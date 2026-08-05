https://sarabic.ae/20260805/الخارجية-الروسية-تنتقد-رواية-ألمانيا-بشأن-هجمات-نورد-ستريم-1115800867.html
الخارجية الروسية تنتقد رواية ألمانيا بشأن هجمات "نورد ستريم"
الخارجية الروسية تنتقد رواية ألمانيا بشأن هجمات "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، الأربعاء، بأن النيابة العامة الألمانية تتجنب، في روايتها لقضية الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب "نورد ستريم"... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T22:50+0000
2026-08-05T22:50+0000
2026-08-05T22:50+0000
الخارجية الروسية
التيار الشمالي
أخبار ألمانيا
روسيا
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وقال ليوبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، يتجنب مكتب المدعي العام الألماني، في روايته، ذكر أي شخص أمر أو استفاد من هذا الهجوم الإرهابي".ووُجه الاتهام، في وقت سابق، إلى الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، في قضية "نورد ستريم"، بارتكاب جرائم حرب في ألمانيا، لكن فريق الدفاع عنه ينفي هذه الاتهامات.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
https://sarabic.ae/20250619/روسيا-موسكو-مستعدة-لتزويد-أوروبا-بالغاز-عبر-الفرع-المتبقي-من-خط-أنابيب-السيل-الشمالي-2--1101852806.html
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سبوتنيك عربي
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الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا
الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا
الخارجية الروسية تنتقد رواية ألمانيا بشأن هجمات "نورد ستريم"
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، الأربعاء، بأن النيابة العامة الألمانية تتجنب، في روايتها لقضية الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب "نورد ستريم" (السيل الشمالي)، ذكر أي جهة أمرت أو استفادت من ذلك العمل الإرهابي.
وقال ليوبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، يتجنب مكتب المدعي العام الألماني، في روايته، ذكر أي شخص أمر أو استفاد من هذا الهجوم الإرهابي".
ووُجه الاتهام، في وقت سابق، إلى الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، في قضية "نورد ستريم"، بارتكاب جرائم حرب في ألمانيا، لكن فريق الدفاع عنه ينفي هذه الاتهامات.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.
وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي
، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.