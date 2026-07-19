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وزيرا خارجية مصر وإريتريا: أمن وإدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة
وزيرا خارجية مصر وإريتريا: أمن وإدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإريتري عثمان صالح، اليوم الأحد، أن "أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له". 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T09:14+0000
2026-07-19T09:14+0000
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وخلال لقاء بينهما في العاصمة القاهرة، أعرب الوزيران عن رفضهما الكامل لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو فرض وجودها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، بحسب بيان للخارجية المصرية.وتبادلا الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض عبد العاطي، الرؤية المصرية تجاه الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدًا موقف القاهرة الثابت والداعم للحفاظ على أمن واستقرار القرن الأفريقي "باعتباره امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري"، مع التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية، والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار.وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإريتريا، مشددًا على دعم القاهرة الكامل لأسمرة في الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ومشيدًا بنتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى مصر، والتي أسهمت في دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وشددت مصر والصومال وإريتريا، خلال اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية في القاهرة، على ضرورة اقتصار مسؤولية حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه.وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، الأوضاع في المنطقة وسبل حفظ الاستقرار بها، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان والصومال، وقضايا الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.واتفق الوزراء على إنشاء آلية ثلاثية للاجتماع بشكل دوري لمناقشة سبل تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما رحبوا بالتقدم المحرز في التعاون لحفظ الأمن في الصومال ودعم وحدته وسيادته، وبحثوا سبل مساعدة الصومال في بناء مؤسساته وتمكينه من مكافحة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراته على حماية حدوده البحرية والبرية.
https://sarabic.ae/20251028/آبي-أحمد-يبعث-برسائل-إلى-مصر-والسودان-وإريتريا-أمام-البرلمان-الإثيوبي-1106482372.html
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وزيرا خارجية مصر وإريتريا: أمن وإدارة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة

09:14 GMT 19.07.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي يستقبل وزير خارجية إريتريا عثمان صالح في القاهرة
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي يستقبل وزير خارجية إريتريا عثمان صالح في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإريتري عثمان صالح، اليوم الأحد، أن "أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له".
وخلال لقاء بينهما في العاصمة القاهرة، أعرب الوزيران عن رفضهما الكامل لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو فرض وجودها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وتبادلا الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض عبد العاطي، الرؤية المصرية تجاه الأوضاع في السودان والصومال، مؤكدًا موقف القاهرة الثابت والداعم للحفاظ على أمن واستقرار القرن الأفريقي "باعتباره امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري"، مع التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية، والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار.
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وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإريتريا، مشددًا على دعم القاهرة الكامل لأسمرة في الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ومشيدًا بنتائج الزيارة الأخيرة للرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى مصر، والتي أسهمت في دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يُذكر أن رؤساء مصر وإريتريا والصومال، أكدوا في بيان مشترك عقب قمة جمعتهم في أسمرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، على دعم الصومال ووحدة أراضيه ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد أمنه وسلامته. واتفق القادة آنذاك على ضرورة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة والتصدي للتدخلات في شؤونها الداخلية، كما تم الاتفاق خلال القمة على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية الدول الثلاث للتعاون الإستراتيجي في المجالات كافة، وترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وشددت مصر والصومال وإريتريا، خلال اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية في القاهرة، على ضرورة اقتصار مسؤولية حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه.
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وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، الأوضاع في المنطقة وسبل حفظ الاستقرار بها، بالإضافة إلى الأوضاع في السودان والصومال، وقضايا الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.
واتفق الوزراء على إنشاء آلية ثلاثية للاجتماع بشكل دوري لمناقشة سبل تعزيز العلاقات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما رحبوا بالتقدم المحرز في التعاون لحفظ الأمن في الصومال ودعم وحدته وسيادته، وبحثوا سبل مساعدة الصومال في بناء مؤسساته وتمكينه من مكافحة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وتعزيز قدراته على حماية حدوده البحرية والبرية.
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