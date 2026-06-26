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https://sarabic.ae/20260626/صلاح-يطارد-رقما-تاريخيا-جديدا-أمام-إيران-في-المونديال-1114729584.html
صلاح يطارد رقما تاريخيا جديدا أمام إيران في "المونديال"
صلاح يطارد رقما تاريخيا جديدا أمام إيران في "المونديال"
سبوتنيك عربي
يحاول محمد صلاح قائد المنتخب المصري تحقيق رقم قياسي وتاريخي جديد خلال مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منافسه الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T11:23+0000
2026-06-26T11:23+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
مصر
الأخبار
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ويستعد صلاح لتحقيق العديد من الأرقام التاريخية في مباراة إيران المفترض إقامتها، فجر السبت، حيث يحتاج النجم المصري لتسجيل هدف واحد في اللقاء لمعادلة رقم المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للفراعنة برصيد 69 هدفا بينما يمتلك صلاح 68 هدفا.في وقت يدخل صلاح والمنتخب المصري المباراة المهمة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في المركز الأول.وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده من النقاط إلى 4 نقاط في البطولة.ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة السابعة بالبطولة برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهم الفريق بالبطولة حتى الآن.ويفترض في حال تمكن صلاح من تسجيل هدف في مباراة إيران غدا السبت المقبل، سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للعرب بالمونديال، برصيد 4 أهداف متخطيا كل من: "المغربي يوسف النصيري، التونسي وهبي الخزري، السعودي سامي الجابر ومواطنه سالم الدوسري" برصيد 3 أهداف لكل منهم.ويشار إلى أن منتخب مصر يحتاج للتعادل أو الفوز في مباراة إيران المقبلة لضمان التأهل بشكل رسمي لدور الـ32 من البطولة دون النظر لنتائج المنافسين.
https://sarabic.ae/20260530/هل-يعود-محمد-صلاح-إلى-ليفربول-بعد-رحيل-سلوت؟-1113899764.html
مصر
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اللاعب محمد صلاح, مصر, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, مصر, الأخبار

صلاح يطارد رقما تاريخيا جديدا أمام إيران في "المونديال"

11:23 GMT 26.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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يحاول محمد صلاح قائد المنتخب المصري تحقيق رقم قياسي وتاريخي جديد خلال مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منافسه الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.
ويستعد صلاح لتحقيق العديد من الأرقام التاريخية في مباراة إيران المفترض إقامتها، فجر السبت، حيث يحتاج النجم المصري لتسجيل هدف واحد في اللقاء لمعادلة رقم المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين للفراعنة برصيد 69 هدفا بينما يمتلك صلاح 68 هدفا.
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
مجتمع
هل يعود محمد صلاح إلى ليفربول بعد رحيل سلوت؟
30 مايو, 18:54 GMT
في وقت يدخل صلاح والمنتخب المصري المباراة المهمة وعينه على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في المركز الأول.
وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده من النقاط إلى 4 نقاط في البطولة.
ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة السابعة بالبطولة برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين خاضهم الفريق بالبطولة حتى الآن.
ويفترض في حال تمكن صلاح من تسجيل هدف في مباراة إيران غدا السبت المقبل، سينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للعرب بالمونديال، برصيد 4 أهداف متخطيا كل من: "المغربي يوسف النصيري، التونسي وهبي الخزري، السعودي سامي الجابر ومواطنه سالم الدوسري" برصيد 3 أهداف لكل منهم.
ويشار إلى أن منتخب مصر يحتاج للتعادل أو الفوز في مباراة إيران المقبلة لضمان التأهل بشكل رسمي لدور الـ32 من البطولة دون النظر لنتائج المنافسين.
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