحماية الملاحة الدولية.وأكدت الوزارة في ختام بيانها استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وضمان انسيابية حركة التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب.وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن البحر الأحمر سجل غرق أول سفينة شحن أجنبية منذ بدء تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بحظر الملاحة السعودية.وجاءت عملية غرق السفينة الهندية في ظل تصاعد العمليات في البحر الأحمر مع دخول قرار "أنصار الله" حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثالث، حيث كشفت سجلات للسفينة المستهدفة ترددها المتكرر على موانئ سعودية، خاصة في مدينة جيزان، قبل إغلاقها جهاز التتبع مؤخرا.ويشار إلى أن السفينة "فايزي نوري أولياء" هي أول سفينة تغرق في البحر الأحمر منذ بدء العمليات قبل أسابيع، وتضاف إلى قائمة طويلة من سفن بريطانية وغربية وأمريكية تم إغراقها أو إعطابها خلال عمليات إسناد غزة التي بدأتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023 وتوقفت قبل أشهر مع تلبية أمريكا وإسرائيل شروطا يمنية برفع الحصار ووقف العدوان على القطاع.وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.وأشارت في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والسعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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https://sarabic.ae/20260729/إعلام-أنصار-الله-قد-تفرض-رسوما-على-السفن-مقابل-العبور-في-البحر-الأحمر-1115597309.html
https://sarabic.ae/20260719/وزيرا-خارجية-مصر-وإريتريا-أمن-وإدارة-البحر-الأحمر-مسؤولية-حصرية-للدول-المشاطئة-1115319582.html
https://sarabic.ae/20260725/مصر-تؤكد-لإيران-وسلطنة-عمان-ضرورة-حماية-الملاحة-في-هرمز-والبحر-الأحمر-1115492468.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, العالم العربي

الحكومة اليمنية: هجوم حوثي أدى إلى غرق سفينة شحن هندية في البحر الأحمر

21:28 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 21:30 GMT 04.08.2026)
© AFP 2023 / Yassen Mohamedسفينة حربية مصرية
سفينة حربية مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© AFP 2023 / Yassen Mohamed
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أعلنت وزارة النقل اليمنية، أن "سفينة شحن مدنية هندية تعرضت، صباح الثلاثاء، لهجوم قالت إن جماعة أنصار الله نفذته باستخدام زورق مفخخ أثناء إبحارها في البحر الأحمر في طريقها إلى ميناء المخا، ما أدى إلى غرقها بالكامل.
وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بالتعاون مع البحرية اليمنية، تمكنت من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 14 بحارًا، ونقلهم بسلام إلى ميناء المخا، مشيدة بسرعة الاستجابة وكفاءة عمليات الإنقاذ.
وأدانت الوزارة الهجوم، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد القانون البحري الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية".
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31 يوليو, 13:51 GMT
وأضاف البيان أن استهداف السفن التجارية المدنية يمثل "عملًا إرهابيًا" من شأنه تهديد حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، وتعريض حياة البحارة للخطر، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ودعت وزارة النقل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات البحرية الدولية إلى إدانة الهجوم واتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة ما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف السفن التجارية والممرات البحرية، والعمل على تعزيز التدابير اللازمة لحماية الملاحة الدولية.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، وضمان انسيابية حركة التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن البحر الأحمر سجل غرق أول سفينة شحن أجنبية منذ بدء تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بحظر الملاحة السعودية.
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29 يوليو, 13:59 GMT
وجاءت عملية غرق السفينة الهندية في ظل تصاعد العمليات في البحر الأحمر مع دخول قرار "أنصار الله" حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثالث، حيث كشفت سجلات للسفينة المستهدفة ترددها المتكرر على موانئ سعودية، خاصة في مدينة جيزان، قبل إغلاقها جهاز التتبع مؤخرا.
ويشار إلى أن السفينة "فايزي نوري أولياء" هي أول سفينة تغرق في البحر الأحمر منذ بدء العمليات قبل أسابيع، وتضاف إلى قائمة طويلة من سفن بريطانية وغربية وأمريكية تم إغراقها أو إعطابها خلال عمليات إسناد غزة التي بدأتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023 وتوقفت قبل أشهر مع تلبية أمريكا وإسرائيل شروطا يمنية برفع الحصار ووقف العدوان على القطاع.
وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.
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19 يوليو, 09:14 GMT
وأشارت في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.
وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
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25 يوليو, 11:36 GMT
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والسعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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