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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
16:20 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20260805/الخارجية-الروسية-تنتقد-رواية-ألمانيا-بشأن-هجمات-نورد-ستريم-1115800867.html
الخارجية الروسية تنتقد رواية ألمانيا بشأن هجمات "نورد ستريم"
الخارجية الروسية تنتقد رواية ألمانيا بشأن هجمات "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، الأربعاء، بأن النيابة العامة الألمانية تتجنب، في روايتها لقضية الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب "نورد ستريم"... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T22:50+0000
2026-08-05T22:50+0000
الخارجية الروسية
التيار الشمالي
أخبار ألمانيا
روسيا
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وقال ليوبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، يتجنب مكتب المدعي العام الألماني، في روايته، ذكر أي شخص أمر أو استفاد من هذا الهجوم الإرهابي".ووُجه الاتهام، في وقت سابق، إلى الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، في قضية "نورد ستريم"، بارتكاب جرائم حرب في ألمانيا، لكن فريق الدفاع عنه ينفي هذه الاتهامات.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
https://sarabic.ae/20250619/روسيا-موسكو-مستعدة-لتزويد-أوروبا-بالغاز-عبر-الفرع-المتبقي-من-خط-أنابيب-السيل-الشمالي-2--1101852806.html
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الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا
الخارجية الروسية, التيار الشمالي, أخبار ألمانيا, روسيا

الخارجية الروسية تنتقد رواية ألمانيا بشأن هجمات "نورد ستريم"

22:50 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Swedish Coast Guard
تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ديمتري ليوبينسكي، الأربعاء، بأن النيابة العامة الألمانية تتجنب، في روايتها لقضية الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب "نورد ستريم" (السيل الشمالي)، ذكر أي جهة أمرت أو استفادت من ذلك العمل الإرهابي.
وقال ليوبينسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت نفسه، يتجنب مكتب المدعي العام الألماني، في روايته، ذكر أي شخص أمر أو استفاد من هذا الهجوم الإرهابي".
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
روسيا: موسكو مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر الفرع المتبقي من خط أنابيب "السيل الشمالي 2"
19 يونيو 2025, 20:46 GMT
ووُجه الاتهام، في وقت سابق، إلى الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، في قضية "نورد ستريم"، بارتكاب جرائم حرب في ألمانيا، لكن فريق الدفاع عنه ينفي هذه الاتهامات.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة على الخطين.
وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وفتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت في مناسبات عدة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتلقاها أبدا.
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