https://sarabic.ae/20260801/ليس-بشكتاش-ناد-تركي-يتقدم-بعرض-جديد-لضم-محمد-صلاح-1115680168.html

ليس بشكتاش.. ناد تركي يتقدم بعرض جديد لضم محمد صلاح

ليس بشكتاش.. ناد تركي يتقدم بعرض جديد لضم محمد صلاح

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية أن نادي طرابزون سبور التركي، أصبح على وشك التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T12:17+0000

2026-08-01T12:17+0000

2026-08-01T12:17+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

رياضة

الأخبار

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وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن طرابزون سبور اجتمع مع وكلاء اللاعب المصري، وقدم عرضًا رسميًا لضم صلاح، حيث تضمن العرض راتبًا سنويا بقيمة 17 مليون يورو، من خلال عقد يمتد لعامين حتى 2028.وأفادت الصحيفة بأن وكيل محمد صلاح، اتصل باللاعب وأطلعه على تفاصيل العرض، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، أبدى ميلًا إيجابيًا لعرض طرابزون سبور التركي، وسيتشاور مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي.ويأتي هذا التطور، في وقت علّق فيه نادي بشكتاش المفاوضات مع صلاح، رسميًا حتى إشعار آخر، رغم التوصل إلى اتفاق شفهي مع وكلاء اللاعب بشأن عقد لمدة عام واحد قابل للتجديد لعام إضافي، بقيمة 10 ملايين يورو صافية سنويًا، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز.وأوضحت أن "أردوغان تلقى إحاطة من رئيس نادي بشكتاش سردال عدلي، بشأن سير المفاوضات، في ظل اعتبار الصفقة ذات أهمية كبيرة على المستوى الترويجي لتركيا، وأنه يتابع مستجداتها بشكل شخصي".وكثّفت إدارة بشكتاش تحركاتها، خلال الأيام الماضية، بهدف حسم التعاقد مع محمد صلاح، بعدما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع وكيل اللاعب رامي عباس، لحسم قيمة العمولة، التي تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.

https://sarabic.ae/20260722/إعلام-أردوغان-يتدخل-لإتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-لـبشكتاش-التركي-1115415125.html

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اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار