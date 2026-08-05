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الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد الأعلى "صعب للغاية" حاليا
الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد الأعلى "صعب للغاية" حاليا
سبوتنيك عربي
ذكر ⁠الرئيس الإيراني مسعود ​بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي "صعب ⁠للغاية" ⁠حاليا. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T19:55+0000
2026-08-05T19:55+0000
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وأضاف بزشكيان في مقابلة بثها التلفزيون ‌الرسمي، أنّ "العدوّ يُمارس الضغوط على بلادنا لدفع مواطنينا إلى الاحتجاج".وقال مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة، إن "الثأر لشهيد إيران المرشد الراحل علي خامنئي هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق حتمًا. وهؤلاء المجرمون، الذين توجد قائمة بأسمائهم من أعلى هرمهم إلى أدناه، سيدفنون معهم أمنية الموت الهادئ على فراشهم دون أن تتحقق. نعاهد المرشد علي خامنئي أن نثأر لدمك الطاهر ودماء جميع شهداء هاتين الحربين من القتلة المجرمين عديمي الشرف. فهذا الانتقام هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق حتمًا".وأضاف "الانتقام سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الوعد سيتحقق، وسيقوم قريبًا أحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌّ منهم، بتنفيذ جزء من هذه المهمة الإلهية".وكانت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي لقى حتفه إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية على طهران في 28 شباط/فبراير الماضي، قد بدأت في 3 تموز/ يوليو وشملت مدناً إيرانية وعتبات مقدسة في العراق، قبل أن يُوارى جثمان المرشد الراحل الثرى داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد في التاسع من تموز/يوليو.
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العالم, إيران
العالم, إيران

الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد الأعلى "صعب للغاية" حاليا

19:55 GMT 05.08.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
تابعنا عبر
ذكر ⁠الرئيس الإيراني مسعود ​بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي "صعب ⁠للغاية" ⁠حاليا.
وأضاف بزشكيان في مقابلة بثها التلفزيون ‌الرسمي، أنّ "العدوّ يُمارس الضغوط على بلادنا لدفع مواطنينا إلى الاحتجاج".
تعهد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، يوم 11 يوليو/ تموز الجاري، بالثأر من قتلة والده المرشد الراحل علي خامنئي والانتقام لضحايا الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن هذا الأمر "مطلب شعبي" يجب أن يتحقق، ولفت إلى وجود قائمة بأسماء هؤلاء القتلة وأن "أحرارًا حول العالم" سينفذون قريبًا جزءًا من مهمة الانتقام.
وقال مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة، إن "الثأر لشهيد إيران المرشد الراحل علي خامنئي هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق حتمًا. وهؤلاء المجرمون، الذين توجد قائمة بأسمائهم من أعلى هرمهم إلى أدناه، سيدفنون معهم أمنية الموت الهادئ على فراشهم دون أن تتحقق. نعاهد المرشد علي خامنئي أن نثأر لدمك الطاهر ودماء جميع شهداء هاتين الحربين من القتلة المجرمين عديمي الشرف. فهذا الانتقام هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق حتمًا".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
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وأضاف "الانتقام سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الوعد سيتحقق، وسيقوم قريبًا أحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌّ منهم، بتنفيذ جزء من هذه المهمة الإلهية".
وأعرب مجتبى خامنئي عن تقديره الصادق للمشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الراحل، لا سيما في مدن إيرانية مثل طهران وقم ومشهد، ومدن عراقية مثل النجف وكربلاء.
وكانت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي لقى حتفه إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية على طهران في 28 شباط/فبراير الماضي، قد بدأت في 3 تموز/ يوليو وشملت مدناً إيرانية وعتبات مقدسة في العراق، قبل أن يُوارى جثمان المرشد الراحل الثرى داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد في التاسع من تموز/يوليو.
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