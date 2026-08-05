https://sarabic.ae/20260805/إطلاق-نار-بمقاطعة-كارولينا-الشمالية-الأمريكية-يسفر-عن-مقتل-وإصابة-عدة-أشخاص-1115799305.html
إطلاق نار بمقاطعة كارولينا الشمالية الأمريكية يسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص
إطلاق نار بمقاطعة كارولينا الشمالية الأمريكية يسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص
سبوتنيك عربي
قتل وأصيب عدة أشخاص، اليوم الاربعاء، في حادث إطلاق نار بمقاطعة كاسويل في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T20:34+0000
2026-08-05T20:34+0000
2026-08-05T20:34+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مكتب التحقيقات الجنائية بولاية كارولاينا الشمالية، في بيان على "إكس"، اليوم الأربعاء إن "مكتب شرطة مقاطعة كاسويل استجاب لبلاغٍ قبل الساعة الثامنة صباحا [بالتوقيت المحلي] اليوم في 352 طريق بروكس في بروسبكت هيل، كارولاينا الشمالية.. وعثر رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث على عدة أشخاص مصابين بطلقات نارية. نُقل أحد المصابين إلى مستشفى جامعة ديوك، كما سُجلت وفيات أخرى".وتشهد الولايات الأمريكية بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار عشوائية مماثلة، تسفر عن إصابة ومقتل عدة أشخاص.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق نار بمقاطعة كارولينا الشمالية الأمريكية يسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص
قتل وأصيب عدة أشخاص، اليوم الاربعاء، في حادث إطلاق نار بمقاطعة كاسويل في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.
وقال مكتب التحقيقات الجنائية بولاية كارولاينا الشمالية، في بيان على "إكس"، اليوم الأربعاء إن "مكتب شرطة مقاطعة كاسويل استجاب لبلاغٍ قبل الساعة الثامنة صباحا [بالتوقيت المحلي] اليوم في 352 طريق بروكس في بروسبكت هيل، كارولاينا الشمالية.. وعثر رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث على عدة أشخاص مصابين بطلقات نارية. نُقل أحد المصابين إلى مستشفى جامعة ديوك، كما سُجلت وفيات أخرى".
وأشار إلى أن المحققين موجودون في مسرح الجريمة لجمع الأدلة وإجراء التحقيقات.
وأضاف مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية أن مكتب شرطة مقاطعة كاسويل يتولى التحقيق في هذه القضية.
وتشهد الولايات الأمريكية بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار عشوائية مماثلة، تسفر عن إصابة ومقتل عدة أشخاص.