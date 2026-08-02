https://sarabic.ae/20260802/إدمان-الذكاء-الاصطناعي-خبراء-يحذرون-من-مخاطر-جسيمة--1115698955.html
إدمان الذكاء الاصطناعي... خبراء يحذرون من مخاطر جسيمة
إدمان الذكاء الاصطناعي... خبراء يحذرون من مخاطر جسيمة
سبوتنيك عربي
أكدت الدكتورة فيرا نيكيشينا، مديرة معهد علم النفس السريري والعمل الاجتماعي في جامعة "بيروغوف" الطبية الروسية، أن الاعتماد المرضي على تقنيات الذكاء الاصطناعي... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت نيكيشينا لوكالة "سبوتنيك": "كلما زاد تفاعل الشخص مع الذكاء الاصطناعي، زادت المشاكل التي يواجهها في تفاعلاته الحياتية الواقعية، وازدادت حاجته للهروب من الواقع الاجتماعي. وستكون نتيجة هذا النوع من الإدمان عدم التكيف مع الواقع الاجتماعي، دون أن تُسهم التكنولوجيا في ذلك".ووفقًا لنيكيشينا، سيعاني هذا الشخص من اضطرابات التكيف. علاوة على ذلك، في ظل نقص التواصل الاجتماعي، سيزداد القلق العام، والذي قد يترافق مع ظهور رهاب. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "غازيتينو" أن الهيئة الحكومية الإيطالية المعنية بمساعدة المدمنين سجلت أول حالة علاج لإدمان الذكاء الاصطناعي في البلاد.جامعة موسكو الحكومية تسرع تدريب الذكاء الاصطناعي لشبكات حوسبة أكثر ذكاءباحثون يطورون ذكاء اصطناعيا توليديا قادر على تصميم بلورات جديدة باستخدام التعلم المعزز
https://sarabic.ae/20260731/جامعة-موسكو-الحكومية-تسرع-تدريب-الذكاء-الاصطناعي-لشبكات-حوسبة-أكثر-ذكاء-1115671427.html
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أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم, أخبار العالم الآن
إدمان الذكاء الاصطناعي... خبراء يحذرون من مخاطر جسيمة
حصري
أكدت الدكتورة فيرا نيكيشينا، مديرة معهد علم النفس السريري والعمل الاجتماعي في جامعة "بيروغوف" الطبية الروسية، أن الاعتماد المرضي على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتطور لدى البشر نتيجة التفاعل المتواصل والمطرد مع هذه الأنظمة، محذّرة من تبعات نفسية واجتماعية خطيرة قد تنجم عن هذا النمط الجديد من الإدمان السلوكي.
وقالت نيكيشينا لوكالة "سبوتنيك": "كلما زاد تفاعل الشخص مع الذكاء الاصطناعي، زادت المشاكل التي يواجهها في تفاعلاته الحياتية الواقعية، وازدادت حاجته للهروب من الواقع الاجتماعي. وستكون نتيجة هذا النوع من الإدمان عدم التكيف مع الواقع الاجتماعي، دون أن تُسهم التكنولوجيا في ذلك".
وأوضحت الأخصائية النفسية أنه في مثل هذه الحالات، تزداد حدة المشاعر السلبية أثناء التفاعلات الاجتماعية الواقعية، مما يدفع مدمن الذكاء الاصطناعي إلى العودة إلى الأماكن التي يفترض أن يشعر فيها بالفهم.
ووفقًا لنيكيشينا، سيعاني هذا الشخص من اضطرابات التكيف. علاوة على ذلك، في ظل نقص التواصل الاجتماعي، سيزداد القلق العام، والذي قد يترافق مع ظهور رهاب.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "غازيتينو" أن الهيئة الحكومية الإيطالية المعنية بمساعدة المدمنين سجلت أول حالة علاج لإدمان الذكاء الاصطناعي في البلاد.