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https://sarabic.ae/20260722/إعلام-أردوغان-يتدخل-لإتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-لـبشكتاش-التركي-1115415125.html
إعلام: أردوغان يتدخل لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح لـ"بشكتاش" التركي
إعلام: أردوغان يتدخل لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح لـ"بشكتاش" التركي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات المفاوضات الجارية بشأن انتقال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى الدوري... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T17:34+0000
2026-07-22T17:34+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
رياضة
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110594680_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_9172f6fcf44ebd9dbd7ba8f4e71f7565.jpg
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي "بشكتاش" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأوضحت أن "أردوغان تلقى إحاطة من رئيس نادي بشكتاش، سردال عدلي، بشأن سير المفاوضات، في ظل اعتبار الصفقة ذات أهمية كبيرة على المستوى الترويجي لتركيا، وأنه يتابع مستجداتها بشكل شخصي".وكثفت إدارة "بشكتاش" تحركاتها خلال الأيام الماضية بهدف حسم التعاقد مع محمد صلاح، بعدما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع وكيل اللاعب، رامي عباس، لحسم قيمة العمولة، التي تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.وأشارت الصحيفة إلى أن "بشكتاش" يواجه منافسة من أندية أمريكية وسعودية للحصول على خدمات قائد منتخب مصر، لافتة إلى أن نادي الاتحاد والأهلي السعوديين يراقبان موقف اللاعب، بينما يرتبط تحركه النهائي بحسم مستقبل الجناح الفرنسي موسى ديابي.وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورت" في مطلع يوليو/ تموز الجاري، فإن إدارة الأهلي السعودي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي "سان دييغو إف سي"، أفصح في شهر مارس/ آذار 2026 أن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو.ويعد نادي "سان دييغو إف سي" من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك.وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة، محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
https://sarabic.ae/20260717/وكيل-محمد-صلاح-يكشف-تطورات-جديدة-بشأن-مستقبله-بعد-مغادرته-ليفربول-1115283748.html
https://sarabic.ae/20260701/الأهلي-السعودي-يتحرك-لضم-صلاح-لصفوفه-1114862945.html
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اللاعب محمد صلاح, رياضة, رجب طيب أردوغان
اللاعب محمد صلاح, رياضة, رجب طيب أردوغان

إعلام: أردوغان يتدخل لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح لـ"بشكتاش" التركي

17:34 GMT 22.07.2026
© AP Photo / Ali Unalالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Ali Unal
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتابع تطورات المفاوضات الجارية بشأن انتقال محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، إلى الدوري التركي.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أنه من المحتمل انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي "بشكتاش" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
اللاعب محمد صلاح في مياراة مصر والأرجنتين في دوري الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
مجتمع
وكيل محمد صلاح يكشف تطورات جديدة بشأن مستقبله بعد مغادرته "ليفربول"
17 يوليو, 13:40 GMT
وأوضحت أن "أردوغان تلقى إحاطة من رئيس نادي بشكتاش، سردال عدلي، بشأن سير المفاوضات، في ظل اعتبار الصفقة ذات أهمية كبيرة على المستوى الترويجي لتركيا، وأنه يتابع مستجداتها بشكل شخصي".
وكثفت إدارة "بشكتاش" تحركاتها خلال الأيام الماضية بهدف حسم التعاقد مع محمد صلاح، بعدما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع وكيل اللاعب، رامي عباس، لحسم قيمة العمولة، التي تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "بشكتاش" يواجه منافسة من أندية أمريكية وسعودية للحصول على خدمات قائد منتخب مصر، لافتة إلى أن نادي الاتحاد والأهلي السعوديين يراقبان موقف اللاعب، بينما يرتبط تحركه النهائي بحسم مستقبل الجناح الفرنسي موسى ديابي.
وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورت" في مطلع يوليو/ تموز الجاري، فإن إدارة الأهلي السعودي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.
يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي "سان دييغو إف سي"، أفصح في شهر مارس/ آذار 2026 أن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
الأهلي السعودي يتحرك لضم صلاح لصفوفه
1 يوليو, 13:30 GMT
وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".
وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".
وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو.
ويعد نادي "سان دييغو إف سي" من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك.
وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة، محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
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