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الحدث من سبوتنيك
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بين بيروت وموسكو
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موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
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من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
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موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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خطوط التماس
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ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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https://sarabic.ae/20260802/دراسة-مخاوف-الذكاء-الاصطناعي-تدفع-بعض-المستخدمين-لتقليص-الاعتماد-عليه-1115702591.html
دراسة: مخاوف الذكاء الاصطناعي تدفع بعض المستخدمين لتقليص الاعتماد عليه
دراسة: مخاوف الذكاء الاصطناعي تدفع بعض المستخدمين لتقليص الاعتماد عليه
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن تزايد القلق تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع بدء شريحة متنامية من المستخدمين في تقليل استخدام تطبيقاته أو التوقف عنها، رغم الشعبية الكبيرة... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T13:03+0000
2026-08-02T13:03+0000
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وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد المستقبل الرقمي في كلية "كينغز" في لندن، بالتعاون مع منظمة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن 42% من المشاركين خفضوا استخدامهم لبرامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بينما يرى أكثر من نصف المستطلعين أن هذه التقنيات تنطوي على مخاطر تفوق فوائدها.الاستطلاع شمل أكثر من ألفي شخص في بريطانيا، وكشف ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي أكبر من منافعه إلى 52%، بزيادة 4 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجعت نسبة المتفائلين بهذه التقنية إلى 34 في المئة.المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمن المعلومات جاءت في مقدمة أسباب تقليص استخدام الذكاء الاصطناعي، تلتها رغبة المستخدمين في الاستمرار بالاعتماد على أساليب العمل التقليدية دون اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.وكشف الاستطلاع أيضًا أن الكثير من المشاركين يشعرون أنهم لا يملكون خيارا حقيقيا لتجنب التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مع تزايد دمجه في الخدمات الرقمية المختلفة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأفراد على الموافقة بحرية على استخدام هذه التقنيات.ولفت الباحثون إلى أن الامتناع عن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة نقصا في المهارات، بل يعكس في كثير من الأحيان قرارًا واعيًا مرتبطا بالمخاوف من تأثيراته أو بطريقة توظيفه، كما أنهم أشاروا إلى أن نتائج الدراسة لا تتوافق مع الاعتقاد السائد بأن المستخدمين سيزدادون تقبلا للتكنولوجيا مع مرور الوقت.كما أشار الباحثون أيضًا إلى ضرورة منح المستخدمين أدوات واضحة للتحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إمكانية اختيار وقت استخدامه، وآلية تفاعله معهم، وإتاحة خيار الانسحاب منه عند الحاجة، بما يعزز الثقة في هذه التقنيات.
https://sarabic.ae/20260802/إدمان-الذكاء-الاصطناعي-خبراء-يحذرون-من-مخاطر-جسيمة--1115698955.html
https://sarabic.ae/20260731/جامعة-موسكو-الحكومية-تسرع-تدريب-الذكاء-الاصطناعي-لشبكات-حوسبة-أكثر-ذكاء-1115671427.html
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منوعات, بريطانيا, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار العالم الآن
منوعات, بريطانيا, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار العالم الآن

دراسة: مخاوف الذكاء الاصطناعي تدفع بعض المستخدمين لتقليص الاعتماد عليه

13:03 GMT 02.08.2026
© Fotolia / Serpebluروبوت ذكاء اصطناعي
روبوت ذكاء اصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Fotolia / Serpeblu
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن تزايد القلق تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع بدء شريحة متنامية من المستخدمين في تقليل استخدام تطبيقاته أو التوقف عنها، رغم الشعبية الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد المستقبل الرقمي في كلية "كينغز" في لندن، بالتعاون مع منظمة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، أن 42% من المشاركين خفضوا استخدامهم لبرامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بينما يرى أكثر من نصف المستطلعين أن هذه التقنيات تنطوي على مخاطر تفوق فوائدها.
الذكاء الاصطناعي في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
مجتمع
إدمان الذكاء الاصطناعي... خبراء يحذرون من مخاطر جسيمة
11:48 GMT
الاستطلاع شمل أكثر من ألفي شخص في بريطانيا، وكشف ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي أكبر من منافعه إلى 52%، بزيادة 4 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، في حين تراجعت نسبة المتفائلين بهذه التقنية إلى 34 في المئة.
المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وأمن المعلومات جاءت في مقدمة أسباب تقليص استخدام الذكاء الاصطناعي، تلتها رغبة المستخدمين في الاستمرار بالاعتماد على أساليب العمل التقليدية دون اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن الكثير من المشاركين يشعرون أنهم لا يملكون خيارا حقيقيا لتجنب التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مع تزايد دمجه في الخدمات الرقمية المختلفة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأفراد على الموافقة بحرية على استخدام هذه التقنيات.
كمبيوتر خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
مجتمع
جامعة موسكو الحكومية تسرع تدريب الذكاء الاصطناعي لشبكات حوسبة أكثر ذكاء
31 يوليو, 22:08 GMT
ولفت الباحثون إلى أن الامتناع عن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة نقصا في المهارات، بل يعكس في كثير من الأحيان قرارًا واعيًا مرتبطا بالمخاوف من تأثيراته أو بطريقة توظيفه، كما أنهم أشاروا إلى أن نتائج الدراسة لا تتوافق مع الاعتقاد السائد بأن المستخدمين سيزدادون تقبلا للتكنولوجيا مع مرور الوقت.
كما أشار الباحثون أيضًا إلى ضرورة منح المستخدمين أدوات واضحة للتحكم في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إمكانية اختيار وقت استخدامه، وآلية تفاعله معهم، وإتاحة خيار الانسحاب منه عند الحاجة، بما يعزز الثقة في هذه التقنيات.
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