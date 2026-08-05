https://sarabic.ae/20260805/أهم-مسارات-الهجرة-غير-النظامية-إلى-إسبانيا-1115800113.html
أهم مسارات الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا
أهم مسارات الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا
سبوتنيك عربي
من سواحل شمال أفريقيا إلى جزر الكناري.. تتعدد طرق الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، فيما تحولت بعض المسارات إلى نقاط عبور رئيسية باتجاه الأراضي الإسبانية. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T20:56+0000
2026-08-05T20:56+0000
2026-08-05T20:56+0000
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ويستعرض هذا الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" أبرز هذه الطرق ومناطق انطلاقها ومساراتها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, инфографика
أهم مسارات الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا
من سواحل شمال أفريقيا إلى جزر الكناري.. تتعدد طرق الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا، فيما تحولت بعض المسارات إلى نقاط عبور رئيسية باتجاه الأراضي الإسبانية.
ويستعرض هذا الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" أبرز هذه الطرق ومناطق انطلاقها ومساراتها.