ليس بشكتاش.. ناد تركي يتقدم بعرض جديد لضم محمد صلاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المعرض للخطر, نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالسرطان، فماذا في التفاصيل؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
- تنديد أممي بـ"تفاقم" العنف وضم الأراضي بالضفة الغربية... كيف يبدو المشهد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
09:03 GMT
28 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:33 GMT
15 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران.. بحملة جوية قد تمتد لأسبوعين
17:00 GMT
59 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
اتفاقٌ لنزع سلاح حماس في قطاع غزة يخرق اشتعال المنطقة من ايران الى دمياط… وهل تراجع ترامب عن منح كييف ترخيصاً لانتاج باتريوت؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
08:29 GMT
12 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
09:03 GMT
30 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:33 GMT
12 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
10:46 GMT
14 د
خطوط التماس
جبل لبنان بين عامي 1840 و1860
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صراع الإيرادات.. لماذا يقبله بعض الممثلين ويرفضه آخرون؟
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:24 GMT
16 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو: الغرب "يلعب بالنار" عبر دعم هجمات كييف.. وحماس لن تسلم سلاحها قبل التزام إسرائيل باتفاق غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي هاكر مستقل.. وحقيقة الثورة العلاجية للشيخوخة باستخدام الببتيدات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260801/ليس-بشكتاش-ناد-تركي-يتقدم-بعرض-جديد-لضم-محمد-صلاح-1115680168.html
ليس بشكتاش.. ناد تركي يتقدم بعرض جديد لضم محمد صلاح
ليس بشكتاش.. ناد تركي يتقدم بعرض جديد لضم محمد صلاح
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن نادي طرابزون سبور التركي، أصبح على وشك التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T12:17+0000
2026-08-01T12:17+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/11/1115283114_0:0:1061:597_1920x0_80_0_0_1f66662dc9edb8caadd6dccc0bcde69c.jpg
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن طرابزون سبور اجتمع مع وكلاء اللاعب المصري، وقدم عرضًا رسميًا لضم صلاح، حيث تضمن العرض راتبًا سنويا بقيمة 17 مليون يورو، من خلال عقد يمتد لعامين حتى 2028.وأفادت الصحيفة بأن وكيل محمد صلاح، اتصل باللاعب وأطلعه على تفاصيل العرض، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، أبدى ميلًا إيجابيًا لعرض طرابزون سبور التركي، وسيتشاور مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي.ويأتي هذا التطور، في وقت علّق فيه نادي بشكتاش المفاوضات مع صلاح، رسميًا حتى إشعار آخر، رغم التوصل إلى اتفاق شفهي مع وكلاء اللاعب بشأن عقد لمدة عام واحد قابل للتجديد لعام إضافي، بقيمة 10 ملايين يورو صافية سنويًا، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز.وأوضحت أن "أردوغان تلقى إحاطة من رئيس نادي بشكتاش سردال عدلي، بشأن سير المفاوضات، في ظل اعتبار الصفقة ذات أهمية كبيرة على المستوى الترويجي لتركيا، وأنه يتابع مستجداتها بشكل شخصي".وكثّفت إدارة بشكتاش تحركاتها، خلال الأيام الماضية، بهدف حسم التعاقد مع محمد صلاح، بعدما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع وكيل اللاعب رامي عباس، لحسم قيمة العمولة، التي تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
https://sarabic.ae/20260722/إعلام-أردوغان-يتدخل-لإتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-لـبشكتاش-التركي-1115415125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/11/1115283114_19:0:1007:741_1920x0_80_0_0_3dbf1edabfb920ff6b1c469de7b3aa8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار

ليس بشكتاش.. ناد تركي يتقدم بعرض جديد لضم محمد صلاح

12:17 GMT 01.08.2026
© REUTERS Carlos Barriaاللاعب محمد صلاح في مياراة مصر والأرجنتين في دوري الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026
اللاعب محمد صلاح في مياراة مصر والأرجنتين في دوري الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© REUTERS Carlos Barria
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية أن نادي طرابزون سبور التركي، أصبح على وشك التعاقد مع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن طرابزون سبور اجتمع مع وكلاء اللاعب المصري، وقدم عرضًا رسميًا لضم صلاح، حيث تضمن العرض راتبًا سنويا بقيمة 17 مليون يورو، من خلال عقد يمتد لعامين حتى 2028.
وأفادت الصحيفة بأن وكيل محمد صلاح، اتصل باللاعب وأطلعه على تفاصيل العرض، مشيرًا إلى أن محمد صلاح، أبدى ميلًا إيجابيًا لعرض طرابزون سبور التركي، وسيتشاور مع عائلته قبل اتخاذ القرار النهائي.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
مجتمع
إعلام: أردوغان يتدخل لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح لـ"بشكتاش" التركي
22 يوليو, 17:34 GMT
ويأتي هذا التطور، في وقت علّق فيه نادي بشكتاش المفاوضات مع صلاح، رسميًا حتى إشعار آخر، رغم التوصل إلى اتفاق شفهي مع وكلاء اللاعب بشأن عقد لمدة عام واحد قابل للتجديد لعام إضافي، بقيمة 10 ملايين يورو صافية سنويًا، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز.

وكانت وسائل إعلام غربية، أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات المفاوضات الجارية بشأن انتقال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى الدوري التركي.

وأوضحت أن "أردوغان تلقى إحاطة من رئيس نادي بشكتاش سردال عدلي، بشأن سير المفاوضات، في ظل اعتبار الصفقة ذات أهمية كبيرة على المستوى الترويجي لتركيا، وأنه يتابع مستجداتها بشكل شخصي".
وكثّفت إدارة بشكتاش تحركاتها، خلال الأيام الماضية، بهدف حسم التعاقد مع محمد صلاح، بعدما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع وكيل اللاعب رامي عباس، لحسم قيمة العمولة، التي تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала