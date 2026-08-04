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بين بيروت والقاهرة
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https://sarabic.ae/20260804/إعلام-غرق-سفينة-هندية-قبالة-سواحل-اليمن-1115765394.html
إعلام: غرق سفينة هندية قبالة سواحل اليمن
إعلام: غرق سفينة هندية قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن البحر الأحمر سجل غرق أول سفينة شحن أجنبية منذ بدء تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بحظر الملاحة السعودية. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T15:16+0000
2026-08-04T15:16+0000
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ونقلت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر ملاحية، أنباء غرق سفينة الشحن الهندية "فايزي نوري أولياء"، وكانت السفينة قد تعرضت في وقت سابق اليوم لهجوم بزورق مفخخ قبالة السواحل الغربية لليمن.وأفادت تقارير إعلامية بإنقاذ 13 فردا من طاقم السفينة واختفاء آخر، فيما لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية استهداف السفينة.وجاءت عملية غرق السفينة الهندية في ظل تصاعد العمليات في البحر الأحمر مع دخول قرار "أنصار الله" حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثالث، حيث كشفت سجلات للسفينة المستهدفة ترددها المتكرر على موانئ سعودية، خاصة في مدينة جيزان، قبل إغلاقها جهاز التتبع مؤخرا.ويشار إلى أن السفينة "فايزي نوري أولياء" هي أول سفينة تغرق في البحر الأحمر منذ بدء العمليات قبل أسابيع، وتضاف إلى قائمة طويلة من سفن بريطانية وغربية وأمريكية تم إغراقها أو إعطابها خلال عمليات إسناد غزة التي بدأتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023 وتوقفت قبل أشهر مع تلبية أمريكا وإسرائيل شروطا يمنية برفع الحصار ووقف العدوان على القطاع.وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.وأشارت في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والسعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260731/الخارجية-الروسية-موسكو-والرياض-تؤكدان-أهمية-ضمان-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ومضيق-باب-المندب-1115659074.html
https://sarabic.ae/20260729/إعلام-أنصار-الله-قد-تفرض-رسوما-على-السفن-مقابل-العبور-في-البحر-الأحمر-1115597309.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الهند اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار

إعلام: غرق سفينة هندية قبالة سواحل اليمن

15:16 GMT 04.08.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن البحر الأحمر سجل غرق أول سفينة شحن أجنبية منذ بدء تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بحظر الملاحة السعودية.
ونقلت صحيفة غربية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر ملاحية، أنباء غرق سفينة الشحن الهندية "فايزي نوري أولياء"، وكانت السفينة قد تعرضت في وقت سابق اليوم لهجوم بزورق مفخخ قبالة السواحل الغربية لليمن.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
الخارجية الروسية: موسكو والرياض تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
31 يوليو, 13:51 GMT
وأفادت تقارير إعلامية بإنقاذ 13 فردا من طاقم السفينة واختفاء آخر، فيما لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية استهداف السفينة.
وجاءت عملية غرق السفينة الهندية في ظل تصاعد العمليات في البحر الأحمر مع دخول قرار "أنصار الله" حظر الملاحة السعودية أسبوعه الثالث، حيث كشفت سجلات للسفينة المستهدفة ترددها المتكرر على موانئ سعودية، خاصة في مدينة جيزان، قبل إغلاقها جهاز التتبع مؤخرا.
ويشار إلى أن السفينة "فايزي نوري أولياء" هي أول سفينة تغرق في البحر الأحمر منذ بدء العمليات قبل أسابيع، وتضاف إلى قائمة طويلة من سفن بريطانية وغربية وأمريكية تم إغراقها أو إعطابها خلال عمليات إسناد غزة التي بدأتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023 وتوقفت قبل أشهر مع تلبية أمريكا وإسرائيل شروطا يمنية برفع الحصار ووقف العدوان على القطاع.
وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي، لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية.
وأشارت في بيان لها، إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، إضافة إلى مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاقه.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام.
الوطن العربي - مضيق باب المندب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
إعلام: "أنصار الله" قد تفرض رسوما على السفن مقابل العبور في البحر الأحمر
29 يوليو, 13:59 GMT
وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف، على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بما يدعم أمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في التوتر بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والسعودية، بعدما هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، باستهداف منشآت نفطية وحيوية في السعودية، إذا شنّت المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون موافقة الرياض، مؤكدًا رفض استمرار ما وصفه بـ"الحصار" والتحكم بالمطارات والمواني اليمنية.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014، بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، فيما تدخل "التحالف العربي" بقيادة السعودية عسكريًا، في مارس/ آذار 2015، دعما للحكومة، في نزاع خلّف أزمة إنسانية واسعة تعدّ من بين الأسوأ عالميًا، وفق الأمم المتحدة.
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