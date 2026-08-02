https://sarabic.ae/20260802/دراسة-مخاوف-الذكاء-الاصطناعي-تدفع-بعض-المستخدمين-لتقليص-الاعتماد-عليه-1115702591.html

دراسة: مخاوف الذكاء الاصطناعي تدفع بعض المستخدمين لتقليص الاعتماد عليه

دراسة: مخاوف الذكاء الاصطناعي تدفع بعض المستخدمين لتقليص الاعتماد عليه

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة عن تزايد القلق تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع بدء شريحة متنامية من المستخدمين في تقليل استخدام تطبيقاته أو التوقف عنها، رغم الشعبية الكبيرة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T13:03+0000

2026-08-02T13:03+0000

2026-08-02T13:03+0000

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وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد المستقبل الرقمي في كلية "كينغز" في لندن، بالتعاون مع منظمة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن 42% من المشاركين خفضوا استخدامهم لبرامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بينما يرى أكثر من نصف المستطلعين أن هذه التقنيات تنطوي على مخاطر تفوق فوائدها.الاستطلاع شمل أكثر من ألفي شخص في بريطانيا، وكشف ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي أكبر من منافعه إلى 52%، بزيادة 4 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجعت نسبة المتفائلين بهذه التقنية إلى 34 في المئة.المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمن المعلومات جاءت في مقدمة أسباب تقليص استخدام الذكاء الاصطناعي، تلتها رغبة المستخدمين في الاستمرار بالاعتماد على أساليب العمل التقليدية دون اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.وكشف الاستطلاع أيضًا أن الكثير من المشاركين يشعرون أنهم لا يملكون خيارا حقيقيا لتجنب التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مع تزايد دمجه في الخدمات الرقمية المختلفة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأفراد على الموافقة بحرية على استخدام هذه التقنيات.ولفت الباحثون إلى أن الامتناع عن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة نقصا في المهارات، بل يعكس في كثير من الأحيان قرارًا واعيًا مرتبطا بالمخاوف من تأثيراته أو بطريقة توظيفه، كما أنهم أشاروا إلى أن نتائج الدراسة لا تتوافق مع الاعتقاد السائد بأن المستخدمين سيزدادون تقبلا للتكنولوجيا مع مرور الوقت.كما أشار الباحثون أيضًا إلى ضرورة منح المستخدمين أدوات واضحة للتحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إمكانية اختيار وقت استخدامه، وآلية تفاعله معهم، وإتاحة خيار الانسحاب منه عند الحاجة، بما يعزز الثقة في هذه التقنيات.

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