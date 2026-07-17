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https://sarabic.ae/20260717/وكيل-محمد-صلاح-يكشف-تطورات-جديدة-بشأن-مستقبله-بعد-مغادرته-ليفربول-1115283748.html
وكيل محمد صلاح يكشف تطورات جديدة بشأن مستقبله بعد مغادرته "ليفربول"
وكيل محمد صلاح يكشف تطورات جديدة بشأن مستقبله بعد مغادرته "ليفربول"
سبوتنيك عربي
قال، رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الجمعة، إن مستقبل الأخير سيتحدد قريبا، مشيرا إلى أنهم لا يجرون مفاوضات مع أندية لا يرغب صلاح... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T13:40+0000
2026-07-17T13:40+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
أخبار كرة القدم
رياضة
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مصر
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وكتب على منصة "إكس": "لا نزال لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، لكن ربما نعرف قريبا جدا"، وذلك في ظل تقارير تربط اللاعب بعروض من أندية في تركيا والسعودية وأمريكا. وفي السياق، كشفت صحيفة "ألانيا بوست" التركية، أن نادي "بشكتاش" أبدى اهتماما بالتعاقد مع محمد صلاح، وأجرى اتصالا أوليا بوكيله، رامي عباس، لاستطلاع موقف اللاعب وشروطه، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى. وأوضحت الصحيفة أن الراتب السنوي المطلوب، والمقدّر بنحو 15 مليون يورو، يمثّل أبرز عقبة أمام إتمام الصفقة، فيما تدرس إدارة النادي، برئاسة سردال أدالي، حلولا مالية تضمن الحفاظ على التوازن داخل الفريق قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.كما دخل نادي "سبورتنغ كانساس سيتي" المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سباق التعاقد مع نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، بعد انتهاء عقده مع نادي "ليفربول" الإنجليزي.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن النادي الأمريكي قدّم عرضًا لضم قائد منتخب مصر، في محاولة لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستفيدا من رغبته في تعزيز صفوفه بنجم عالمي على غرار الأسماء البارزة في الدوري الأمريكي، مثل الأرجنتيني، ليونيل ميسي.وأشار التقرير إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي، لا يزال خيارا غير مرجّح في الوقت الحالي، في ظل تفضيله مواصلة مسيرته في أوروبا، إلى جانب المنافسة القوية من أندية الدوري السعودي التي تسعى للتعاقد معه بعروض مالية كبيرة.وأضاف أن "سبورتنغ كانساس سيتي" قد يكون الوجهة الأقرب لصلاح، حال قرر خوض تجربة في الدوري الأمريكي، خاصة مع وجود أكثر من عامل قد يساعد النادي في إقناع اللاعب، من بينها ارتباط مالكه الجديد، بيتر مالوك، بأصول مصرية.فيما أن دخل نادي الأهلي السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بعد رحيل الجزائري رياض محرز.وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورت" في مطلع يوليو/ تموز الجاري، فإن إدارة الأهلي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات على طاولتها، من بينها الألماني كريم أديمي، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأبرز، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته العالمية.يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي "سان دييغو إف سي"، أفصح في شهر مارس/ آذار 2026 أن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو.ويعد نادي "سان دييغو إف سي" من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك.وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة، محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
https://sarabic.ae/20260710/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لجماهير-الكرة-المصرية-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-1115097709.html
https://sarabic.ae/20260701/الأهلي-السعودي-يتحرك-لضم-صلاح-لصفوفه-1114862945.html
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اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار, مصر
اللاعب محمد صلاح, أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار, مصر

وكيل محمد صلاح يكشف تطورات جديدة بشأن مستقبله بعد مغادرته "ليفربول"

13:40 GMT 17.07.2026
© REUTERS Carlos Barriaاللاعب محمد صلاح في مياراة مصر والأرجنتين في دوري الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026
اللاعب محمد صلاح في مياراة مصر والأرجنتين في دوري الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© REUTERS Carlos Barria
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قال، رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الجمعة، إن مستقبل الأخير سيتحدد قريبا، مشيرا إلى أنهم لا يجرون مفاوضات مع أندية لا يرغب صلاح في الانضمام إليها "لمجرد إثارة الضجة".
وكتب على منصة "إكس": "لا نزال لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل، لكن ربما نعرف قريبا جدا"، وذلك في ظل تقارير تربط اللاعب بعروض من أندية في تركيا والسعودية وأمريكا.
وفي السياق، كشفت صحيفة "ألانيا بوست" التركية، أن نادي "بشكتاش" أبدى اهتماما بالتعاقد مع محمد صلاح، وأجرى اتصالا أوليا بوكيله، رامي عباس، لاستطلاع موقف اللاعب وشروطه، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى.
وأوضحت الصحيفة أن الراتب السنوي المطلوب، والمقدّر بنحو 15 مليون يورو، يمثّل أبرز عقبة أمام إتمام الصفقة، فيما تدرس إدارة النادي، برئاسة سردال أدالي، حلولا مالية تضمن الحفاظ على التوازن داخل الفريق قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.
كما دخل نادي "سبورتنغ كانساس سيتي" المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سباق التعاقد مع نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، بعد انتهاء عقده مع نادي "ليفربول" الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن النادي الأمريكي قدّم عرضًا لضم قائد منتخب مصر، في محاولة لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستفيدا من رغبته في تعزيز صفوفه بنجم عالمي على غرار الأسماء البارزة في الدوري الأمريكي، مثل الأرجنتيني، ليونيل ميسي.
نجم كرة القدم المصرية، محمد صلاح، يصل إلى فندق منتخب مصر في أتلانتا عقب الخروج من كأس العالم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
مجتمع
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
10 يوليو, 12:17 GMT
وأشار التقرير إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي، لا يزال خيارا غير مرجّح في الوقت الحالي، في ظل تفضيله مواصلة مسيرته في أوروبا، إلى جانب المنافسة القوية من أندية الدوري السعودي التي تسعى للتعاقد معه بعروض مالية كبيرة.
وأضاف أن "سبورتنغ كانساس سيتي" قد يكون الوجهة الأقرب لصلاح، حال قرر خوض تجربة في الدوري الأمريكي، خاصة مع وجود أكثر من عامل قد يساعد النادي في إقناع اللاعب، من بينها ارتباط مالكه الجديد، بيتر مالوك، بأصول مصرية.
فيما أن دخل نادي الأهلي السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بعد رحيل الجزائري رياض محرز.
وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورت" في مطلع يوليو/ تموز الجاري، فإن إدارة الأهلي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.
وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات على طاولتها، من بينها الألماني كريم أديمي، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأبرز، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته العالمية.
يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي "سان دييغو إف سي"، أفصح في شهر مارس/ آذار 2026 أن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.
وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
الأهلي السعودي يتحرك لضم صلاح لصفوفه
1 يوليو, 13:30 GMT
وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".
وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو.
ويعد نادي "سان دييغو إف سي" من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك.
وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة، محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
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