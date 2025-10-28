https://sarabic.ae/20251028/آبي-أحمد-يبعث-برسائل-إلى-مصر-والسودان-وإريتريا-أمام-البرلمان-الإثيوبي-1106482372.html

آبي أحمد يبعث برسائل إلى مصر والسودان وإريتريا أمام البرلمان الإثيوبي

آبي أحمد يبعث برسائل إلى مصر والسودان وإريتريا أمام البرلمان الإثيوبي

سبوتنيك عربي

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، برسائل خارجية عدة، وجّهها خلال كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، تناولت مجموعة من الملفات على رأسها سد النهضة والمنفذ البحري. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T13:42+0000

2025-10-28T13:42+0000

2025-10-28T13:42+0000

مصر

أخبار إثيوبيا

الأخبار

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/10/1049855670_0:0:1442:812_1920x0_80_0_0_e60a486607dd53713fdd40c558151fef.jpg

ونقلت وسائل إعلام محلية عن آبي أحمد، خلال جلسة البرلمان الإثيوبي، أن الحوار والتعاون مع مصر والسودان ضروري لتحقيق مصالح مشتركة، وأن ما يجمع الدول الثلاث أكبر بكثير مما يفرقها.وأوضح آبي أحمد أن إثيوبيا ومصر والسودان تشكل كتلة سكانية ضخمة تقدّر بنحو 300 مليون نسمة، وأن العمل المشترك يمكن أن يعود بالنفع على القارة الأفريقية بأسرها، مضيفا أن إثيوبيا تستخدم مياه النيل بشكل قانوني وعادل، وموقفها واضح فيما يتعلق بحقها الطبيعي في التنمية.وأشار إلى أن المصريين والسودانيين إخوة، والتعاون والنمو المشترك هو السبيل الأمثل لمصلحة الجميع، منوها إلى أن موقف بلاده واضح ويقوم على الاستخدام المشترك للموارد، والدول الثلاث يمكنها البقاء على قيد الحياة من خلال تنسيق شعوبها والعمل معا.ولفت إلى أن ما سيعود بالمنفعة هو "النمو معا من خلال الحوار والتعاون"، مشددا على أن "إثيوبيا لا تخطط أو تتصرف بطريقة تضر بأحد".وبشأن وصول بلاده إلى البحر الأحمر، قال آبي أحمد إنها "قضية قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء، وقرار حرمان إثيوبيا من منفذ على البحر الأحمر هو قرار جائر، ولم يتخذ من قبل المؤسسات الإثيوبية (كمجلس الوزراء أو البرلمان الذي لم يكن موجودا حينها) أو عبر استفتاء، مما يجعله قرارا يشوبه خلل قانوني".وشدد على أن مسألة وصول إثيوبيا إلى البحر هي "مسألة حتمية وجودية ولا يمكن إيقافها ولن تبقى إثيوبيا دولة مغلقة بعد الآن".ولم يكتف رئيس الوزراء الإثيوبي بذلك، بل وجّه آبي أحمد رسالة مباشرة إلى إريتريا، وقال: "على الحكومة الإريترية التوقف عن الإيذاء من خلال إرسال السلاح وتجارة البشر والتهريب والسوق السوداء".وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.

https://sarabic.ae/20250324/هل-تعود-مصر-والسودان-للتفاوض-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-بعد-دعوة-آبي-أحمد؟--1098906230.html

https://sarabic.ae/20251008/إثيوبيا-تتهم-إريتريا-بالاستعداد-للحرب-عليها-1105753013.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار إثيوبيا, الأخبار, العالم العربي