https://sarabic.ae/20260805/استقبال-أسطوري-لمحمد-صلاح-في-تركيا-آلاف-الجماهير-تحتشد-لتحية-الفرعون-المصري-فيديو-1115788909.html
استقبال أسطوري لمحمد صلاح في تركيا... آلاف الجماهير تحتشد لتحية "الفرعون المصري".. فيديو
استقبال أسطوري لمحمد صلاح في تركيا... آلاف الجماهير تحتشد لتحية "الفرعون المصري".. فيديو
سبوتنيك عربي
حظي النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، باستقبال جماهيري حافل لدى وصوله إلى تركيا، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور خلال... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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واحتشد آلاف من جماهير النادي في محيط المطار والشوارع المؤدية إلى مقر إقامة اللاعب، مرددين الهتاف الذي أصبح الأشهر بين الجماهير التركية: "يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح"، في مشهد عكس حجم الحماس للصفقة المرتقبة. وحرص صلاح على تحية الجماهير التي احتشدت لاستقباله، كما أدلى بتصريحات مقتضبة قبل توجهه لعقد اجتماعه مع مسؤولي النادي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله.وكان نادي طرابزون سبور التركي قد أعلن، فجر اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.وأضاف النادي أن "تفاصيل برنامج استقبال اللاعب في مدينة طرابزون، سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر القنوات الرسمية للنادي".وكانت جماهير كرة القدم تترقب تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، المثيرة للجدل.
https://sarabic.ae/20260801/ليس-بشكتاش-ناد-تركي-يتقدم-بعرض-جديد-لضم-محمد-صلاح-1115680168.html
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أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, رياضة, نادي الفيديو
أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, رياضة, نادي الفيديو
استقبال أسطوري لمحمد صلاح في تركيا... آلاف الجماهير تحتشد لتحية "الفرعون المصري".. فيديو
حظي النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، باستقبال جماهيري حافل لدى وصوله إلى تركيا، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية.
واحتشد آلاف من جماهير النادي في محيط المطار والشوارع المؤدية إلى مقر إقامة اللاعب، مرددين الهتاف الذي أصبح الأشهر بين الجماهير التركية: "يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح"، في مشهد عكس حجم الحماس للصفقة المرتقبة.
وحرص صلاح
على تحية الجماهير التي احتشدت لاستقباله، كما أدلى بتصريحات مقتضبة قبل توجهه لعقد اجتماعه مع مسؤولي النادي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله.
وكان نادي طرابزون سبور التركي قد أعلن، فجر اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق، في واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.
وقال النادي، في بيان رسمي، إنه بدأ إجراءات التعاقد مع صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب سيصل إلى مطار أتاتورك في إسطنبول عند الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في ساعات المساء لاستكمال إجراءات انتقاله.
وأضاف النادي
أن "تفاصيل برنامج استقبال اللاعب في مدينة طرابزون، سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر القنوات الرسمية للنادي".
وكانت جماهير كرة القدم تترقب تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، المثيرة للجدل.