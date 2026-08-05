https://sarabic.ae/20260805/الإنجليزية-تزاحم-الفرنسية-في-مدارس-الجزائر-إصلاح-تربوي-أم-معركة-هوية-1115793457.html

الإنجليزية تزاحم الفرنسية في مدارس الجزائر.. إصلاح تربوي أم معركة هوية؟

الإنجليزية تزاحم الفرنسية في مدارس الجزائر.. إصلاح تربوي أم معركة هوية؟

سبوتنيك عربي

أعادت التعديلات الأخيرة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر بشأن تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية وتقليص الحضور التدريجي للغة الفرنسية في بعض المراحل... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T15:41+0000

2026-08-05T15:41+0000

2026-08-05T15:41+0000

الجزائر

تدريس

اللغة الإنجليزية

تقارير سبوتنيك

حصري

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وفي السياق، قال الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية فواز مذكور في حديث لـ" سبوتنيك": "التحول الجاري في ما بخص اللغة الفرنسية لصالح اللغة الإنجليزية هو تحول حتمي، بالنظر إلى مكانة الإنجليزية عالميا، فهي اللغة الأكثر تداولا في التكنولوجيا والأبحاث".وحسب مذكور: "الفصل في مثل هذه القضايا يجب أن يكون من اختصاص مجلس أعلى للتربية يعتمد دراسات بيداغوجية بعيدا عن الاعتبارات السياسية والإيديولوجية"، مشيرا إلى أن "التحول نحو تعزيز الإنجليزية قد يفرض صعوبات في التأقلم، خاصة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، كما يثير تساؤلات بشأن مستقبل أساتذة اللغة الفرنسية في ظل النقص المسجل في أساتذة الإنجليزية"، داعيًا إلى "اعتماد رؤية استشرافية تقوم على التوظيف المسبق وإعداد برامج تكوين لضمان نجاح هذا التحول".في المقلب الاَخر، قال النقابي الصادق دزيري لـ"سبوتنيك": "النسبة للمنظومة التربوية مستعدة تقنيا للتأطير والتكوين بالنسبة للغة الإنجليزية، والجزائر لديها الآلاف من الأساتذة ممن يمكنهم التماشي مع هذا الطرح".ولفت دزيري إلى أن "هذا التعديل إيجابي، وتأخروا في اتخاذه نظرا لتداخل الجانب الأيديولوجي مع التربوي الذي كان سببا وراء هذا التأخر، و المدافعين عن اللغة الفرنسية هم من أسقطوا هذا التحول إلى الإنجليزية".

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جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, تدريس, اللغة الإنجليزية, تقارير سبوتنيك, حصري