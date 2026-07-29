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بعد رحيل "الفرعون المصري"... ليفربول يجهز عرضا لضم نجم باريس سان جيرمان
بعد رحيل "الفرعون المصري"... ليفربول يجهز عرضا لضم نجم باريس سان جيرمان
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد لبدء مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع الجناح برادلي باركولا خلال فترة... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقًا لمواقع رياضية، أجرى ليفربول محادثات أولية مع ممثلي اللاعب، وأعد عرضًا مبدئيًا، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي إلى إدارة باريس سان جيرمان. وأشارت إلى أن تدعيم مركز الجناح يعد من أولويات ليفربول عقب رحيل النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، مؤكدة أن باركولا كان ضمن اهتمامات النادي الإنجليزي منذ عدة سنوات. ويبقى إتمام الصفقة مرهونًا بموقف باريس سان جيرمان من تخفيض مطالبه المالية، بعدما ضم باركولا في عام 2023 مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني.وذكرت "سكاي سبورتس" أن النادي الفرنسي يُقيّم لاعبه بنحو 145 مليون جنيه إسترليني (170 مليون يورو)، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن قيمته قد تبلغ نحو 128.5 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو).ويرى مراقبون أن السرعة والقدرات الهجومية التي يتمتع بها باركولا تتماشى مع أسلوب اللعب القائم على الضغط والحيوية، وهو ما قد يجعله أحد أبرز الخيارات لتعزيز هجوم ليفربول في الموسم المقبل.
https://sarabic.ae/20260717/وكيل-محمد-صلاح-يكشف-تطورات-جديدة-بشأن-مستقبله-بعد-مغادرته-ليفربول-1115283748.html
https://sarabic.ae/20260530/هل-يعود-محمد-صلاح-إلى-ليفربول-بعد-رحيل-سلوت؟-1113899764.html
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أخبار مصر الآن, رياضة, بريطانيا
أخبار مصر الآن, رياضة, بريطانيا

بعد رحيل "الفرعون المصري"... ليفربول يجهز عرضا لضم نجم باريس سان جيرمان

11:12 GMT 29.07.2026 (تم التحديث: 11:28 GMT 29.07.2026)
© AP Photo / Jon Superليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Jon Super
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كشفت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد لبدء مفاوضات رسمية مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع الجناح برادلي باركولا خلال فترة الانتقالات الحالية.
ووفقًا لمواقع رياضية، أجرى ليفربول محادثات أولية مع ممثلي اللاعب، وأعد عرضًا مبدئيًا، تمهيدًا لتقديم عرض رسمي إلى إدارة باريس سان جيرمان.
اللاعب محمد صلاح في مياراة مصر والأرجنتين في دوري الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
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وكيل محمد صلاح يكشف تطورات جديدة بشأن مستقبله بعد مغادرته "ليفربول"
17 يوليو, 13:40 GMT
وأشارت إلى أن تدعيم مركز الجناح يعد من أولويات ليفربول عقب رحيل النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، مؤكدة أن باركولا كان ضمن اهتمامات النادي الإنجليزي منذ عدة سنوات.
ويرتبط اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد لعامين، إلا أن التقارير أفادت بأنه لا ينوي تجديد عقده، في ظل عدم رضاه عن عدد الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق، كما أن فكرة الانتقال إلى ليفربول تحظى باهتمامه.
ويبقى إتمام الصفقة مرهونًا بموقف باريس سان جيرمان من تخفيض مطالبه المالية، بعدما ضم باركولا في عام 2023 مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني.
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
مجتمع
هل يعود محمد صلاح إلى ليفربول بعد رحيل سلوت؟
30 مايو, 18:54 GMT
وذكرت "سكاي سبورتس" أن النادي الفرنسي يُقيّم لاعبه بنحو 145 مليون جنيه إسترليني (170 مليون يورو)، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن قيمته قد تبلغ نحو 128.5 مليون جنيه إسترليني (150 مليون يورو).
ويرى مراقبون أن السرعة والقدرات الهجومية التي يتمتع بها باركولا تتماشى مع أسلوب اللعب القائم على الضغط والحيوية، وهو ما قد يجعله أحد أبرز الخيارات لتعزيز هجوم ليفربول في الموسم المقبل.
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