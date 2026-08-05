https://sarabic.ae/20260805/ابتكار-يربك-الذكاء-الاصطناعي-ودراسة-تكشف-أهمية-القيلولة-لمنح-الدماغ-دفعة-قوية-من-الطاقة-1115760614.html

ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي... ودراسة تكشف أهمية القيلولة لمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة

ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي... ودراسة تكشف أهمية القيلولة لمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة

سبوتنيك عربي

"الخط الشبحي" ابتكار في مجال الطباعة الحاسوبية يعجز الذكاء الاصطناعي عن قراءته، حيث يعتمد مبدأ الحركة بدلا من الشكل الثابت للحروف في نظام بصري يعرض الرسائل عبر... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T09:00+0000

2026-08-05T09:00+0000

2026-08-05T09:00+0000

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ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي ودراسة روسية تقول إن القيلولة القصيرة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة سبوتنيك عربي ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي ودراسة روسية تقول إن القيلولة القصيرة تمنح الدماغ دفعة قوية من الطاقة

دراسة علمية روسية تثبت أن القيلولة تساعد لاستعادة التركيز والذاكرة ويمكن لخمس عشرة دقيقة من النوم في التوقيت المناسب أن تحدث أثرا ملحوظا على القدرات المعرفية والحالة النفسية.باحثون في مجال الطباعة الحاسوبية يبتكرون نظاما بصريا جديدا أُطلق عليه اسم "الخط الشبحي"يعتمد هذا الابتكار على مبدأ الحركة بدلاً من الشكل الثابت للحروف، حيث تُعرض الرسائل عبر آلاف النقاط المتحركة داخل مقطع فيديو قصير.تتحرك النقاط المكونة للحروف باتجاه معاكس لتلك الموجودة في الخلفية، فتظهر الرسالة واضحة نسبيًا للعين البشرية بفضل قدرة الدماغ على تجميع الأنماط الحركية، بينما تبدو الصورة الثابتة مجرد ضوضاء بصرية عشوائية.وأشار إلى أنه يمكن أن يكون مفيدا على المستوى النظري لحماية الكتب من النسخ وفقدان حقوق الملكية الفكرية لكنها لا تزال فكرة بحثية محدودة الاستخدام، حيث أن هناك تحديات فنية تعيق هذه الاستخدامات منها كبر حجم الملف حيث يعتمد الخط على إنشاء فيديو متحرك به نقاط خلفية تتحرك في اتجاه وحروف مكونة من نفس شكل النقاط وتتحرك في اتجاه معاكس، فتُحدث خداعاً بصرياً يمكّن للعين البشرية قراءته وتمييز النص بعد التدقيق، لهذا يمكن الاستفادة منه حاليا على نطاق محدود في تأمين المواقع كبديل لملفات التعريف "الكابتشا" على سبيل المثال.وأعادت دراسة في معهد مشكلات الطب بجامعة بيروغوف، القيلولة القصيرة خلال النهار إلى دائرة الاهتمام حيث أثبتت أنها تمثل وسيلة مثبتة علمياً لاستعادة التركيز والذاكرة. فحتى خمس عشرة دقيقة من النوم في التوقيت المناسب يمكن أن تحدث أثراً ملحوظاً على القدرات المعرفية والحالة النفسية.وتؤكد الدراسات الحديثة أن الراحة القصيرة تساعد على استعادة التركيز والتوازن العاطفي دون الإخلال بالنوم الليلي.وأوضحت استشاري أمراض النوم الدكتور سالمة مرزوق أن "القيلولة المثالية تستمر من عشر إلى عشرين دقيقة فقط لتعطي فائدتها المرجوة، خلافاً لما يتخيله كثير من الناس من أنها يجب أن تطول ساعة أو أكثر، وهذه المدة القصيرة تحسن الذاكرة والتركيز وسرعة الاستجابة والانتباه وأداء العمل لمدة ساعة إلى ثلاث ساعات بعدها، مما يجعلها مفيدة خاصة للدارسين والعاملين لفترات ممتدة".وأشارت إلى أن "القيلولة ليست بديلاً عن النوم الليلي سواء كانت قصيرة أو طويلة، لأنها لا تتضمن فترات الحلم، و فوائدها على أنواع الذاكرة تختلف حسب الأفراد".وأكدت أن "تجاوز العشرين أو الثلاثين دقيقة يدخل الإنسان في مرحلة النوم العميق فيسبب خمول الاستيقاظ، والاستثناء الوحيد هو القيلولة من ستين إلى تسعين دقيقة بعد حرمان نوم طويل، لكنها تؤثر سلباً على النوم الليلي، ويفضل استشارة طبيب نوم لتحديد الاحتياج الفردي".

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جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

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