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وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، رفع بعض العقوبات عن 5 كيانات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T14:16+0000
2026-08-05T14:41+0000
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وأوردت الوزارة قائمة تشمل 5 كيانات أزيلت عنها تصنيفات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، كانت قد أدرجت تحتها لصلتها بالجمهورية الإيرانية.وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا (الثلاثاء والأربعاء) بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.ترامب: الولايات المتحدة تمتلك مخزونا من الذخائر يفوق احتياجاتهاتقارير أمريكية تتحدث عن تراجع مخزون الصواريخ بعد الحرب مع إيران... والبنتاغون ينفي
https://sarabic.ae/20260805/إعلام-أمريكا-وإيران-وسلطنة-عُمان-تقترب-من-اتفاق-مؤقت-لإعادة-فتح-مضيق-هرمز-1115775756.html
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إيران, العالم, العالم العربي, روسيا, دور أمريكا
إيران, العالم, العالم العربي, روسيا, دور أمريكا

وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات مرتبطة بإيران

14:16 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 14:41 GMT 05.08.2026)
© Photo / Unsplash/ fatemeh momtazميدان آزادي، طهران، إيران
ميدان آزادي، طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© Photo / Unsplash/ fatemeh momtaz
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، رفع بعض العقوبات عن 5 كيانات مرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأوردت الوزارة قائمة تشمل 5 كيانات أزيلت عنها تصنيفات مرتبطة بمكافحة الإرهاب، كانت قد أدرجت تحتها لصلتها بالجمهورية الإيرانية.

وفي وقت سابق، توقّع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن مضيق هرمز في وقت قريب.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي": "نحن نجري مفاوضات مع الإيرانيين. وهناك احتمال بأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم أو غدًا (الثلاثاء والأربعاء) بشأن فتح المضيق، والمضي قدمًا نحو مسار أكثر استقرارًا في هذا النزاع".
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إعلام: أمريكا وإيران وسلطنة عمان تقترب من "اتفاق مؤقت" لإعادة فتح مضيق هرمز
02:59 GMT

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، في وقت سابق، بأن الإعلان عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، "قد يتم في أقرب وقت"، مرجحًا أن يكون ذلك اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

وجاءت تصريحات ترامب، خلال حديثه مع صحفيين رافقوه في ولاية كاليفورنيا، ردًا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق يتعلق بمضيق هرمز، اليوم الأربعاء.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
ترامب: الولايات المتحدة تمتلك مخزونا من الذخائر يفوق احتياجاتها
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