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الإنجليزية تزاحم الفرنسية في مدارس الجزائر.. إصلاح تربوي أم معركة هوية؟
الإنجليزية تزاحم الفرنسية في مدارس الجزائر.. إصلاح تربوي أم معركة هوية؟
سبوتنيك عربي
أعادت التعديلات الأخيرة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر بشأن تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية وتقليص الحضور التدريجي للغة الفرنسية في بعض المراحل... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T15:41+0000
2026-08-05T15:41+0000
الجزائر
تدريس
اللغة الإنجليزية
تقارير سبوتنيك
حصري
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وفي السياق، قال الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية فواز مذكور في حديث لـ" سبوتنيك": "التحول الجاري في ما بخص اللغة الفرنسية لصالح اللغة الإنجليزية هو تحول حتمي، بالنظر إلى مكانة الإنجليزية عالميا، فهي اللغة الأكثر تداولا في التكنولوجيا والأبحاث".وحسب مذكور: "الفصل في مثل هذه القضايا يجب أن يكون من اختصاص مجلس أعلى للتربية يعتمد دراسات بيداغوجية بعيدا عن الاعتبارات السياسية والإيديولوجية"، مشيرا إلى أن "التحول نحو تعزيز الإنجليزية قد يفرض صعوبات في التأقلم، خاصة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، كما يثير تساؤلات بشأن مستقبل أساتذة اللغة الفرنسية في ظل النقص المسجل في أساتذة الإنجليزية"، داعيًا إلى "اعتماد رؤية استشرافية تقوم على التوظيف المسبق وإعداد برامج تكوين لضمان نجاح هذا التحول".في المقلب الاَخر، قال النقابي الصادق دزيري لـ"سبوتنيك": "النسبة للمنظومة التربوية مستعدة تقنيا للتأطير والتكوين بالنسبة للغة الإنجليزية، والجزائر لديها الآلاف من الأساتذة ممن يمكنهم التماشي مع هذا الطرح".ولفت دزيري إلى أن "هذا التعديل إيجابي، وتأخروا في اتخاذه نظرا لتداخل الجانب الأيديولوجي مع التربوي الذي كان سببا وراء هذا التأخر، و المدافعين عن اللغة الفرنسية هم من أسقطوا هذا التحول إلى الإنجليزية".
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الجزائر, تدريس, اللغة الإنجليزية, تقارير سبوتنيك, حصري
الجزائر, تدريس, اللغة الإنجليزية, تقارير سبوتنيك, حصري

الإنجليزية تزاحم الفرنسية في مدارس الجزائر.. إصلاح تربوي أم معركة هوية؟

15:41 GMT 05.08.2026
© Photo / Algeria Press Serviceوزارة التربية الوطنية في الجزائر
وزارة التربية الوطنية في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Photo / Algeria Press Service
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- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
أعادت التعديلات الأخيرة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر بشأن تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية وتقليص الحضور التدريجي للغة الفرنسية في بعض المراحل التعليمية، الجدل حول مستقبل السياسة اللغوية في البلاد، بين من يرى في الخطوة توجها استراتيجيا يواكب التحولات العالمية ومتطلبات التعليم الحديث، ومن يعتبرها قرارا ذا أبعاد سياسية وثقافية.
وفي السياق، قال الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية فواز مذكور في حديث لـ" سبوتنيك": "التحول الجاري في ما بخص اللغة الفرنسية لصالح اللغة الإنجليزية هو تحول حتمي، بالنظر إلى مكانة الإنجليزية عالميا، فهي اللغة الأكثر تداولا في التكنولوجيا والأبحاث".
وأضاف: "على امتداد سنوات خططت الجزائر لهذا التحول، لكن الأمر كان تدريجيا، بدأ سابقا بتقليص الحجم الساعي لصالح الإنجليزية وهذا يتطلب استعدادا وتهيئة في المنطومة التربوية، ويتطلب أستاذة لتغطية الحجم الساعي وقد يكون هناك صعوبات في المستقبل".
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وحسب مذكور: "الفصل في مثل هذه القضايا يجب أن يكون من اختصاص مجلس أعلى للتربية يعتمد دراسات بيداغوجية بعيدا عن الاعتبارات السياسية والإيديولوجية"، مشيرا إلى أن "التحول نحو تعزيز الإنجليزية قد يفرض صعوبات في التأقلم، خاصة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، كما يثير تساؤلات بشأن مستقبل أساتذة اللغة الفرنسية في ظل النقص المسجل في أساتذة الإنجليزية"، داعيًا إلى "اعتماد رؤية استشرافية تقوم على التوظيف المسبق وإعداد برامج تكوين لضمان نجاح هذا التحول".
وفي ما يتعلق بالتلاميذ، أوضح أن "الانتقال إلى النظام الجديد قد يفرض صعوبات في التأقلم على المدى القريب، خصوصًا في بعض الأطوار التعليمية، لكنه أكد أن آثاره ستكون إيجابية على المدى المتوسط"، مشيرا إلى أن "تلاميذ المرحلة الابتدائية لن يواجهوا هذه الإشكالية".
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في المقلب الاَخر، قال النقابي الصادق دزيري لـ"سبوتنيك": "النسبة للمنظومة التربوية مستعدة تقنيا للتأطير والتكوين بالنسبة للغة الإنجليزية، والجزائر لديها الآلاف من الأساتذة ممن يمكنهم التماشي مع هذا الطرح".
وأضاف: "اًن الأوان لتأخذ اللغة الإنجليزية مكانتها الحقيقية، فأكثر من 90 بالمئة من المراجع والأبحاث في العالم بلغة موليير، لذلك على الجزائر التماشي مع هذا التحول العالمي".
ولفت دزيري إلى أن "هذا التعديل إيجابي، وتأخروا في اتخاذه نظرا لتداخل الجانب الأيديولوجي مع التربوي الذي كان سببا وراء هذا التأخر، و المدافعين عن اللغة الفرنسية هم من أسقطوا هذا التحول إلى الإنجليزية".
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