https://sarabic.ae/20260218/دراسة-تكشف-تأثير-قيلولة-يومية-مدتها-45-دقيقة-على-قدرات-الدماغ--1110476552.html
دراسة تكشف تأثير قيلولة يومية مدتها 45 دقيقة على قدرات الدماغ
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي فرايبرج و جنيف أن "القيلولة التي لا تتجاوز 45 دقيقة بعد الظهر، تسهم في تعزيز قدرات التعلم".
2026-02-18T08:28+0000
2026-02-18T08:28+0000
2026-02-18T08:31+0000
مجتمع
أخبار ألمانيا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104876630_0:221:2699:1739_1920x0_80_0_0_1615901a08ea07bac9faad044a954c24.jpg
وأفادت الدراسة المنشورة في دورية "NeuroImage" المتخصصة في طب الأعصاب، بأن القيلولة القصيرة تعمل على إعادة ضبط الوصلات العصبية بين خلايا الدماغ، ما يعزز قدرته على تخزين معلومات جديدة دون الحاجة إلى نوم ليلي طويل، وفقا لموقع "سايتك دايلي". وبحسب الموقع، أكد الباحث كريستوف نيسن أن "فترات النوم القصيرة تسهم في تعزيز قدرة الدماغ على استيعاب معلومات جديدة". من جانبه، أوضح كاي شبيجلهالدر، رئيس أبحاث النوم في قسم الأمراض النفسية بجامعة فرايبرج، أن "القيلولة القصيرة تدعم التعافي الذهني، وتجعل التفكير أكثر وضوحًا، كما تعزز القدرة على التركيز والعمل بكفاءة".
أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا, منوعات
دراسة تكشف تأثير قيلولة يومية مدتها 45 دقيقة على قدرات الدماغ
08:28 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 08:31 GMT 18.02.2026)
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي فرايبرج و جنيف أن "القيلولة التي لا تتجاوز 45 دقيقة بعد الظهر، تسهم في تعزيز قدرات التعلم".
وأفادت الدراسة المنشورة في دورية "NeuroImage" المتخصصة في طب الأعصاب، بأن القيلولة القصيرة تعمل على إعادة ضبط الوصلات العصبية بين خلايا الدماغ، ما يعزز قدرته على تخزين معلومات جديدة دون الحاجة إلى نوم ليلي طويل، وفقا لموقع
"سايتك دايلي".
وأوضحت النتائج أن الدماغ يقوي الاتصالات بين خلاياه أثناء معالجة الأفكار والتجارب اليومية، غير أن تراكم المعلومات يحدّ من مرونته ويضعف قدرته على استيعاب خبرات جديدة، في حين تساعد القيلولة القصيرة في منتصف اليوم على استعادة نشاطه واستعداده للتعلم مجددًا.
وبحسب الموقع، أكد الباحث كريستوف نيسن أن "فترات النوم القصيرة تسهم في تعزيز قدرة الدماغ على استيعاب معلومات جديدة".
من جانبه، أوضح كاي شبيجلهالدر، رئيس أبحاث النوم
في قسم الأمراض النفسية بجامعة فرايبرج، أن "القيلولة القصيرة تدعم التعافي الذهني، وتجعل التفكير أكثر وضوحًا، كما تعزز القدرة على التركيز والعمل بكفاءة".