https://sarabic.ae/20260622/المنتخب-المصري-يحقق-أول-فوز-في-تاريخه-بكأس-العالم-بانتصاره-على-نيوزلندا-3--1-1114578900.html
المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم بانتصاره على نيوزلندا 3 -1
المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم بانتصاره على نيوزلندا 3 -1
سبوتنيك عربي
وبدأ المنتخب النيوزيلندي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15 عن طريق فين سورمان، الذي استغل غياب الرقابة الدفاعية وحول كرة رأسية إلى... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T03:19+0000
2026-06-22T03:19+0000
2026-06-22T03:19+0000
منتخب مصر الوطني
نيوزيلاندا
منتخب نيوزيلاندا
كأس العالم 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108774607_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90da67f530a7e777346d108850cb9d93.jpg
وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب المصري ونجح في قلب تأخره إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف، بدأها مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقة 59، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 67، ثم أكد محمود حسن تريزيجيه التفوق المصري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.وواصل المنتخب المصري ضغطه خلال الدقائق الأخيرة، وأهدر عدة فرص لزيادة الغلة التهديفية، أبرزها الفرصة التي أهدرها أحمد سيد "زيزو" في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تجاوز حارس المرمى لكنه تأخر في التسديد.ويمثل هذا الانتصار محطة تاريخية للمنتخب المصري، إذ يعد أول فوز له في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 1934 و1990 و2018، إلى جانب النسخة الحالية من مونديال 2026.وبهذا الفوز، تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، بينما بقي منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.
https://sarabic.ae/20260528/منتخب-مصر-يهزم-روسيا-وديا-استعدادا-لكأس-العالم-2026-1113838829.html
نيوزيلاندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108774607_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_03202d52e31b657c738f38a0d353cf07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتخب مصر الوطني, نيوزيلاندا, منتخب نيوزيلاندا, كأس العالم 2026
منتخب مصر الوطني, نيوزيلاندا, منتخب نيوزيلاندا, كأس العالم 2026
المنتخب المصري يحقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم بانتصاره على نيوزلندا 3 -1
وبدأ المنتخب النيوزيلندي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15 عن طريق فين سورمان، الذي استغل غياب الرقابة الدفاعية وحول كرة رأسية إلى شباك المنتخب المصري.
وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب المصري ونجح في قلب تأخره إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف، بدأها مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقة 59، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 67، ثم أكد محمود حسن تريزيجيه التفوق المصري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82.
وواصل المنتخب المصري ضغطه خلال الدقائق الأخيرة، وأهدر عدة فرص لزيادة الغلة التهديفية، أبرزها الفرصة التي أهدرها أحمد سيد "زيزو" في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تجاوز حارس المرمى لكنه تأخر في التسديد
.
ويمثل هذا الانتصار محطة تاريخية للمنتخب المصري، إذ يعد أول فوز له في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 1934 و1990 و2018، إلى جانب النسخة الحالية من مونديال 2026.
وبهذا الفوز، تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللتين تملكان نقطتين لكل منهما، بينما بقي منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.