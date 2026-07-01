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الأهلي السعودي يتحرك لضم صلاح لصفوفه
الأهلي السعودي يتحرك لضم صلاح لصفوفه
سبوتنيك عربي
دخل نادي الأهلي السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T13:30+0000
2026-07-01T13:30+0000
رياضة
السعودية
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وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن إدارة الأهلي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات على طاولتها، من بينها الألماني كريم أديمي، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأبرز، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته العالمية.وأكدت الشبكة أن الاتصالات لا تزال في مراحلها الاستطلاعية، إذ اقتصر الأمر حتى الآن على جس نبض اللاعب والتعرف على مطالبه، دون الوصول إلى مفاوضات متقدمة أو اتفاق رسمي.يبرز اسم محمد صلاح كخيار أول لدى الإدارة، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها نجم ليفربول داخل الكرة العالمية، إضافة إلى الاهتمام المستمر من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال السنوات الأخيرة.‏المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم بانتصاره على نيوزلندا 3 -1موقف بين محمد صلاح ومشجع بعد الحديث عن ابنته مكة.. فيديو
https://sarabic.ae/20260626/صلاح-يطارد-رقما-تاريخيا-جديدا-أمام-إيران-في-المونديال-1114729584.html
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رياضة, السعودية
رياضة, السعودية

الأهلي السعودي يتحرك لضم صلاح لصفوفه

13:30 GMT 01.07.2026
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Jon Super
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دخل نادي الأهلي السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بعد رحيل الجزائري رياض محرز.
وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن إدارة الأهلي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات على طاولتها، من بينها الألماني كريم أديمي، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأبرز، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته العالمية.
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وأكدت الشبكة أن الاتصالات لا تزال في مراحلها الاستطلاعية، إذ اقتصر الأمر حتى الآن على جس نبض اللاعب والتعرف على مطالبه، دون الوصول إلى مفاوضات متقدمة أو اتفاق رسمي.
يبرز اسم محمد صلاح كخيار أول لدى الإدارة، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها نجم ليفربول داخل الكرة العالمية، إضافة إلى الاهتمام المستمر من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال السنوات الأخيرة.
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