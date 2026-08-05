https://sarabic.ae/20260805/الرئيس-الإيراني-التواصل-مع-المرشد-الأعلى-صعب-للغاية-حاليا-1115798308.html

الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد الأعلى "صعب للغاية" حاليا

الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد الأعلى "صعب للغاية" حاليا

سبوتنيك عربي

ذكر ⁠الرئيس الإيراني مسعود ​بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي "صعب ⁠للغاية" ⁠حاليا. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T19:55+0000

2026-08-05T19:55+0000

2026-08-05T19:55+0000

العالم

إيران

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وأضاف بزشكيان في مقابلة بثها التلفزيون ‌الرسمي، أنّ "العدوّ يُمارس الضغوط على بلادنا لدفع مواطنينا إلى الاحتجاج".وقال مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة، إن "الثأر لشهيد إيران المرشد الراحل علي خامنئي هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق حتمًا. وهؤلاء المجرمون، الذين توجد قائمة بأسمائهم من أعلى هرمهم إلى أدناه، سيدفنون معهم أمنية الموت الهادئ على فراشهم دون أن تتحقق. نعاهد المرشد علي خامنئي أن نثأر لدمك الطاهر ودماء جميع شهداء هاتين الحربين من القتلة المجرمين عديمي الشرف. فهذا الانتقام هو مطلب شعبنا، ولا بد أن يتحقق حتمًا".وأضاف "الانتقام سواء كنا موجودين أم لا، فإن هذا الوعد سيتحقق، وسيقوم قريبًا أحرار في مختلف أنحاء العالم، كلٌّ منهم، بتنفيذ جزء من هذه المهمة الإلهية".وكانت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي لقى حتفه إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية على طهران في 28 شباط/فبراير الماضي، قد بدأت في 3 تموز/ يوليو وشملت مدناً إيرانية وعتبات مقدسة في العراق، قبل أن يُوارى جثمان المرشد الراحل الثرى داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد في التاسع من تموز/يوليو.

https://sarabic.ae/20260805/الخارجية-الإيرانية-إيران-وعمان-توصلتا-إلى-تفاهم-بشأن-مسار-جغرافي-مقترح-لمرور-السفن-عبر-مضيق-هرمز-1115792952.html

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العالم, إيران