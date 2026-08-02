https://sarabic.ae/20260802/الذكاء-الاصطناعي-يخترق-شركات-سرا-هل-خرج-عن-السيطرة؟-1115705960.html

الذكاء الاصطناعي يخترق شركات سرا... هل خرج عن السيطرة؟

الذكاء الاصطناعي يخترق شركات سرا... هل خرج عن السيطرة؟

سبوتنيك عربي

في تطور يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، أعلنت شركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" أن نماذج متخصصة في اختبار الاختراق الإلكتروني، نفذت... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T14:43+0000

2026-08-02T14:43+0000

2026-08-02T14:43+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، أن نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركتين، والمصممة لاختبار قدرات الاختراق، نفذت سلسلة من الهجمات الإلكترونية منذ أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتم اكتشافها لاحقا.وأثار الكشف عن هذه الحوادث ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والتقنية، إذ دعا عدد من المشرعين إلى تشديد اللوائح المنظمة لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي قبل إطلاقها، معتبرين أن ما حدث يكشف عن الحاجة إلى آليات رقابة أكثر صرامة.وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة الأمريكية وضع إطار عمل يحدد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستخضع لمراجعة الحكومة الفيدرالية قبل إتاحتها للجمهور، فيما أكد مسؤول في البيت الأبيض استمرار المشاورات مع شركات التقنية بشأن آليات الاختبارات الطوعية.من جانبه، وصف كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "أبوندانت سيكيوريتي"، جوشوا ساكس، هذه الحوادث بأنها قد تشكل "نقطة تحول" في أساليب الهجمات الإلكترونية، محذرا من أن قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية تتطور بوتيرة متسارعة.كما كشفت الحوادث عن تحديات تواجه الشركات في تحليل الهجمات التي تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ رفض نموذج "كلود" التابع لـ"أنثروبيك" تحليل بيانات الهجوم لدواعٍ أمنية، بينما اضطرت منصة "هاغينغ فايس" إلى الاعتماد على نماذج مفتوحة المصدر لإجراء التحليلات.ويرى خبراء أمن سيبراني أن المؤسسات التي لا تطور أدواتها الدفاعية بما يتواكب مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستواجه صعوبات متزايدة في التصدي للهجمات المستقبلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات إضافية للحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه التقنيات.

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