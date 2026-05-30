https://sarabic.ae/20260530/هل-يعود-محمد-صلاح-إلى-ليفربول-بعد-رحيل-سلوت؟-1113899764.html

هل يعود محمد صلاح إلى ليفربول بعد رحيل سلوت؟

هل يعود محمد صلاح إلى ليفربول بعد رحيل سلوت؟

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن مفاجأة بشأن مستقبل قائد المنتخب المصري محمد صلاح مع نادي "ليفربول" الإنجليزي بعد إقالة المدرب الهولندي أرني سلوت رسميا. 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T18:54+0000

2026-05-30T18:54+0000

2026-05-30T18:54+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

رياضة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35dd4db4a2c9c6c646ebfd809343ff45.jpg

وكان نادي ليفربول، الذي خسر هذا الموسم لقب الدوري الإنجليزي (2024 ـ 2025) قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، إقالة أرني سلوت قبل عام من نهاية عقده الذي كان سيتواصل حتى 30 يونيو 2027.وأفادت صحيفة غربية، بأنه مع رحيل سلوت عن ملعب "أنفيلد" الإنجليزي، تبدو فرضية الانقلاب الكبير في علاقة النجم المصري محمد صلاح مع مسؤولي النادي واردة.وقالت الصحيفة "محمد صلاح مستعد للعودة إلى "ليفربول" إذا تواصل معه النادي، ويأتي هذا مباشرة بعد نبأ إقالة آرني سلوت المفاجئة من منصب المدير الفني".وتوقعت الصحيفة الغربية أن "تجري تطورات جديدة بشأن استمرار صلاح مع "ليفربول" على الرغم من أنه قرر رسميا إنهاء تجربته مع "الريدز" وأقام له الفريق حفل وداع خلال المباراة الأخيرة في البريمرليغ الأحد الماضي".وجاءت خطوة رحيل المدرب عن ليفربول بعد الموسم السيئ الذي عاشه نادي "الريدز" وخرج بدون تحقيق أي لقب إلى جانب إنهاء الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس.وأعرب ملاك نادي ليفربول عن تقديرهم البالغ للنجاحات التي حققها آرني والروح القيادية التي أظهرها خلال العامين الماضيين وفي بيان مشترك، حيث جاء في البيان: "مما لا شك فيه أن هذا القرار كان صعبا للغاية فالمساهمة التي قدمها أرني لنادي "ليفربول" خلال فترة وجوده معنا كانت كبيرة وذات أثر ملموس والأهم من ذلك كله، بالنسبة لنا وللجماهير أنها كانت مسيرة ناجحة".وأضاف البيان الإنكليزي: "إن تقديرنا لكل ما حققه لا حدود له خاصة وأن تلك الإنجازات استندت إلى أخلاقيات عمل رفيعة وتفان وخبرة فنية واسعة عززت رؤيتنا له كقائد رائد في مجاله".

https://sarabic.ae/20260530/ليفربول-يعلن-إقالة-المدير-الفني-آرني-سلوت-رسميا-1113890434.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار