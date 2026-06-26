https://sarabic.ae/20260626/صلاح-يطارد-رقما-تاريخيا-جديدا-أمام-إيران-في-المونديال-1114729584.html
صلاح يطارد رقما تاريخيا جديدا أمام إيران في "المونديال"
صلاح يطارد رقما تاريخيا جديدا أمام إيران في "المونديال"
سبوتنيك عربي
يحاول محمد صلاح قائد المنتخب المصري تحقيق رقم قياسي وتاريخي جديد خلال مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منافسه الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T11:23+0000
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مجتمع
اللاعب محمد صلاح
مصر
الأخبار
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ويستعد صلاح لتحقيق العديد من الأرقام التاريخية في مباراة إيران المفترض إقامتها، فجر السبت، حيث يحتاج النجم المصري لتسجيل هدف واحد في اللقاء لمعادلة رقم المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للفراعنة برصيد 69 هدفا بينما يمتلك صلاح 68 هدفا.في وقت يدخل صلاح والمنتخب المصري المباراة المهمة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في المركز الأول.وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده من النقاط إلى 4 نقاط في البطولة.ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة السابعة بالبطولة برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهم الفريق بالبطولة حتى الآن.ويفترض في حال تمكن صلاح من تسجيل هدف في مباراة إيران غدا السبت المقبل، سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للعرب بالمونديال، برصيد 4 أهداف متخطيا كل من: "المغربي يوسف النصيري، التونسي وهبي الخزري، السعودي سامي الجابر ومواطنه سالم الدوسري" برصيد 3 أهداف لكل منهم.ويشار إلى أن منتخب مصر يحتاج للتعادل أو الفوز في مباراة إيران المقبلة لضمان التأهل بشكل رسمي لدور الـ32 من البطولة دون النظر لنتائج المنافسين.
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اللاعب محمد صلاح, مصر, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, مصر, الأخبار
صلاح يطارد رقما تاريخيا جديدا أمام إيران في "المونديال"
يحاول محمد صلاح قائد المنتخب المصري تحقيق رقم قياسي وتاريخي جديد خلال مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منافسه الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.
ويستعد صلاح لتحقيق العديد من الأرقام التاريخية في مباراة إيران المفترض إقامتها، فجر السبت، حيث يحتاج النجم المصري لتسجيل هدف واحد في اللقاء لمعادلة رقم المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للفراعنة برصيد 69 هدفا بينما يمتلك صلاح 68 هدفا.
في وقت يدخل صلاح والمنتخب المصري المباراة المهمة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في المركز الأول.
وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده من النقاط إلى 4 نقاط في البطولة.
ويحتل منتخب مصر
حاليا صدارة ترتيب المجموعة السابعة بالبطولة برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهم الفريق بالبطولة حتى الآن.
ويفترض في حال تمكن صلاح من تسجيل هدف في مباراة إيران غدا السبت المقبل، سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للعرب بالمونديال
، برصيد 4 أهداف متخطيا كل من: "المغربي يوسف النصيري، التونسي وهبي الخزري، السعودي سامي الجابر ومواطنه سالم الدوسري" برصيد 3 أهداف لكل منهم.
ويشار إلى أن منتخب مصر يحتاج للتعادل أو الفوز في مباراة إيران المقبلة لضمان التأهل بشكل رسمي لدور الـ32 من البطولة دون النظر لنتائج المنافسين.