https://sarabic.ae/20260805/الخارجية-الإيرانية-إيران-وعمان-توصلتا-إلى-تفاهم-بشأن-مسار-جغرافي-مقترح-لمرور-السفن-عبر-مضيق-هرمز-1115792952.html

الخارجية الإيرانية: إيران وعمان توصلتا إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز

الخارجية الإيرانية: إيران وعمان توصلتا إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم بشأن مسار جغرافي مقترح لمرور السفن عبر مضيق هرمز. 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T15:15+0000

2026-08-05T15:15+0000

2026-08-05T15:25+0000

العالم

إيران

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لممر جديد عبر مضيق هرمز، ومن المتوقع صدور بيان مشترك قريبًا. ونقل عنه عبر قناة وزارة الخارجية الإيرانية على تطبيق تلغرام، قوله: "تم الاتفاق على المعايير الجغرافية للممر قيد الدراسة من قبل الطرفين، وما لم تعرقل جهات خارجية هذا الأمر، فإن البيان المشترك الصادر عن البلدين، والذي يتضمن الأحكام الرئيسية المتفق عليها والنقاط الأساسية، في مراحله النهائية من المراجعة والإعداد".ونقل عن بقائي، عبر قناة وزارة الخارجية الإيرانية على تطبيق تلغرام، قوله: "ليس لدينا أي خطط للسفر إلى هاتين الدولتين. ومع ذلك، تواصل باكستان وقطر جهودهما لخفض التوترات، كما تحافظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التواصل معهما وتتبادل وجهات النظر".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران

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العالم, إيران