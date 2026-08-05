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إصابة 4 أشخاص في عملية طعن وسط العاصمة البريطانية لندن
إصابة 4 أشخاص في عملية طعن وسط العاصمة البريطانية لندن
سبوتنيك عربي
أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة البريطانية لندن إثر تعرضهم للطعن بهجوم بأداة حادة بالقرب من ساحة كوفنت غاردن. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T14:04+0000
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وقالت إذاعة "ليدينك برتن كنفرزيشن إل بي سي": "نُقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم بسكين بالقرب من كوفنت غاردن في لندن".وفي شهر أبريل/ نيسان الفائت، أعلنت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به في تنفيذ عملية طعن في منطقة غولدرز غرين شمالي لندن، التي يقطنها أغلبية يهودية، وهو ما أدى إلى إصابة شخصين، في حادث وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر، بأنه "عمل مروع".وقالت الشرطة، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه "تم نقل رجلين إلى المستشفى بعد تعرضهما للطعن، وتم إلقاء القبض على رجل آخر".وأضافت الشرطة أن "المشتبه به حاول أيضاً طعن ضباط الشرطة وتم استخدام مسدس الصعق الكهربائي ضده قبل إلقاء القبض عليه".وأوضحت أنه "تم إسعاف الرجلين المصابين، وهما رجل في السبعينيات من عمره، والآخر في الثلاثينيات، وحالتهما مستقرة".وأشارت إلى أن "ضباطا متخصصين من شرطة مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق ويعملون مع شرطة العاصمة لتحديد الظروف الكاملة وأي صلات بالإرهاب".وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين في أعقاب حادث الطعن والدهس الذي وقع خارج كنيس يهودي في مدينة مانشستر البريطانية.
https://sarabic.ae/20260727/الخارجية-الروسية-بريطانيا-ستواصل-نهج-المواجهة-ضد-روسيا-أيا-كانت-السلطة-الحاكمة-1115543462.html
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العالم, بريطانيا
إصابة 4 أشخاص في عملية طعن وسط العاصمة البريطانية لندن
أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة البريطانية لندن إثر تعرضهم للطعن بهجوم بأداة حادة بالقرب من ساحة كوفنت غاردن.
وقالت إذاعة "ليدينك برتن كنفرزيشن إل بي سي": "نُقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لهجوم بسكين بالقرب من كوفنت غاردن في لندن".
وأضافت أن "الشرطة البريطانية ألقت القبض على امرأة بعد طعن عدد من الأشخاص وسط العاصمة البريطانية لندن".
وفي شهر أبريل/ نيسان الفائت، أعلنت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به في تنفيذ عملية طعن في منطقة غولدرز غرين شمالي لندن، التي يقطنها أغلبية يهودية، وهو ما أدى إلى إصابة شخصين، في حادث وصفه رئيس الوزراء كير ستارمر، بأنه "عمل مروع".
وقالت الشرطة، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه "تم نقل رجلين إلى المستشفى بعد تعرضهما للطعن، وتم إلقاء القبض على رجل آخر".
وأضافت الشرطة أن "المشتبه به حاول أيضاً طعن ضباط الشرطة وتم استخدام مسدس الصعق الكهربائي ضده قبل إلقاء القبض عليه".
وأوضحت أنه "تم إسعاف الرجلين المصابين، وهما رجل في السبعينيات من عمره، والآخر في الثلاثينيات، وحالتهما مستقرة".
وأشارت إلى أن "ضباطا متخصصين من شرطة مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق ويعملون مع شرطة العاصمة لتحديد الظروف الكاملة وأي صلات بالإرهاب".
من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن "الهجوم المعادي للسامية في غولدرز غرين مروع للغاية.. والاعتداءات على مجتمعنا اليهودي هي اعتداءات على بريطانيا".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخصين، وإصابة 3 آخرين في أعقاب حادث الطعن والدهس الذي وقع خارج كنيس يهودي في مدينة مانشستر البريطانية.